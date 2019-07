Flere søker seg til oljeutdanninger

Det skriver Stavanger Aftenblad tirsdag.

Økningen i antall søkere til petroleumsrelaterte utdanninger ved UiS er 17 prosent fra 2018 for bachelor- og femårige utdanninger. For de toårige masterutdanningene er økningen 1,5 prosent, viser nye tall fra Samordna Opptak.

– Det er fortsatt få som søker seg til denne bransjen i forhold til 2013, men vi ser at det begynner å gå oppover i petroleumsbransjen og at stadig flere får jobb, sier Jan Kristian Mellum, næringslivsansvarlig i linjeforeningen Petroil ved UiS.

Instituttleder Øystein Arild for energi- og petroleumsteknologi ved universitetet, mener det er trygt å velge en oljeutdannelse.

– Selv om det er mye grønn energi, antar vi at i 2050 vil 40 prosent av energimiksen være olje og gass, sier han til E24, som først omtalte saken.

I 2013 hadde UiS 273 søkere som hadde ingeniørutdanningen i petroleumsteknologi som førstevalg, 200 som hadde petroleumsteknologi og 116 som hadde industriell økonomi og petroleumsteknologi som førstevalg.

I 2019 var disse tallene henholdsvis 49 søkere på ingeniørutdanning innen petroleumsteknologi og 21 på petroleumsteknologi.

Arild tviler på at søkertallene vil komme opp på samme nivå som i 2013. Han mener en av grunnene er økt fokus på det grønne skiftet, som gjør at mange vegrer seg for å søke inn på en oljerelatert utdanning.