Park og badeplass på vei i Hillevåg

Mer mangfoldig natur, lek og ballspill, gapahuk og bålplass, pir med badevik, friluftshus med WC, varmestue og kiosk og frilager med gratis utstyr for aktiviteter på sjøen og båtplasser for gjester og småbåter er blant planene på det som tidligere var tankanlegg for Esso og i viken som nå brukes av Hillevåg Båtforening, rett nord for Felleskjøpet.

– Jeg synes planene er helt supre. Dette er den eneste plassen i Hillevåg der folk har tilgang til sjøen, andre steder er det sperret av industri, jernbane og gjerder, sier leder i Hillevåg kommunedelsutvalg, Bjarte Bøe (Ap).

Denne delen av områdeløftet for bydelen vil imidlertid kreve mye arbeid og penger.

– Jeg er veldig opptatt av at dette blir et fint offentlig område, selv om det er langt fram dit. Bunnforholdene i sjøen er dårlige, og bedring vil være en langvarig prosess. Samtidig er det lagt ned mye arbeid i prosjektet allerede, sier Bøe.

Kaier med historie

De gamle og nå ubrukte industrikaiene ved Essos tidligere tomt i Hillevåg. (Stein Roger Fossmo)

Han ser for seg at arealet på land blir satt i stand først. Han håper også å beholde kaiene, i alle fall noen av dem, selv om han understreker at han ikke kjenner til hvilken forfatning de er i.

– Jeg håper det blir mulig å ta vare på noen av de gamle kaistrukturene her ute, det ligger mye industrihistorie i dem. Hillevåg har en sterk arbeiderkultur, som jeg håper kan bakes inn i utviklingen av området, sier utvalgslederen.

Han er klar på at Hillevåg Båtforening nok på sikt må flyttes bort fra området innerst i Hamnevika.

– Dette området er en for stor ressurs til at det ikke skal kunne være tilgjengelig for alle i Hillevåg, sier Bøe.

Planleggerne er inne på det samme: Funksjonen rundt vårrengjøring og vinteropplag krever kjørbar atkomst med midlertidige parkeringsplasser, noe som må vurderes nøye i forhold til arealet som kreves, heter det i skisseprosjektet.





Hillevåg Båtforening ligger rett ved Hamnevika. (Stein Roger Fossmo)

Levekårsløft

Hillevåg har utfordringer med levekårene i enkelte områder, og parken og badeplassen er en del av kommunens satsing for å gi området en heving av kvaliteten.

Det er hektisk byggeaktivitet i området, og flere boliger er på vei.

– Hillevåg er den siste sentrumsnære bydelen som fremdeles har mange ledige tomter. Det er store industriområder som nå ikke er like attraktive for næring som før, og som kan saneres og bli boligområder. Det må imidlertid skje på innbyggernes premisser, ikke på utbyggernes premisser, sier Bøe.

Vannkvalitet

Bøe ønsker en bedre tilgjengelighet til Esso-tomten og Hamnevika enn bare fra Sandvikveien og gjennom undergangen i Hamneveien, og liker tanken om bru over jernbanen.

Det gjør også utvalg for miljø og utbygging, som behandlet saken i sist møte. Etter forslag fra Mette Vabø (V) vedtok utvalget med svært stort flertall (Ap, H, FP, Frp, MDG og V) å prioritere gangbru over jernbanen i det videre arbeidet. Det ble også enstemmig vedtatt å gjennomføre tiltak for at badevannskvaliteten ved friområdet skal tilfredsstille nasjonale krav til friluftsbad.

Bjarte Bøe, leder i Hillevåg kommunedelsvalg, foran Hamnevika og med tomten som tidligere var lager for Esso i bakgrunnen. (Stein Roger Fossmo)

Stavanger kommune har planer om et friområde på Esso-tomten og i Hamnevika i Hillevåg.

Parkens potensial til å bli et attraktivt grøntområde er stort, og har stor ringvirkning, heter det i et skisseprosjekt utarbeidet som en del av områdeløftet i Hillevåg.

Esso-tomten eies av BANE NOR, Hamnevika eies av Stavanger kommune.

Utvalg for miljø og utbygging har enstemmig vedtatt å arbeide videre med prosjektet.

