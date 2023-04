Skjenkekontroll-frustrasjon har resultert i flere besøkende

Hvem: Stian Robberstad.

Hva: Eier og driver Stavanger-baren Matros.

Hvorfor: Robberstad har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, etter baren fikk et besøk av skjenkekontrollen. Skjenkekontrollen ga nemlig baren én prikk fordi de hadde et vinskap tre meter fra baren, og fordi baren brukte vinflasker som lysestaker, noe skjenkekontrollen mente kunne tolkes som alkoholreklame. Robberstad delte frustrasjonen på sosiale medier, og har fått enorm respons fra folk som støtter han når han sier dette er absurd.

Dette mener skjenkekontrollen er forbudt. Bildet er tatt på Matros bar. (Privat)





– Hvordan har responsen vært etter du la ut innlegg om skjenkekontrollen?

– Den har vært formidabel. Jeg har fått utrolig mye oppmerksomhet og «tomler opp.» Nå har jeg over 1000 likes, og en haug med kommentarer og delinger. Jeg prøver å få lest alle. 99,9 prosent er enige i at dette er noe tull, og at vi bør gjøre noe enten med regelverket eller tolkningene av regelverket. Det er for strengt. Jeg har fått utrolig mye positive tilbakemeldinger. Vi hadde åpent i går, og da kom folk innom ens ærend for å se hvordan det så ut, og se disse lysestakene med egne øyne.

[ Mener denne pynten bryter alkohollov: – Helt absurd ]

– Hvorfor tror du folk engasjerer seg såpass mye i denne saken?

– Det er en enkel sak å engasjere seg i. Også er det kanskje en underliggende misnøye med byråkratiet. Dette er på en måte «agurknytt», men på samme tid er det en viktig sak som gir oppmerksomhet til – hvor strengt regelverket egentlig er. Det er viktig at folk vet dette, for kontrollørene gjør dette på deres vegne – de skal «skjerme» folk når de er ute og tar seg et glass vin. Jeg har fått henvendelser fra politikere, det er jo snart valgkamp så de trenger saker, det er helt tydelig, men valgkamp eller ikke, så er det positivt hvis det kan skje noe.

– Nå har jo en del medier kontaktet deg, hvordan synes du medieoppmerksomheten har vært?

– Det er jo morsomt, også er det uvant for meg å plutselig være «mannen i nyhetene». Det var antakeligvis fordi Rødt-politiker Mímir Kristjánsson delte innlegget på morgenen. Du vet jo hvilken tilhengerskare han har. Det er nok derfor Dagbladet og Aftenposten og sånne store aviser tok kontakt. Det var litt surrealistisk å snakke med alle disse store avisene når jeg sto opp dagen etter jeg delte innlegget.

– Har du fått enda flere henvendelser etter saken kom ut i de forskjellige mediekanalene?

– Ja, det har jeg. Jeg merker det. Jeg får meldinger og støtteerklæringer fra fjern og nær.

– Er det noen tilbakemeldinger du synes er ekstra spesielle eller som har betydd ekstra mye for deg?

– Nei, det vil jeg ikke si. Jeg tar ikke saken så alvorlig heller, men jeg tenker det er viktig å påpeke det, og gjøre folk og politikere oppmerksomme på hvordan det er. De er nok like overraska som meg. Det går ofte politikere her fra før, og jeg tror aldri de har lagt merke til disse flaskene en gang. Men som jeg har sagt før, så tror jeg dette handler om tolkningen av regelverket, fordi jeg har hatt skjenkekontrollen innom fem ganger uten at de reagerte på vinflaskene som ble brukt som lysestake, så var det en ny person med, og det var den nye personen som reagerte på dette. Så det handler kanskje om hvem som er på jobb, om de har mye å gjøre, eller om de trenger en sak – ikke vet jeg.

– Har du blitt kontaktet av kommunen eller skjenkekontrollen?

