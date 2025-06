Dronninga i Oslo fengsel

Fatima Deria (39) tok oss med bak murene i TV-dokumentaren om Oslo fengsel, og mange har fulgt henne gjennom «Spillet» på skjermen i vår.

Men mest av alt trives miljøterapeuten på jobben i Ungdomsteamet i Oslo fengsel.

Der følger hun opp de yngste innsatte. Hun bærer sin somaliske identitet med stolthet, Afrika i gull dingler fra ørene og en somalisk dromedar henger i et kjede rundt halsen. En av ringene har hun arvet fra sin bestemor.

– Jeg kommer ikke inn i et rom uten at du ser at jeg er afrikaner. Det er en del av identiteten min. Så det er viktig for meg å kunne eie det, sier hun.

Brå vending

Deria velger favorittkafeen Papegøye på Grønland som sted for intervjuet. Hun bestiller en krydret te og litt mat, og er akkurat så sprudlende og engasjert som vi har sett på TV-skjermen.

Miljøterapeuten blir av kolleger beskrevet som jordnær, åpen og veldig nysgjerrig, med en sterk rettferdighetssans.

Mange kjenner nok Fatima Deria fra «Spillet». Foto: Vegard Breie/Pinakkel Studio/TV 2

Hun er den eneste av kollegene som har egen manager som styrer timeplanen og ordner alle avtaler mens hun er på jobb uten mobiltilgang. Trykket etter TV-programmene er merkbart.

Flyktet fra borgerkrig

Tre år gamle Fatima kom sammen med familien til Norge fra Somalia på grunn av borgerkrigen. Hun vokste opp med en mamma som jobbet og ga døtrene frihet til å finne sin egen vei.

– Jeg slapp å gå med hijab, da dette skulle være et valg jeg selv tok. I ettertid har jeg reflektert over at jeg fikk langt flere rettigheter som norsk kvinne enn jeg kanskje hadde hatt i Somalia. Jeg fikk lov å finne min egen styrke. Det takker jeg min mamma for, sier Fatima.

Dessuten var moren opptatt av at døtrene skulle ta en utdanning. Hennes to søstre er sykepleiere, mens Fatima er utdannet barnevernspedagog. Kvinnene i familien møtes fortsatt ofte og går turer sammen i naturen.

«Connecting people»

Fatima mener hun alltid har hatt en evne til å få folk til å åpne seg. I ungdomstiden kalte de henne «Nokia – connecting people», etter reklamen for mobiltelefonene. Hun elsker å «plante et lite frø» i menneskene hun møter og å se hvordan frøet vokser. Fatima har jobbet både på barnevernsinstitusjoner, i barne- og ungdomspsykiatrien og med enslige mindreårige, før hun til slutt fant sin plass i ungdomsteamet i Oslo fengsel.

– Jeg liker å lytte til folk og være en stemme for de som kanskje er redde for å si fra selv, sier hun.

Etter bare tre uker som miljøterapeut i Oslo fengsel i 2023, ble hun med i TV-dokumentaren. Her kunne seerne se hvordan Fatima fikk tillit og bygde relasjoner. I løpet av kort tid ble hun kjent som en kvinne med mot og ekte engasjement.

Evner og erfaringer hun tok med seg inn i TV-serien «Spillet». Der følte hun seg litt som en joker. Det var ikke mange som kjente henne igjen, så hun brukte tid på å lese mennesker og observere hvem som trakk seg mot hverandre og brukte innsikten til sin fordel. Ikke ulikt slik hun gjør i jobben bak murene. Hun er ikke en person som går rundt og smisker med andre.

– Jeg har jo min stolthet, men jeg leste kroppsspråk, la merke til hvilke blikk som ble utvekslet og hvem som snakket lavere når noen kom inn i rommet. Det gjaldt å holde oversikten og være analytisk og strategisk, røper hun med et smil.

Deria blir av de unge sett på som en søster, og ble en tydelig stemme også i TV-dokumentaren om Oslo fengsel. Foto: Novemberfilm / TV 2

Noen har sagt hun ligner litt på talkshowvertinnen Oprah, men selv liker hun best å bli sammenlignet med Michelle Obama. I likhet med look-a-liken er ikke Fatima redd for å si sine meninger og slår gjerne et slag for sine kolleger.

– Fengselsbetjentene fortjener høyere lønninger. De står i harde kamper som kan påvirke deres fysiske og mentale helse, sier hun.

Gutta på hånden

«Spillet» vant nylig Gullruten, og da var «Fengselsdronninga» oppe og mottok heder. Hun bar stolt armbåndet med «Oslo fengsels dronning» på, som hun hadde fått av innsatte. Fra 1. juli blir hun også deltaker i «Ekstrem gjemsel», som handler mye om å finne barnet i seg selv.

– TV-greiene er kanskje litt 40-årskrisen min, men samtidig finner jeg også styrke i at jeg kan gjøre en forskjell. Vi bør alle leke litt mer, sier hun.

Fatima Deria (nummer tre f.v.) er blant deltakerne i andre sesong av TV 2s «Ekstrem gjemsel» Foto: TV 2

Etter deltakelsen er det mange, spesielt kvinner, som har tatt kontakt for å fortelle sin livshistorie.

– Jeg svarer alle, selv om det tar en del tid. Noen ganger tar det uker å få svart, men jeg lover at jeg alltid svarer, sier Fatima.

Gode relasjoner er viktigst

Hun liker å se på seg selv som en brobygger. Både i TV-programmer og på jobb handler det mye om å bygge gode relasjoner.

– Dynamisk sikkerhet handler om å bygge gode relasjoner som er bra både for innsatte og ansatte i kriminalomsorgen. Men for at samspillet skal funke, er det viktig å være ærlig også om man er sliten og å tørre å vise sårbarhet, sier hun.

Det mener hun alle bør gjøre på jobben, for da kan også andre åpne opp om at de kanskje sliter litt. Da hun starta i Oslo fengsel, ble hun sett på som en storesøster av gutta.

– Det tenker jeg er et kompliment, og det gjorde at jeg lett fikk innpass. Jeg ønsker å være en som ser fangene, lytter og tar dem på alvor. Jeg har verdens beste jobb, sier hun inderlig.

Dagen for dette intervjuet er en vanlig arbeidsdag. Etterpå skal hun inn i fengselet og sammen med ungdommene se noen av episodene av «Spillet» og bare slappe av. Før hun spaserer bort til fengselsporten, siterer hun sin favorittforfatter Maya Angelou.

– Folk vil glemme hva du sa. Folk vil glemme hva du gjorde. Men folk vil aldri glemme hvordan du fikk dem til å føle seg, sier Fatima Deria før hun forsvinner bak fengselsporten.

