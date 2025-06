Historisk speiderleir - alle kan delta, uansett lommebok

– Alle barn fortjener et speidereventyr, uansett hva familien har råd til, sier leirsjef Fredrik Rossow før tidenes første felles landsleir i Norge. Foto: Regine Skogmo Grøtte

«Vær beredt!» Dere skriver: «5. til 12. juli vil det skje noe som aldri har skjedd i Norge før». Hva er det?

– Den første landsleiren for alle speiderne i hele Norge! For første gang skal speiderforbundene i Norge, KFUK-KFUM-speiderne og Norges speiderforbund, arrangere felles landsleir. Speideren er verdens største barne- og ungdomsbevegelse, med over 50 millioner speidere i hele verden, så vi har også invitert mange av våre internasjonale speidervenner.

Forstår. Hvorfor er det viktig?