Festival for ungdommer, av ungdommer

Standup-workshop, låtskriver-workshop, bingo, Fifa-turnering, silent disco. Dette er noe av det som skjer på Sølvberget de kommende dagene. Siden vinterferien har en gruppe på åtte ungdomsskoleelever arbeidet med å utforme et festivalprogram.

Dagen før festivalen går i gang, er RA på Sølvberget for å treffe festival-crewet.

– Det er kult at ungdommer får planlegge en ungdomsfestival, ikke bare voksne, sier Ona Bernaus Puig til RA.

Lillesøster Aina Bernaus Puig legger til:

– Vi har tenkt på interesser og hva andre folk kanskje hadde likt.

40 arrangementer

Jobben er langt fra over når startskuddet for festivalen går av. Under festivalen skal de være crew og alle har fått sin egen arbeidsliste. På spørsmål om hva de synes har vært kjekkest, er de samstemte om at å få «merch» er ekstra stas. De får egne hettegensere og akkrediterings-kort.

– Det er en god følelse. En god følelse. Det føles VIP, sier Mikkel.

Torsdag ettermiddag var de samlet på Verkstedet på Sølvberget for å lage hettegenserne. De kunne selv få velge hvilken farge navnet deres skulle trykkes i. De får også sine egne crew-kort og hettegensere med navn og logo. Fra venstre: Ona Bernaus Puig, Aina Bernaus Puig, Mikkel Honoré, Teo Furenes. (Mari Wigdel)

Ikke stolt helt ennå

Sofie Birgitte Andersen, koordinator ved Sølvberget, forteller at de «voksne» er imponerte over gjengen.

– Ungdommene har hatt alle ideene. Jeg er kjempestolt av dem. Det er så mange som sier at dette er et bra program. Da sier vi bare at vi ikke har stått for dette, vi har bare skrevet det ned, sier Sofie Birgitte Andersen, koordinator ved Sølvberget.

Koordinatorene Sofie Birgitte Andersen og Fartun Adan er imponerte over hvor idérike ungdommene er. (Mari Wigdel)

– Er dere stolte?

Det blir stille blant gjengen.

– Ja, eller vi får se. Jeg er stolt over programmet, men vi får se hvordan det blir til slutt. Hvis det blir bra, blir jeg stolt. Hvis det ikke blir bra, blir jeg trist. Men det går fint uansett, sier Ona.

Dette skjer lørdag-tirsdag

Her er et utvalg av arrangementene på Sølvberget.

Lørdag 1. april

Klokken 13: Risengrynsgrøt

Klokken 14: Chill, tegn, spill

Klokken 14: Danseworkshop med Matata

Klokken 14: Låtskriver-workshop med Emilie Eie

Klokken 14: Musikkproduksjon med Chris Svinsås

Klokken 14: Slampoesi med Sakey

Klokken 15.30: Standup-workshop med Fredrik Brimsø

Klokken 19: Open mic

Mandag 3. april

Klokken 13: Brødskiver

Klokken 14: Introduksjon til 3D-print

Klokken 14: Workshop i vietnamesisk papirkunst

Klokken 15: Fotoworkshop

Tirsdag 4. april

Klokken 14: Russelåt-produksjon

Klokken 14: Bygg et spagetti- og marshmallows-hus

Klokken 14: Bordtennis og Uno-turnering

Klokken 18: Utstillingsåpning og FIFA-turnering

