Liza hjelper fattige: – Telefonen fra mammaen tok fra meg nattesøvnen

I flere år har Thorvaldsen engasjert seg for medmennesker i vanskelige situasjoner. I over tre år har hun ledet Østfoldavdelingen i «Hjelp oss å hjelpe» – som i sin tid ble til på grunn av en Facebook-status i Oslo.

– Det har uten tvil blitt verre. Jula ble rekordhøy med antallet henvendelser fra foreldre som ba om hjelp til å skaffe mat på bordet og vinterklær til barna. Jeg vet at en del familier så vidt klarte å komme seg gjennom jula. Med skyhøye strømpriser og økt pris på matvarer, er det mange som nå må innse situasjonen. Be om hjelp, sier Liza Thorvaldsen.

– Den natten gråt jeg

De frivillige i «Hjelp oss å hjelpe» registrerer at skammen for å stå fram som fattig har blitt noe mindre de siste månedene. Flere ber om hjelp og kontakter organisasjon, via Facebook, SMS eller ringer.

Hjelp oss å hjelpe Norge

Non-profit frivillighet for narkomane, hjemløse, enslige, familier, studenter, eldre og alle andre som trenger det i Norges land.

«Hjelp oss å hjelpe» ble til på grunn av en enkel Facebook-status. Det ble etterlyst varme klær til narkomane og hjemløse i Oslo. Dette spredde seg som ild i tørt gress og flere startet opp rundt om i landet.

Det er nå flere avdelinger og mange kontaktpersoner rundt om i landet. Det satses på gjenbruk for å spare miljøet, samtidig som man hjelper mennesker med behov for det organisasjonen kan bidra med.

Kilde: Hjelp oss å hjelpe

Én telefon berørte nylig Liza Thorvaldsen ekstra mye.

– Sent på kvelden ringte en mamma til meg. Hun fortalte om hvordan hun forsøker å spise så lite som mulig selv, slik at det er mat på bordet til barna – og matpakker kan smøres. En vond situasjon, som ble avsluttet med ordene jeg ikke kommer til å glemme: «Liza, nå orker jeg snart ikke dette livet mer. Jeg hadde aldri trodd at jeg kom til å vurdere om barna mine hadde hatt det bedre hos noen andre.»

– Den natten gråt jeg. Telefonen fra mammaen tok fra meg nattesøvnen, sier firebarnsmoren Liza Thorvaldsen i Indre Østfold.

Nettroll

Organisasjonen «Hjelp oss å hjelpe» skriver gjerne konkrete behov fra søkerne på sin Facebook-side. Anonymt selvfølgelig. Men nettroll som går til angrep på familier som ligger nede har Liza dessverre blitt vant til å håndtere.

Til en post om ei gravid jente som etterspurte mammaklær, fikk Liza Thorvaldsen følgende melding:

«Dere burde kan hende heller ta kontakt med barnevernet, hvis det virkelig er slik at hun ikke har råd til å få barn. Noe hun sikkert ikke skulle ha hatt.»

– Jeg blir eitrende forbannet. Hvem som helst kan havne i en vanskelig økonomisk situasjon. Det må vi alle forstå, tordner Thorvaldsen.

Liza Thorvaldsen kjøper det meste av nødvendige av mat- og hygieneartikler før utkjøring til familier som trenger hjelp. (Tomm Pentz Pedersen)

Etterlyser politisk handling

I fjor høst sendte Liza en oppfordring gjennom Dagsavisens artikkel. Til lokale- og fylkeskommunale politikere:

«Ta kontakt med oss, så skal vi stille opp i møte med politikerne. For min del kan ordfører i Indre Østfold kommune, Saxe Frøshaug, ringe meg nå. Tar politikerne i Østfold utfordringen, skal de få høre hvor ille det er. Det er mange barnefamilier som sliter enormt. Jeg tror ikke politikerne ser alvoret i situasjonen. Kommunene må rett og slett bidra mer», sa hun.

– Hva har skjedd?

– Jeg har ikke hørt et pip! Selv om flere tagget politikerne og nevnte dem ved navn i kommentarfeltet til Dagsavisens Facebook-post, svarer Thorvaldsen og stiller følgende spørsmål:

– Hva er det politikerne ikke vil forstå? Hva er det de ikke vil høre?

Skoleball, leirskole, utedag, vinterferie og påske. Det er mange aktiviteter på skole og i fritiden som krever midler fra foresatte, erfarer Liza Thorvaldsen.

– Vinterferien blir lang for mange. Jeg håper vi får mulighet til å kjøpe noen gavekort på Sprett trampolinepark og Østfoldbadet. Slik at barn fra hardt pressede familier kan komme på skolen etter ferien og si: «Jeg har vært på badet i ferien», avslutter Liza Thorvaldsen i ‘Hjelp oss å hjelpe – Østfold’ og gir en ekstra honnør til sponsormidlene fra næringslivet:

– Heldigvis fortsetter bedriftene å gi oss bidrag til arbeidet. Det har blitt færre midler fra privatpersoner, men det forstår jeg veldig godt. Det er tøft økonomisk for noen hver.

