Ishockeyen går i front – også i Pride

Jeg har vokst opp med ishockey. Den har vært mitt hjem, der jeg alltid har følt meg ivaretatt, både som spiller og som menneske. I dag er jeg daglig leder i Elitehockey, men også pappa til en ny generasjon ishockeyspillere. Som trener for de yngste kjenner jeg på et stort ansvar: Å gi dem den samme tryggheten jeg selv fikk og sørge for at flere får oppleve det jeg tok for gitt. Ikke alle i idretten har hatt det slik. Og det er vondt å tenke på.

Derfor mener jeg det er viktig at vi tør å snakke om behovet for denne tryggheten. At vi som voksenpersoner og ledere i idretten skaper rom for at barn og unge, uansett hvem de er eller hvem de elsker, skal kunne utvikle seg på egne premisser og i trygge omgivelser.

Det er nettopp derfor vi i Elitehockey står samlet bak arbeidet med mangfold og inkludering. Og det er derfor vi 28. juni går i paraden, for andre år på rad, med egen flåte og spillere fra hele landet, fra Narvik og Trondheim i nord til Oslo og Stavanger i sør. Vi gjør det fordi vi mener det er viktig. Fordi vi vil vise at du uansett er velkommen hos oss! Dette er vår pasning til alle som kanskje ikke føler tilhørighet i idretten vår. Du har en plass her.

Som leder av elitehockey tør jeg å innrømme at mangfoldet i norsk ishockey ikke er godt nok i dag. Vi har ennå til gode å ha en mannlig, aktiv spiller som føler seg trygg nok til å være åpen om hvem han egentlig er. Det trygge rommet har vi ennå ikke fullt ut klart å skape, og det gjør inntrykk. Det forplikter også. For vi har ingen å miste.

Selv om vi er Norges nest største publikumsidrett og opplever vekst i medlemstall, kan vi ikke ta noe for gitt. Vi vet at vi har en vei å gå. Sammenlignet med 17 % av heterofile menn, viser tall fra levekårsundersøkelser at bare 4 % av homofile menn deltar i idrettslag ukentlig eller oftere. Det er en forskjell som dessverre ikke kan bortforklares.

Elitehockeyen gjør mer enn å endre et cornerflagg, et kapteinsbind eller en bedriftslogo. Vi går i parade! Vi løfter tematikken hele året! Og til vinteren, i slutten av januar, arrangerer vi Hockeypride for tredje år på rad. Det handler ikke om pomp og prakt, det handler om handling og holdninger, - alltid!

Noen spør hvorfor vi i Elitehockey snakker så mye om Pride. Svaret er enkelt: Fordi det betyr noe. Fordi idretten har en enorm påvirkningskraft gjennom sine forbilder, og vi ønsker å bruke den kraften til noe som gjør en forskjell. Kraften blir virkelig sterk når du har hele ligaen og hockeyfamilien med. Alle ti klubbene i EHL og hele Bambusa-ligaen for kvinner stiller seg bak dette arbeidet. Det er ikke bare et initiativ fra toppen, det er en felles vilje fra alle i norsk ishockey. Jeg savner engasjement fra flere av de store idrettene i Norge. Det er mange festtaler og fine ord, men altfor lite konkret handling.Tenk deg den kraften eller den samfunnsendringen det ville hatt hvis flere idretter ble med.

Vi kan stolt si at vi er første idrett med et offisielt samarbeid med Oslo Pride og vi gjør dette på vår måte. Mange har sterke meninger om både ishockey og Pride, ofte uten å ha satt sine bein verken i en ishall eller gått i en parade. Jeg vil si det finnes mange misoppfatninger om oss begge.

Noen spør: Er det trygt å la barna sine begynne med ishockey? Andre hevder at sporten er for hard, for voldsom. På samme måte blir Pride avfeid av enkelte som noe ekstremt.

I fjor gikk vi i paraden for første gang, og vi opplevde bare varme, støtte og fellesskap. Vi gleder oss til å delta i paraden igjen for å vise at sporten vår ønsker et samfunn hvor vi alle kan være den vi er og elske den vi vil. I hallene elsker vi at folk heier på oss, og stemningen i paraden minner oss om fullt hus i et NM-sluttspill. Vi er så mye mer enn en sport hvor det slåss. Og Pride er så mye mer enn en parade.

For oss er budskapet enkelt: Alle er velkomne på våre arenaer, enten som tilskuere eller utøvere. Vi ønsker å være en foregangsidrett og vise fram sporten vår til flere. Men sist og ikke minst oppfordrer vi deg til å gå med oss i paraden 28.juni.