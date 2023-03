Tore Renberg inviterer til fest: – Skal gi ut en roman jeg har jobbet med i fem år

24. august gir Tore Renberg ut sin første historiske roman. Den har han jobbet med i fem og et halvt år. Dagen etterpå, 25. august, inviterer han til en litterær festaften på Hovedscenen på Rogaland Teater.

Med seg på scenen har han skuespiller Nina Ellen Ødegård, som skal være moderator og samtalepartner. I tillegg vil Stavanger Barokk stå for musikk fra scenen denne kvelden.

– Alle som har lyst er velkommen inn, sier Tore Renberg til RA.

Han forteller at det kribler litt ekstra i magen, når han har kasta seg ut på det han selv beskriver som kjempedypt vann, med å skrive en historisk roman.

– Det er noe jeg aldri har gjort før. Så hadde jeg lyst til å gjøre noe mer ut av det, sammen med Nina Ellen, sier forfatteren.

– Jeg kjente det kriblet litt i magen når Tore ringte og spurte meg om dette. Dette har jeg aldri gjort før, sier Nina Ellen Ødegård til RA.

Hun påpeker at hun liker å lese, men at hun ikke er en litteraturviter.

– Kanskje jeg stiller noen spørsmål, eller får i gang en samtale som er litt annerledes. Jeg tenkte hvert fall dette hørtes gøy ut når jeg fikk forespørselen fra Tore.

– Gavepakke

– Hvilken forventning har dere til kvelden?

– Annerledes, svarer Renberg kjapt. Han forklarer at han er en type person som liker å gjøre denne typen ting, og viser til at han kanskje er den første i verden som fant ut han skulle lage en singel til en bok – da Jan Ove Ottesen lagte singelen til «Vi ses i morgen».

– Hvis jeg ser en dør står på gløtt, tenker jeg hva var det der? Hvordan kan vi gjøre dette? Jeg pleier ikke å gjøre bokbad med et barokkorkester, men jeg er alltid fryktelig nysgjerrig på om det kan oppstå noe annet, forklarer han.

Ødegård legger til at hun synes kvelden høres ut som en gavepakke.

– Man kan komme inn, sette seg til rette og lytte til vakker musikk, og en samtale som forhåpentligvis blir interessant, sier hun.

Renberg påpeker at det vil bli lest opp fra den nye romanen, for første gang, denne kvelden.

– Kan du si noe mer om den nye utgivelsen, eller er det hemmelig?

– Jeg har ikke lov av forlaget, sier han og ler litt.

Pernille Kaldestad ved Rogaland Teater, kan røpe at det sannsynligvis blir satt opp en ekstra festaften, ettersom de allerede merker stor interesse for arrangementet.