Glad og stolt over å gå i prideparaden

Jonas Gahr Støre synes det er viktig at landets statsminister går i pridetoget – særlig i en tid der pride møter motstand i en del andre land. Fredrik Varfjell / NTB

Støre framhevet hvor viktig det er for en statsminister å delta i markeringen.

– Det er noe av det som er aller viktigst i vår tid, nemlig å markere tryggheten rundt frihet i en verden hvor det ikke kan tas for gitt, sier Støre (Ap) til NTB like etter at toget kom i gang fra Grønland i Oslo sentrum i 12-tiden.

En rekke politikere og andre ledere og deltakere i norsk samfunnsliv stilte opp i paraden. Dette er et fint trekk ved Norge, understreket Støre.

– Jeg synes det er veldig flott å gå sammen med folk fra andre partier. Vi har vist i Norge de siste årene at det som handler om våre grunnleggende verdier, det står vi sammen om. Sånn skal det være, og jeg er glad det også er sånn i dag, sier han.

Annonse

Han synes det gjør ekstra inntrykk å se alle som følger med langs sidelinjen når paraden går gjennom sentrumsgatene.

– Hele Oslo er mobilisert. Det er en frihetsdag, sier han.