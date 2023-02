Morsdag og valentinsdag rett rundt hjørnet: – En av årets travleste helger

Sandra Oskarsen er blomsterdekoratør på Floriss på Magasinblaa. Hun forteller at det er mye å forberede før helgen.

– Dette er en av de travleste helgene i året. Morsdag, farsdag og alle høytider er hektiske, sier Oskarsen da RA tar turen innom.

Blomsterbutikken bugner av farger og buketter, oppsatser til både morsdag og valentinsdagen står klare. Oskarsen forteller hva de selger mest av:

– For tiden er det populært med fargebuketter og dekorasjoner, sier hun.

Butikken bugner av blomsterdekorasjoner og oppsatser (Karoline Mosland)

Muségatens blomster: Venter mindre omsetning

Bente Molde Husebø fra Muségatens blomster har merket at det har vært mindre å gjøre etter jul, men denne helgen har salget begynt å ta seg opp igjen.

– Nå som de fleste har litt mindre å rutte med, merker vi det i butikken. Men med både morsdag og valentinsdag rundt hjørnet har det begynt å ta seg opp igjen. Vi ha mange bestillinger, og flere kommer innom, sier Husebø

Hun merker forskjell på hvilke blomster som blir kjøpt til morsdagen og hvilke som er populære til Valentines:

– Tulipaner og blomster i farger − rosa, hvite eller røde − er populære til morsdagen, gjerne med et kort med «Verdens beste mamma» på. Til valentinsdagen er det mange som bestiller til partnerens jobb, da går det mest røde roser med «Be my valentine» eller «xxx» på kortet, sier Husebø.

I år venter hun likevel lavere omsetning enn de to tidligere årene. Korona satt nemlig fart på hjemlevering av blomster.

– Når alt var nedstengt, bestilte mange blomster hjem til sine kjære, kjærestepar på forskjellige steder i verden kunne ikke besøke hverandre. Vi hadde flere bestillinger fra blant annet England og USA, sier Husebø.

«Too Good To Go»-bukett

Blomsterbutikken på Magasinblaa har nylig begynt med søndagsåpent, så dersom du skulle være sent ute med morsdagsgaven, er det mulig å fikse det i siste liten.

– På søndager har vi også startet med «Too Good To Go»-ordning, da får du en forundringspose som kan inneholde snittblomster, potteplanter eller andre blomster. Blomstene er like fine men har stått for lenge til å selges til fullpris i butikken, sier Oskarsen.

Hvis du skal få valentins- eller morsdagsbuketten til å vare har Oskarsen noen tips:

– Da må du sette dem i kaldt vann, gi dem næring og kutte et godt snitt, sier Oskarsen.

Oskarsen liker godt bukettene som er laget til morsdagen, på denne buketten står det "Du er verdens beste mamma". (Karoline Mosland)

– Hvis du ikke vet hva du skal kjøpe, så kjøper du blomster. Det er veldig kjekt med morsdagsbuketter, og de blir litt spesielt tilpasset henne, sier Oskarsen.

