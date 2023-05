Eirik Faret Sakariassen er i pappapermisjon fra jobben som gruppeleder i SV og leder i Utvalg for oppvekst og utdanning. Det skal han være fram til starten av juli.

Da RA møter Sakariassen på Arneageren siste fredag i april, skal han på pappapermtreff på Sølvberget.

– Det går veldig bra, det er veldig gøy. Nå har jeg kommet i en fase hvor det er rart å tenke på at jeg skal tilbake på jobb om ikke så lenge, sier Sakariassen.

Men han har ikke klart å legge politikken helt bort.

Politisk og personlig

1. april lanserte han podkasten «Pappapermpodden», hvor han snakker med ulike gjester rundt sitt eget kjøkkenbord. Karin Andersen (SV), Mariama Faal i FLAM og Erik Thoring, leder i Naturvernforbundet, er blant samtalepartnerne.

– Det gir rom for refleksjon sammen med de gjestene jeg har. Det har blitt tydeligere hvor sårt det må være å ikke kunne gi ungen sin de mulighetene man ønsker å gi ungen sin.

Eirik Faret Sakariassen skal på pappapermtreff på Sølvberget. (Mari Wigdel)

Podkasten er både politisk og personlig.

– Den handler ikke bare om permisjon, men om å få barn og litt om politikk. Det har vært samtaler om barn og natur, fattigdom for barn, hvor viktig besteforeldre er og frivillig arbeid. Det har blitt tydeligere for meg hvor sårt det må være å ikke kunne gi ungen sin de mulighetene man ønsker å gi ungen sin. Jeg har muligheten til det, men det er dessverre ikke alle som har det i Stavanger.

Mer ro til å observere

Sakariassen forteller at det er et mye roligere tempo i hverdagen nå enn det han er vant til. Overfloden av tid gjør også at det har blitt vanskeligere å rekke avtaler.

– Når jeg plutselig skal noe, så kan det fort skjære seg. Det blir alltid stress når vi skal ut dørene. Plutselig skal en bleie skiftes. Rekker vi toget? Nei, vi gjør ikke det. Det er litt stress å få med seg ting og tang. Det går seg til, vi har blitt flinkere på det underveis.

Men tid gir også mer ro til å tenke, forteller Sakariassen.

– Jeg lever et mye friere liv når man ikke hele tiden må lese sakspapirer eller gå i møter. Så får jeg også tenkt noen tanker og får en annen ro rundt samfunnsobservasjon.

– Hva har du fått av nye tanker?

– Jeg observerer den politiske debatten utenfra. Jeg håper jeg endrer politisk tenkemåte og talemåte. Det må være slitsomt å se politikere som bare krangler og bare er opptatt av hva andre gjør galt. Men det er nok enkelt å falle tilbake til å si noe negativt om andre for på den måten å framheve deg selv.

Han legger til:

– Samboeren min har alltid sagt at hun synes det er slitsomt med politisk debatt, men jeg har ikke vært enig i det. Når jeg nå ikke selv er involvert, ser jeg tydeligere hva hun mener, sier han.

Eirik Faret Sakariassen sammen med datteren Synnøve snart ett år. (Mari Wigdel)

Stor interesse

Hver andre fredag er det pappapermtreff på Sølvberget klokken 11. Den siste fredagen i april er ni fedre samlet.

– Det er ikke noe formelt opplegg i dag. Ungene kan komme ned og få lånekort, hvis dere har lyst til det. Vi ansatte har kommet fram til det at dere pappaer skal få snakke i fred og ro, sier Eli Gunn Buvik til fedrene som sitter samlet i kroken i barneavdelingen.

I hjørnet av barneavdelingen på Sølvberget møtes fedre hver andre fredag. (Mari Wigdel)

Eli Gunn Buvik er barne- og ungdomsbibliotekar ved Sølvberget. Det har tidligere vært opptil ti-tolv fedre samlet her og barnevognene har stått på rekke og rad «bortigjønå», forteller hun.

– Det er veldig mange fedre som er hjemmeværende når ungene begynner å bli store, og da er det kjekt å møte andre. Vi har funnet ut at de bare får kose seg selv, og hvis de lurer på noe, kan de kontakte oss, sier hun til RA.

Eli Gunn Buvik, barne- og ungdomsbibliotekar ved Sølvberget, forteller at den dagen man får et fødselsnummer, kan man få lånekort på Sølvberget. - Det er jo kjekt at de har sitt eget, sier hun og ler. (Mari Wigdel)

Pappapermtreff har vært et konsept i tre år. For noen år tilbake var det «småbarnstreff».

– Vi har òg opplevd at mange fedre kommer tilbake andre dager i uken sammen med sine søte små. Så vi ser de igjen.

