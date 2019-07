Følg RA Sporten på Facebook !

Rekordmange nordmenn deltok i årets Tour de France, og hele tre av dem var på samme lag. Likevel har det vært en av de dårligste norske innsatsene i manns minne, der vel bare Amund Grøndahl Jansen kan få godkjent for innsatsen etter at rytterne gikk i mål i Paris på søndag.

For UAE-trioen Alexander Kristoff, Sven Erik Bystrøm og Vegard Stake Laengen kan det virke som at de har blitt fintet ut av sitt eget støtteapparat til å bli i dårligere form, mens Edvald Boasson Hagen heller ikke er i den formen han har vært i tidligere utgaver.

For en så åpen og ærlig rytter som det Alexander Kristoff er, er det hemmeligholdet han har holdt på med de siste dagene veldig uvanlig. Men hvis vi ser på lagets samlede prestasjoner denne Touren er det gjerne en grunn for at laget vil holde grunnene til at det har blitt sånn internt.

Der lag som Team INEOS og andre jakter på såkalte «marginal gains» som skal gi de den ekstra lille prosenten eller to, gjennom å være verdensledende på alt fra ernæring, restitusjon og forskning, virker det som UAE-laget går i stikk motsatt retning. Der ser det mer ut til at lagets syklister er forsøkskaniner i et prøveprosjekt.

I fjor ble ikke Kristoff og hans lagkamerater tilført nok energi, slik at laget havnet i energiunderskudd inn i den siste uken. Noe som i seg selv ikke er så uvanlig, men i år skulle derfor laget prøve noe nytt. Ut over i Touren skulle laget aktivt prøve å gi rytterne mer energi, som de mente ville hjelpe på ernæring og restitusjon.

Det meste tyder på at akkurat det har slått veldig feil ut, da hele laget den siste uken har klaget på formen. Det er nemlig ikke bare Alexander Kristoff som har underprestert, men også Dan Martin og Fabio Aru har vært skygger av seg selv. Selv om Aru også har tre uker med Italia Rundt i beina fra før, har heller ikke Sergio Henao vist noe etter overgangen fra INEOS til UAE i år.

Spekulasjonene går på at de har fått en ny sportsdrikk som ikke binder til seg salter godt nok, og som gir en oppblåst «vannvekt». Det avkrefter UAE-rytter Sven Erik Bystrøm overfor Aftenbladet, mens sykkeljournalist Pierre Carrey på Twitter skriver at laget glemte å forberede mat til rytterne på en lang transportetappe til hotellet og måtte stoppe innom en bensinstasjon og kjøpe sandwicher til rytterne.

Selv om det neppe er en bevisst sabotasje fra laget for at rytterne skal prestere dårligere, slik Kristoff til en viss grad ble utsatt for i hans siste Tour de France med Katjusja da laget ikke ville ta med noen opptrekkere for å hjelpe Storhaug-ekspressen, vitner det likevel om en ekstremt dårlig styring av laget.

Siden de i fjor valgte en helt annen strategi med tanke på restitusjon og ernæring, virker det ikke som de helt vet hva de holder på med, og den prøvingen og feilingen går ut over rytterne og lagets prestasjoner. I det som er verdens største årlige idrettsarrangement, og høydepunktet for de fleste sykkellag, så går du ikke inn for å prøve noe nytt du ikke vet om fungerer.

Det er noe du gjerne prøver ut utenfor sesongen eller i mindre viktige ritt. For en rytter som Alexander Kristoff, som er avhengig av at alt skal klaffe, er det nesten utrolig at laget tar sånne sjanser på den største scenen.

