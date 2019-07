Coop-rytter blir lærling på Eikings lag

Følg RA Sporten på Facebook !

Det er sykkelnettstedet Procycling.no som melder at Trond Håkon Trondsen kommer til å skrive under en såkalt stagiaire-kontrakt med prokontinentallaget Wanty-Goubert.

Wanty-Goubert holder til på prokontinentalnivå, som er syklingens første divisjon, nivået under World Tour-nivået der verdens beste syklister og lag er med. Laget sykler i disse dager Tour de France, med nordmannen Odd Christian Eiking som en av de åtte rytterne på laget.

– Han er en rytter som leverer. Det er bare å se på resultatene hans, det. Han er en god rytter. Å være to nordmenn på laget hadde vært lettere, sa Eiking da Procycling.no spurte Eiking om ryktene tidligere i måneden.

Kan debutere i Arctic Race

Nettstedet skriver videre at hvis alt går etter planen kan Trondsen få sin debut for Wanty-Goubert allerede under årets Arctic Race of Norway i august.

– Det er en mulighet for det, ja, svarte sportsdirektør Steven De Neef på spørsmål fra Procycling om laget var interessert i Trondsen.

En stagiaire-kontrakt er en form for amatørkontrakt, der rytteren får sykle sammen med laget i noen ritt for å få erfaring samtidig som laget får blitt bedre kjent med rytteren før de eventuell skriver proffkontrakt.

Sven Erik Bystrøm og Sondre Holst Enger er to av de norske sykkelproffene som har gått veien via en stagiaire-kontrakt til å bli sykkelproff.