– Nei, jeg så de hadde uttalt seg i en avis at de kanskje skulle gå i dialog med meg. Så da kan jeg kanskje forvente at de tar kontakt, og at vi finner ut av dette i fellesskap om hvordan vi skal gjøre det.

– Hva håper du resultatet av denne oppmerksomheten blir til slutt?

– Jeg håper at det blir mer fokus på dette strenge regelverket, i forhold til at dette er noe alle i hele bransjen sliter med. Jeg kjenner mange som driver i bransjen, og det er slik saker hele tiden. Nesten ingen tør å si imot, for da gjør man seg upopulær og mange er redd konsekvensene og den negative oppmerksomheten. Jeg mener det er viktig at vi stikker hull på det. De siste årene har det skjedd så store endringer, i forhold til sosiale medier for eksempel. Det kan være konkurransevridende, at for eksempel en importør fra utlandet kan produsere reklame for det norske markedet, men vi får ikke lov å gjøre det for norske varer eller varer vi selger. Eller hvis noen tar et bilde av en vin i baren vår og deler et på sosiale medier, har vi ikke lov å videre-poste. Her er det en haug av saker å ta av. Hvis vi kunne fått gjort noe med det kunne det vært kjempefint.

– Du har jo nevnt litt om det allerede, men tror du denne saken kan resultere i at dere får flere besøkende?

– Ja, det tror jeg. Det har vi allerede sett. Det var ikke noe jeg hadde tenkt på. Så saken til skjenkekontrollen har virket helt mot sin hensikt. Jeg får en haug med oppmerksomhet. For meg rent personlig og for baren sin del er jo dette antakeligvis positivt, uten at jeg hadde tenkt på det. Jeg ble bare sur når jeg så vedtaksbrevet, og la ut en sak på sosiale medier – under tvil. Det er noe med å stikke nesen fram. Jeg er ganske ny som bareier, selv om jeg har vært i bransjen lenge. Men nå gjorde jeg det, så det får bare stå til.

– Så skal vi over til de faste spørsmålene. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg elsker litteratur og leser mye bøker. De siste årene har jeg lest mest faktabøker, og jeg leser mye om vin. Men det er en bok av Bill Bryson, «En kort historie om nesten alt», som har betydd mye. Den har et fantastisk åpningskapittel om skapelsen av jorden, for eksempel.

– Hva gjør deg lykkelig?

– Det er mange ting. Det å sitte rundt et middagsbord, når folk spiser, snakker og drikker champagne, og det klirrer i glass. Fyr i peisen, eller når terrassen er åpen og det er kald rosévin i kjøleskapet, det gjør meg lykkelig.

– Hvem var din barndomshelt?

– Jeg hadde ingen store helter, egentlig.

– Hva misliker du mest ved deg selv?

– Det kan være mange ting. Jeg stammer og har hatt problemer med å snakke og kommunisere. Det har jeg hatt fra jeg var liten, og det mislikte jeg sterkt med meg selv. Men jeg har det ikke akkurat nå, bare innimellom, men det er noe jeg ikke liker.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Da drikker jeg champagne. Det gjør jeg ganske ofte egentlig. Hehe.

– Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for/ mot?

– Jeg har ganske lav terskel for å demonstrere og gi beskjed. Jeg er villig til å nesten gå for hva som helst. Jeg er veldig opptatt av byutvikling og arkitektur, og de siste ti årene har jeg engasjert med lokalt. Jeg mener mye om dette, og havner fort i krangel med folk, både i baren og privat, og over alt. Det skal lite til før jeg hisser meg opp.

– Er det noe du angrer på?

– Jeg angrer egentlig ikke på noe. Jeg skulle kanskje ønske at jeg hadde begynt tidligere i livet med interessen for vin og var mer på ballen med de tingene bare.

– Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det måtte ha vært Miles Davis. Men jeg har hørt han ikke var særlig hyggelig, så det hadde kanskje ikke vært noen hyggelig heistur. Men, jeg kunne tenkt meg å ha truffet han på en eller annen måte.