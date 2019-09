– Det er ikke funnet grunnlag for ekskludering

I en pressemelding fra FNB står det skrevet at det ikke er funnet grunnlag som sentralstyret i FNB mener er alvorlige nok til en ekskludering av Aina Grude Larsen. De omgjør dermed ekskluderingsvedtaket i FNB Klepp.

– Vi oppfordrer til samarbeid, ro og fokus på politikken fremover, skrives det i pressemeldingen.

Styret ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer om saken før vedtak foreligger.

FNB Klepp valgte å ekskludere sin førstekandidat Aina Elise Larsen på valgdagen.

Frode Myrhol har i et tidligere intervju med RA sagt at denne saken fortoner seg annerledes enn ekskluderingssaken i Sandnes.

– I Klepp har de hatt en dialog med hovedstyret hele veien i forhold til den pågående i konflikten. I Sandnes smalt avgjørelsen som lyn fra klar himmel. Bare dager i forveien ble det diskutert hva slags verv Alexandra Eva Lind skulle ha, sa han.

Alexandra Eva Lind sto på andreplass for partiet, men seilte opp som førstekandidat da hun sikret seg flest personstemmer i valget i Sandnes forrige mandag.

Søndag fikk hun beskjed av lokalstyreleder John Hov i Sandnes FNB at hun er ekskludert fra partiet. Han kom selv på døren hennes og overleverte et brev med beskjeden.

– I brevet står det at jeg ikke har tillit fra styret i FNB Sandnes. Det står videre at jeg skal ha bidratt til å skade partiet eller partimedlemmers omdømme, og at jeg skal ha hatt en ukollegial opptreden, uttalte Lind til Sandnesposten på søndag, som først omtalte saken.

Hva gjelder denne saken, trenger sentralstyret ytterligere informasjon før de kan fatte en beslutning.

– Det kan gå noen dager, for vi må ha et best mulig beslutningsgrunnlag først, sier styremedlem i FNB, Leif Høybakk.

