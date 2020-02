– Hvis stort sett alle politikere kommer fra PR-bransjen, og PR-bransjen rekrutterer politikere den andre veien, så blir det et tillitsproblem.

Det sier leder for AUF i Oslo, Mansoor Hussain. 21-åringen gjenvelges denne helga, og benytter anledningen til å fyre av en kraftsalve, ikke bare mot PR-bransje og politikk, men også sine egne partikolleger med en fot i PR-bransjen.

Et av forslagene på årsmøtet til AUF i Oslo heter nemlig «Stopp ødeleggende lobbyvirksomhet», og inneholder flere forslag som vil gjøre det vanskeligere å kombinere PR og politikk. Blant annet foreslår ungdomsorganisasjonen følgende:

* Folk som jobber i PR-byråer med lukkede kundelister kan ikke ha tillitsverv i Arbeiderpartiet.

* Politikere med bakgrunn fra PR-bransjen skal måtte offentliggjøre kundelistene sine.

* Det offentlige skal ikke kunne benytte PR-byråer med lukkede kundelister.

Tette bånd

– Lager dere bråk internt, nå?

– Det kan være. Men vi lager ikke politikk for å komme godt overens med voksenpartiet. Vi lager politikk vi mener er riktig, og folk flest synes det er rart at politikk og PR-bransje har så tette bånd, sier Hussain.

– Hvis PR-byråer har lukkede klientlister mener vi det ikke er forenelig med å ha tillit i partiet, sier han.

Les også: Ap-politiker: – Jeg føler Ap har snudd seg vekk fra arbeiderbevegelsen

Rimelig å ha et skille

Hussain mener dette ikke handler om enkeltpersoner i Arbeiderpartiet, men at det må settes en grense et sted.

– De som har lukkede klientlister, der hvor folk ikke kan se inn på om politikerne som styrer har andre interesser enn om folk har det best mulig, der mener vi det er rimelig å ha et skille, sier han.

Forslaget, som er levert inn av Østensjø AUF, inneholder også et krav om lobbyregister på Stortinget.

Kan havne på tinget

Lørdag skal AUF i Oslos årsmøte stemme over forslaget, men Hussain regner med at det blir vedtatt. Det som også kommer til å bli vedtatt er at han selv får være leder i ett år til. Fristen for å stille motkandidater er i hvert fall ute, og ingen navn er meldt inn.

Årsmøtet vedtar også at Hussain er deres ungdomskandidat til stortingslista til Oslo Arbeiderparti. Dermed skal det svært mye til for at han ikke havner på stortingslista, med sjanse for å få seg fast plass på løvebakken etter stortingsvalget til neste år.

