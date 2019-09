FNB: – Vi har veloverveide grunner til å gå i forhandlinger med opposisjonen

Med seks mandater havnet FNB i vippeposisjon i Stavanger under årets kommunestyrevalg. Til tross for at Høyre satt i samtale med FNB til langt ut på valgnatten, ble det likevel opposisjonen som vant FNBs gunst.

Det ble kjent etter at Ap kalte inn til pressekonferanse i Byparken klokken 15.30 tirsdag ettermiddag, dagen etter valgdagen. Da hadde de nye samarbeidspartiene Ap, FNB, MDG, SV, Rødt og Sp sittet ved forhandlingsbordet siden klokken 10.00.

Under pressekonferansen uttalte Frode Myrhol at det er flere grunner til at partiet går i forhandlinger med oposisjonen, men uten å utdype dette.

– Vi er fortsatt i forhandlinger, så jeg skal ikke avsløre mine tanker ennå, men vi har veloverveide grunner til å gjøre det på den måten vi gjør nå, og så får vi se hva det til slutt fører til, sa han.

På spørsmål om dette betyr at Myrhol fortsatt holder døren åpen for Høyres John Peter Hernes, svarte Myrhol:

– Nei, nå har vi sagt at vi skal prøve å bli enige her, så er det opp til bystyregruppen til alle om de vil godkjenne det vi kommer til å legge fram.