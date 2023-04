Klar med nytt show: – Det er ganske snåle karakterer

RA møter to menn med godt humør på Nytorget i Stavanger, Daniel Karlsen (20) og Olaf Leiros Galicki (28). De begynner å bli veldig klar for å vise publikum forestillingen sin «2 Menn Med Vidt Spenn», i Grottene, klubbscenen i kjelleren på Folken, på lørdag.

«2 Menn Med Vidt Spenn»-forestillingen har plass til 60 publikummere.

– Vi har snart solgt ut alle billettene, men det er noen igjen ennå, sier Karlsen.

Karlsen og Galicki bor begge i Stavanger, og forteller at de ønsker å bringe sketsj-forestillinger mer tilbake på scenen.

– Jeg tror mange på vår alder liker sketsjer, vi ser det mye på film og TV, men ikke så mye på scenen, sier Galicki.

– Utover det er jo målet å underholde og gjøre det gøy, sier de.

Absurd humor

– Hva kan publikum forvente seg på lørdag da?

– De kan forvente seg en kveld med ganske snåle karakterer. Det er mye absurd, men gjenkjennelig humor, sier Galicki.

De understreker at de har skrevet alt selv, og synes det er veldig spennende.

– Så håper vi jo publikum også synes det er spennende, sier Karlsen.

De forteller at forestillingen består av mye rask, og fysisk humor, som kan være noe typisk unge voksne liker.

– Vi går inn på mange forskjellige humor-sjangre, kan du si.

Duoen virker veldig fornøyd med at de nærmer seg et utsolgt show.

– Når vi først begynte, så tenkte vi «kommer folk til å ha lyst å se på det her?», men det vil de jo, tydeligvis, sier de.

– Det viser at vi har klart å analysere riktig, at det er et slags «hull» i tilbudet om sketsjshow på scenen.

Blod på tann

Humorduoen gjør det klart at målet framover er å lage mer show, og kanskje ta med dette showet og spille det andre steder også.

– Eller gjerne i Grottene igjen. Vi har fått litt blod på tann, og vil hvert fall gjøre mer framover, sier Karlsen.

Karlsen og Galicki møtte hverandre via Follies Barne- og Ungdomsteater, og fant ut at de ville lage noe sammen. De forteller de hadde et møte med Folken i januar, og siden da har de planlagt og skrevet på showet.

– Da gjaldt det å finne ut hva vi liker, og hva slags humor vi er glad i. Da hentet vi inspirasjon fra for eksempel sketsj-show på Netflix, Løgnaslaget og revy. Så har vi funnet vår egen vei, sier Karlsen.

– Hvordan er følelsene deres nå før lørdag da?

– Vi er ganske spent. Dritspent, sier de nesten i kor.

Karlsen forteller han må konsentrere seg for å ikke bare snakke om forestillingen hele tiden.

– Det er der tankene mine er, jeg tenker omtrent ikke på noe annet. Det er veldig spennende, sier han.

Begge passer på å rose teknikeren på forestillingen, Sander Skarås Pedersen, fra Dalane lys og lyd.

– Vi hadde første øving i Grottene i går, og da sank det skikkelig inn at dette kommer til å bli knallbra. Det er noe med å få teknikken på plass og se at alt funker, sier Galicki.





De forteller at begge kjenner scenen på Grottene fra før, gjennom Stavanger Impro.

– Så vi har stått der et par ganger før, men nå blir det kun oss da, og alt er selvskrevet. Det blir ganske annerledes.

– Jeg håper at folk får en bra kveld. Like bra som jeg tror jeg og Daniel kommer til å ha. Jeg tror vi er de som kommer til å kose oss mest. Men jeg håper at publikum også gjør det, sier Galicki.