– Magefølelsen sier at det blir salgsforbud

Onsdag ble det kjent at det svenske Elsäkerhetsverket mener elbilladerne fra norske Easee ikke tilfredsstiller en rekke EU-krav. De varsler derfor at det kan bli forbudt å selge produktet i Sverige.

I en gjennomgang gjort NAF og Motor i fjor, påpekte også NAFs ladeekspert Jan Tore Gjøby de samme manglene som «söta bror» nå har satt fingeren på, noe Gjøby den gang kalte «bekymringsfullt».

Tek.no har forelagt ladeeksperten Elsäkerhetsverkets nye funn, og dette svarer Gjøby:

– Min magefølelse sier at det blir salgsforbud.

Jan Tore Gjøby er elektroingeniør, ladeekspert i NAF og leder for arbeidet med standarder for elbillading i Norge. (NAF)

Trygt å lade

Men selv om han mener det kan bli salgsforbud av Easee-laderen, sier han at det ikke er nødvendig å klippe kabelen med det samme. Den er fortsatt trygg å bruke, ifølge ham.

– Sånn som de er konstruert, bør de håndtere normale feil. Dette er vern mot mer komplekse situasjoner, og de oppstår i spesielle situasjoner, eller når utstyret blir mer slitt, sier Gjøby til Tek.

Også Easee framholder at det er trygt å fortsette å lade:

– Statusen på produktene våre er uendret. Vi kan forsikre om at våre kunder kan lade trygt hver dag, sier PR-sjef Kenneth Bjerga.

– Dette er en del av en prosess der Elsäkerhetsverket undersøker flere produsenter av elbilladere i Sverige som en del av deres tilsynsvirksomhet. Easee er positive til Elsäkerhetsverkets fokus på sikkerhet, ønsker dialogen velkommen og svarer på deres spørsmål innen den gitte tidsramme, sier han videre i NTB-saken.

Dette er feil

Elsäkerhetsverket har sendt Easee et brev hvor de påpeker en rekke feil i produktene Easee Home, Easee Charge og Easee Ready

Mest alvorlig er at bruksanvisningen hevder at en jordfeilbryter er innebygget i laderen, noe Elsäkerhetsverket har kommet fram til at det ikke er. Instruksjonene nevner heller ikke at produktet må ha en forankoblet jordfeilbryter når den skal installeres mot fast strømnett.

Gjøby utdyper overfor NAF:

− Beskrivelsen av hva som er inni ladestasjonen ser ut til å være, eller ha vært, uriktig. Når du skal beskytte en elbil vil du normalt bruke type B jordfeilvern, som også beskytter mot DC-feilstrømmer − det er en kompleks og kostbar sak å dytte i sikringsskapet, så du kan i stedet legge noe som heter RDC-DD inn i laderen som tar seg av likestrømsfeil.

− Det Easee hevder, er at de har et type A jordfeilvern inni, i tillegg til RDC-DD, sier Gjøby videre.

Easee har frist til 13. februar med å komme med en kommentar til Elsäkerhetsverket.

Kan bli ulovlig i hele Europa

Tek spør Gjøby om lovverket for ladere som Easee sin er likt i Sverige og Norge.

– Det er på en måte det samme lovverket. Både svensk og norsk lovverk peker på de samme standardene, svarer Gjøby.

Bransjeorganisasjoner utarbeider standarder, og når Europakommisjonen lager nye regulativer, brukes disse standardene til å lage reglene. Derfor blir en ulovlig lader i Sverige fort til en ulovlig lader også i Norge, og potensielt i resten av Europa, ifølge ham.

