Konkurs: 21 biler på deling forsvinner

I 2022 endte bildelingsselskapet Move About med et årsresultat på 25 millioner kroner i minus – før skatt og renter.

– Til tross for vesentlige forbedringer de siste seks månedene er resultatet fortsatt ikke tilfredsstillende, skriver det svenske moderselskapet Move About Group i en pressemelding.

Selskapet hadde biler i Rogaland, Arendal, Oslo og i flere kommuner i gamle Østfold fylke.

– Konkursen betyr at Move About sine 21 biler fordelt på seks lokasjoner i Stavanger dessverre ikke lenger er tilgjengelige. Det er åpenbart svært negativt for innbyggere som bruker tjenesten, sier Jon Dagsland, kommunikasjonssjef i Kolumbus til RA.

Det var Kolumbus som leide ut Move About-bilene. De har fortsatt noen biler fra Get Around (tidligere Nabobil) tilgjengelige til utleie.

Jon Dagsland er kommunikasjonssjef i kollektivselskapet Kolumbus. (Elisabeth Tønnessen)

Umodent marked

– Hvordan vil dere si at bildeling har fungert i Stavanger det siste året?

– Markedet er fortsatt umodent, men vi ser en økning i regionen. I 2022 ble det totalt leid 4100 turer med leiebil. I første halvdel av 2022 var det ca. 1000 turer, mens det i første halvår i år var over 3000 turer. Økningen har også sammenheng med at det har blitt flere biler tilgjengelig, sier Dagsland.

– Vil Kolumbus gjøre noe for å gjøre tilbudet bedre igjen, etter Move About sine biler forsvinner?

– Uavhengig av at disse bilene forsvinner, er Kolumbus i en tildelingsprosess av nye biler som skal plasseres i Stavanger-området. Her håper vi på en snarlig avklaring på antall biler og lokasjoner, og vi håper disse bilene vil være på plass tidlig i høst, sier kommunikasjonssjefen.

Han påpeker at denne konkursen er noe som rammer flere byer enn Stavanger.

– Det viser at bransjen er utfordrende. Kolumbus sitt mål er å være en brubygger mellom grunneiere og bildelingsoperatører, og vi har integrert tjenesten i vår app fordi det er en naturlig del av reisevanene til mange innbyggere.

Han understreker at bildeling bidrar til å nå nullvekstmålet, og at det er en viktig årsak til at Kolumbus er involvert i dette.

– Ifølge en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) kan en delebil erstatte 10–15 privat biler, lignende resultater ser vi også fra rapporter i Bremen, sier Dagsland.