Dropper du forsikring på elsparkesykkelen kan det bli dyrt

Den siste tiden har det vært mye snakk om promillegrenser og straff for fyllekjøring på elsparkesykler. Men visste du at hvis du påfører noen eller noe skade med en privat uforsikret elsparkesykkel, kan du risikere å betale mye mer enn en bot for promillekjøring?

– Du kan bli ansvarlig for å betale skader som elsparkesykkelen din forårsaker. Erstatningssummene kan fort komme opp i flere millioner kroner for eksempel ved alvorlig personskade eller brann, sier direktør i Trafikkforskningsforeningen, Roger Stenseth.

Endringen skjedde i januar da det ble lovpålagt med ansvarsforsikring på elsparkesykler. For å sette det i perspektiv vil det koste deg 36.000 kroner hvis du ødelegger et av reklameskiltene til Trafikkforksningsforeningen som står rundt i Stavanger.

Lovpliktig ansvarsforsikring dekker skade som elsparkesykkelen gjør på:

Personer, også på fører.

Ting, for eksempel andres kjøretøy, bygninger og gjenstander.

Kilde: Trafikkforsikringsforeningen

Kan koste deg stort

Den lovpålagte ansvarsforsikringen ble innført i forbindelse med omklassifiseringen av elsparkesykkelen til «liten elektrisk motorvogn» i 2022. Det samme gjelder også for ståbrett og ståhjuling.

Kampanjen til Trafikkforsikringsforeningen henger rundt i Stavanger. (Veronica Irmelin Ellingsen)

– Basert på tall fra forsikringsselskapene var det per juni ca. 50.000 solgte lovpålagte forsikringer. Legger man til grunn at det er en halv million elsparkesykler i Norge, er det kun 10 prosent som har forsikringen i orden, sier Stenseth.

Det betyr altså at 9 av 10 elsparkesykler ikke er forsikret.

– Konsekvensene av å mangle denne lovpålagte forsikringen er store. Hvis man kjører på noen uten å ha forsikringen på plass, blir man økonomisk ansvarlig for alle skader. Ved personskader kan erstatningene utgjøre millionbeløp, så man risikerer å bli gjeldsslave i tillegg til de andre belastningene.

Du er også ansvarlig for skade på egen elsparkesykkel, som for eksempel hvis den begynner å brenne.

– Det er stor fare for brann i elsparkesykkelbatterier. Trafikkforsikringsforeningen dekker skader forvoldt av uforsikrede elsparkesykler, og krever beløpet tilbake fra eier eller fører, fortsetter Stenseth.

Alexander Naley, politibetjent i trafikk- og sjøseksjonen ved Stavanger politistasjon. (Privat)

Politibetjent i trafikk- og sjøseksjonen ved Stavanger politistasjon, Aleksander Naley, tror at de som ikke har forsikring satser på å spare penger.

− Det blir litt som motsatt lotto. Istedenfor å satse små penger hvor du kan sitte igjen med mye, så sparer du små penger, men risikerer store utgifter, sier han.

Naley mener at det har gått lang nok tid siden loven ble innført så de fleste burde ha fått det med seg.

– Det er som med bil, vi er ilagt ansvarsforsikring slik at folk skal være trygge rundt oss.

Forsikringsselskapenes tips

– Alle norske forsikringsselskaper tilbyr forsikring for elsparkesykkel. Hos If koster den 65 kroner i måneden, og vanlig pris hos alle er mellom 60 til 100 kroner i måneden. Det er ikke snakk om store summer, sier kommunikasjonssjef i If, Sigmund Clementz.

Hos noen forsikringsselskaper må man opplyse om at mindreårige skal bruke elsparkesykkelen som kan gjøre forsikringen dyrere. Clementz legger til at forsikringen er bundet til produksjonsnummeret på elsparkesykkelen. Hvis det er tre elsparkesykler i husholdningen, trengs det også tre forsikringer.

Kommunikasjonssjefen anbefaler også å sjekke med forsikringsselskapene om det er nødvendig med egen tyveriforsikring eller om det går under reise- eller innboforsikring.

– Sjekk hvordan det stiller seg så du ikke står med skjegget i postkassen den dagen elsparkesykkelen blir stjålet.

Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i If Forsikring. (IF )

Ingen registreringsdatabase

På tross av at det har vært lovpålagt med ansvarsforsikring på elsparkesykkelen i over seks måneder, er de også unntatt fra registrering i motorvognregisteret. Dette skaper utfordringer for politiet.

– På en bil kan vi søke på et registreringsnummer og få opp om de har forsikring. På elsparkesykkelen må den som kjører kunne framvise noe form for dokumentasjon på at de har forsikring, sier politibetjent Naley.

Kommunikasjonssjefen i If mener at dette er et stort hull som politiet burde tette.

– Vi i If mener at også små elektriske kjøretøy bør være i en sentralt motorvognregister. Dette er det eneste kjøretøyet med forsikringsplikt som ikke er registrert i et register, så myndighetene bør være mer frampå. Fordi dette er en lovpålagt forsikring, må de også ha kontrollmuligheter for det, avslutter Clementz.

Verdt å vite:

Det er straffbart å bruke elsparkesykkelen uten ansvarsforsikring.

Hvis du er under 18 år må foresatte kjøpe forsikringen for deg.

Aldersgrensen for bruk av elsparkesykkel er 12 år.

Barn under 15 år må bruke hjelm, men det anbefales at alle gjør det.

Det er ikke lov til å stå flere på samme elsparkesykkel.

Elsparkesykler som går i mer enn 20 km/t er ulovlige å bruke.

Det er stor fare for brann i elsparkesykkelbatterier.

Det er forbudt å kjøre elsparkesykkel hvis du er påvirket av alkohol eller et annet berusende eller bedøvende middel.

Kilde TFF

