Korona-utakten

Det er mer enn forståelig at lokalpolitikerne og ordførerne især kjenner på koronapresset. 2021 begynte med skremmende høye smittetall, lokale utbrudd og stor innsats for å få viruset under kontroll. Og mens det jobbes på spreng i rådhusene for å demme opp, øker de økonomiske og sosiale konsekvensene av koronakrisen. Serveringssteder trues av konkurs, ansatte av arbeidsledighet og spesielt barnas og ungdommenes hverdag med trening og vennskap er satt på pause. Derfor er det forståelig at de fire nabokommunene som utgjør Nord-Jæren innimellom går hver sin vei, men akkurat nå bør de snakke mer sammen.

Før jul varte det ikke lenge før ordførerne samlet seg om felles tiltak etter at Stavanger var alene om å kreve munnbind på buss og tog. Mandag vedtok formannskapet i Stavanger å videreføre de strenge lokale tiltakene i to uker til, mens Sandnes, Sola og Randaberg åpner for all barne-idrett utendørs og besøk for inntil fem personer i hjemmet. Regjeringen letter tiltakene nasjonalt og åpner idrettshaller for barn og unge, mens dette skjer på Nord-Jæren tidligst neste uke. Ulempen akkurat nå er at folk i kommuner som henger så tett sammen har Stavangers tiltak å forholde seg til, Sandnes’, Solas og Randabergs tiltak – og regjeringens noe lettere nasjonale tiltak. Tiltakene er preget av utakt, også når det kommer til rekkefølgen. Stavangers nye tiltak kom etter formannskapsmøtet mandag morgen, regjeringens om formiddagen og Sandnes’, Solas og Randabergs seint om ettermiddagen.

En allerede koronatrøtt befolkning er også i ferd med å bli alvorlig koronaforvirret og tiltaksutmattet. De dystre tallene tilsier at Nord-Jæren bør gå mer i takt. Med 265,2 registrerte smittede pr 100.000 innbyggere siste 14 dager, lå Sola på Oslo-nivå, mens både Stavanger (229) og Sandnes (211) har vært blant landets rødeste kommuner. Selv om smittetrenden er for nedadgående, er det samlede smittepresset fremdeles høyt.

