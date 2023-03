Milliardløft for kulturen

«Akropolisvisjonen» er et viktig steg nærmere realisering. Mandagens kommunestyremøte vedtok konseptet for hvordan Rogaland Teater og Stavanger Museum kan fornyes og få samdrift der det er logisk å drive sammen. Kulturløftet på Kannikhøyden – som er kommunedirektørens mer nøkterne beskrivelse av området nord på Våland – kommer med et helt kobbel av dilemmaer. Det ene er finansiering.

I 2023 har regjeringen satt kulturinvesteringer på vent som en del av ekstraordinære tider. Når kontoen for investeringer i offentlige bygninger åpnes igjen, vil kravet fra Stavanger til staten være at sistnevnte bidrar med en tredel av de 3,5 milliarder kronene prosjektet vil koste. Resten skal etter planen dekkes av Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune. Andelen av regningen som sendes til Oslo burde ha vært langt høyere enn 1,17 milliarder, all den tid staten faktisk eier 67 prosent av Rogaland Teater, men tilskuddsordningen for nasjonale kulturbygninger går ut på å dekke en tredel. Det er nærliggende å peke på hvilke summer Oslo stikker av med til kultur. Nasjonalmuseets 6,15 milliarder kroner sprenger alle tidligere rekorder, og er ikke direkte sammenlignbart, men kommunedirektøren gjør rett i å peke på fordelingen av penger til nasjonale kulturbygg de siste tiårene. Fra denne potten på 3,9 milliarder har 18,9 prosent gått til Oslo og 15,6 prosent gått til Bergen.

Selv om pengene er store koker spørsmålet om kulturløftet på Kannikhøyden ned til om Norge skal ha et kulturliv utenfor Oslo og Bergen. Selv om det ikke står «nasjonal» eller «national» foran teatret vårt, er Rogaland Teater et nasjonalt og statlig anliggende. Mot alle mulige odds presterer teatret i Kannik på høyeste nivå her til lands, og ikke minst sørger Barne- og ungdomsteatret for å få fram scenetalenter hele Norge setter pris på. Stavanger Museum er en skatt i seg selv, og spiller en sentral rolle i det svært vitale museumskonsortiet MUST. Tilstanden til to av de mest sentrale kulturinstitusjonene i Rogaland er så laber at Rogaland Teater risikerer driftsstans om ikke brannsikkerheten og ventilasjonen utbedres, mens publikum kan få begrenset tilgang til museet av hensyn til brannsikkerheten.

Kulturhistorien er den delen som ikke kan prises i milliarder. Arkitekt Hartvig Sverdrup Eckhoff tegnet teatret, Stavanger museum, Stavanger sykehus (der fylkeskommunen holder til i dag), og etterlot seg et unikt område i en by som ikke er bortskjemt med monumentale bygninger. Det andre store dilemmaet er plasseringen av et nybygg, og faren for at det står i veien for museumsfasaden mot øst. Siden flertallet i kommunestyret sørget for planoppstart før det blir arkitektkonkurranse, sikres motforestillinger før arkitektene begynner å tegne.

