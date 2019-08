Bompengepartiet starter nytt lokallag etter intern strid

Det kommer fram i en pressemelding lørdag kveld.

– For å følge opp lokale medlemmer, listekandidater og de som vil bli innvalgt i kommunestyret er det nå stiftet et nytt lokallag fullt integrert i partiets organisasjon, skriver styreleder Morten Malmin og partileder Frode Myrhol.

Egen medlemsliste

Det har lenge vært strid mellom FNB sentralt og lokallaget i Oslo. Det begrunnes i pressemeldingen med at lokallaget registrerte medlemmer og tok inn kontingent via en egen nettside.

– Uenighetene oppsto da lokallaget nektet å endre sin rutine for medlemsregistrering til den sentrale løsning. Oslolaget skulle få beholde kontingenten for sine medlemmer og få overført kontingenten uavkortet for de medlemmer som var meldt inn sentralt. Forutsetningen var at de lokalt innmeldte medlemmene ble lagt inn i partiets landsdekkende database på samme måte som i de 15 andre lokallagene. Partiet har per i dag fortsatt ikke mottatt lister over de lokalt innmeldte medlemmene, heter det i pressemeldingen.

Forsøkte å mekle

Sentralstyret og lokallaget forsøkte å mekle fra 1. til 11. august uten å komme til enighet.

– Enkelte ganger utvikler ikke samarbeid seg slik man ønsker, noe som dessverre har skjedd mellom partiet sentralt og interimsstyret av ovennevnte organisasjon i Oslo, skriver Malmin og Myrhol.

De trekker også fram at lokallaget nå opererer under et nytt domene og benytter FNBs logo i sin profilering.

– Dette er ikke godkjent av partiet, slås det fast i pressemeldingen.

Medlemmer som har blitt medlem via tidligere lokallags løsning, kan få overført medlemskap til sentralt kostnadsfritt.

Uenig om vedtekter

Mistilliten i partiet går begge veier, hvor Oslo-fløyen, ifølge Stavanger Aftenblad, ikke mener Myrhol kan kalle seg partiets leder fordi det ikke har vært avholdt landsmøte.

Partiets vedtekter er det heller ikke enighet om.

– Styret i FNB Oslo er selvfølgelig oppmerksom på at vi ikke har den fartstiden som mer etablerte partier har. Derfor har vi fra første dag vært opptatt av at vi skal være korrekte i vår kommunikasjon og aktivitet både i forhold til medlemmer, andre partiledd, presse og publikum. Vi følger gjeldende lover og regler nøye, og er selvsagt lojale overfor våre vedtekter, skrev Oslo-leder Jan Eriksen i en pressemelding tidligere denne uken, sitert av Dagbladet.

– FNB har ikke hatt landsmøte ennå, men jeg føler meg trygg på at når det avholdes så vil vedtektene bli gjenstand for gjennomgang og revisjon som nødvendig. Enn så lenge følger vi vedtektene i FNB Oslo, tilføyde han.

