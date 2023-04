Starter ny standup-klubb i Stavanger

Stavanger har fått en ny standup-klubb. Centrum Standup har allerede premiere førstkommende fredag. Hver måned – siste fredag i måneden – skal Centrum Standup by på nasjonalt etablerte komikere.

Det er Tore Medhaug og Rune Bjerga og hans selskap Lampefeber, som står bak konseptet, som skal ha fast tilholdssted hos Gaffel & Karaffel.

– Det blir litt det samme opplegget som Latter i Oslo. Publikum får en helaften, med mat før eller etter showet og et show med kjente komikere, forteller Tore Medhaug.

Klubbkveld med Støme som headliner

28. april er det premiere. Headliner er Jonna Støme. Eirik Krokås er konferansier. I tillegg kommer Espen Abrahamsen, lokale Sven Odfjell Rusdal og Caroline Enoksen.

– Det blir en klubbkveld med en konferansier før og etter hver komiker. Premierens headliner er Jonna Støme, som debuterte som standupkomiker for nesten 20 år siden, forteller Medhaug.

I 2010 ble Jonna nominert til Komiprisen for forestillingen «Fargerikt faenskap». Året etter var han en del av publikumssuksessen «HumorGalla», med blant annet Thomas Giertsen og Espen Eckbo på Latters hovedscene.

Månedens konferansier, Eirik Krokås, debuterte som komiker i 2012 og har på kort tid utviklet seg til å bli en allsidig komiker som framkaller latterbrøl over hele landet. Humoren til Eirik er ofte personlig og selvironisk, forteller Medhaug, som også er standupkomiker.

Bjørn Erik Sandvaag, styreleder hos Gaffel & Karaffel og Tore Medhaug, komiker og bookingansvarlig i nystartede Centrum Standup ser fram til å kunne tilby publikum en fast standupscene hver måned. Salen til Gaffel & Karaffel har plass til 200 personer. (Arne Birkemo)

Kan utvide

Sola-mannen understreker at Centrum Standup ikke er laget for at han og Rune Bjerga skal ha en scene å stå på selv.

– Nei, absolutt ikke. Vi kommer nok til å stå på scenen vi også, men dette er for å andre. Vi ønsker å ha en fast scene på et fast sted hvor folk i byen vet det kommer gode og solide komikere hver måned. Stavanger-publikumet har et godt rykte blant komikere i rundt i landet. Dette skal være en scene som etablerte komikere vil stå på, og jeg vet at veldig mange ser fram til å komme til byen og ha show, sier Medhaug.

Dersom konseptet slår an og interessen er stor, er det mulig Centrum Standup utvider til flere kvelder i måneden.

Plass til 200 personer

Styreleder hos Gaffel & Karaffel, Bjørn Erik Sandvaag, gleder seg også til premierekvelden.

– Dette er et spennende konsept for oss å være med på. Vi ønsker å fylle Gaffel & Karaffel med mye forskjellig innhold. Vi skal være et kulturhus, sier han.

Sandvaag forteller at det er plass til 200 i salen.

– Scenen er intim. Samtidig er det høyt under taket som gjør det luftig og ikke klaustrofobisk. Gjestene kan spise nede i restauranten før eller etter showet, sier Sandvaag.

Centrum Standup har allerede programmet for mai klart. André Jerman er headliner. De andre komikerne er Yngve Skomsvoll, Tore Medhaug, Harald Ellingsen og Trond Anfinnsen.

