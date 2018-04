Oslo

– Er han død?

Det var en helt vanlig ettermiddag på Vålerenga. Kim Leinan hadde vært på jobb, hentet sjuåringen Ulrik på Vålerenga skole og fire år gamle Viktor i barnehagen. De skulle bare krysse Strømsveien.

Strømsveien, ja. Her det går opptil 70–80 busser i timen. Både de røde bybussene og de grønne Oslo-Akershus-bussene. Pluss flybusser og busser som ikke er i trafikk. Her det er bilister, både de som bor her og de som peiser på for å snike i bommen på Galgeberg. Budbiler og syklister. I denne veien er det for trafikkfarlig med skolepatrulje.



Viktor Leinan-Rønes (4) var på vei hjem fra barnehagen da det smalt i fotgjengerfeltet ved Ingeborgs gate i Strømsveien. – Her er det helt sinnssyke ting som skjer, sier far kim Leinan om trafikken i Strømsveien. Foto: Hilde Unosen

Fløy gjennom lufta

Kim, Ulrik og Viktor er på vei hjem til mamma Camilla Rønes og lillebror Viljar. De tuller og leker, Ulrik et par meter bak, Viktor et par meter foran. Han er rett ved fotgjengerfeltet der Ingeborgs gate krysser Strømsveien. Kim snur seg for å sjekke at storebror er med.

– VIKTOR!!!

Kim rekker å tenke at den bilen der kommer ikke til å stoppe. Han brøler. Så ser han Viktor smelle hodet i panseret, før gutten blir slengt fire-fem meter framover, og rett i asfalten i Strømsveien. Nå skjer alt fort. Kim løper mot Viktor, løfter han opp, helt instinktivt. Senere har han tenkt på skaden han kunne påført gutten hvis han hadde knekt nakken. «Ring ambulanse! Ring politiet!». En bil har stoppet. «Ta guttungen og hopp inn i bilen!», Kim føler han er med i et dataspill, de kjører som et helvete ned mot legevakta.

– Viktor er påkjørt

Samtidig sitter mamma Camilla hjemme på kjøkkenet og mater ettåringen Viljar. Det ringer på døra. Camilla stusser over at hun ikke hører det vanlige støyet som fører med når gutta kommer hjem. Hun går uti gangen, der står storebror Ulrik. Han gråter.

– Viktor er påkjørt, jeg vet ikke om han er død eller blitt helt flat.

Camilla kjenner angsten komme. Ringer Kim, han svarer ikke. Løper over til naboen, kaster sønnene inn døra, og så. Ut i Strømsveien. Der står politiet.

Angsten. Panikken.

– Jeg visste jo ingenting, ikke om det var en buss eller hva som hadde kjørt på han. Så så jeg personbilen.

Instinktivt tenkte hun: «Du din jævla dritt, du kjørte på ungen min!».



I september i fjor aksjonerte Vålerenga-beboere mot «snikkjørere» på Galgeberg. Foto: Aslak Borgersrud

Etter at Viktor ble påkjørt fikk de nok. Camilla og Kim tok initiativet til en folkeaksjon mot trafikksikkerheten i Strømsveien.

– Det er 700 barn på Vålerenga skole. Jordal skole ligger her. Folk bor på begge sider av Strømsveien. Her kjører bussjåførene med en mentalitet som det var gamle E6.

De ønsker en trafikksikker vei for alle barn og mennesker som ferdes på Vålerenga. Både strakstiltak som fartsdumper, og en helhetlig plan.

– Det er for dumt at et menneske skal dø før det skjer noe her, sier Kim.



«Bilene har makta»: I Arbeiderbladet i 1983 var også trafikksituasjonen på Vålerenga et tema. Foto: Marte Christensen

Flere tiltak

– Byrådet er veldig opptatt av situasjonen i Strømsveien, forsikrer byrådssekretær hos miljø- og samferdselsbyråden, Daniel Rees (MDG). De har besluttet flere tiltak for å bedre trafikksituasjonen. Blant annet et opphøyd gangfelt, flytting av gangfelt og tiltak for å unngå og begrense snikkjøring rundt bommen. Blant annet ønsker de å opphøye sykkelfeltene, sånn at det ikke skal bli mulig for bilistene å vente i sykkelfeltene på at bommen skal åpne seg.

– Det ble lovet opphøyd gangfelt allerede i 2016, hvorfor har det tatt så lang tid?

– Det vet jeg ikke, men det viktigste er at det skjer noe nå, sier byrådssekretæren, som viser til et notat der det står at Bymiljøetaten tar sikte på å bygge det opphøyde gangfeltet i løpet av våren/sommeren 2018.

Dagsavisen mottok sent i går ettermiddag en epost fra samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg, der også hun understreker at det snarlig vil bli iverksatt tiltak.

– Det var forferdelig å høre om ulykken som skjedde i Strømsveien. Ingenting er viktigere enn trafikksikkerheten til barna våre. Det er en viktig grunn til at byrådet prioriterer myke trafikanter foran privatbiler, skriver Berg.

– Jeg skal selv møte den lokale aksjonsgruppa senere i uka for å få deres innspill, legger hun til.

Kim Leinan, Viktors pappa, oppsummerer det slik.

– Folk på Vålerenga er lei. Det er helt sinnssyke ting som skjer her. Er det sånn at et menneskeliv er mindre verdt enn kostnaden av en fartsdump?

Det gikk bra med Viktor. Noen kuler i panna, og en hjernerystelse.

– Han er blitt mye mer forsiktig i veien, forteller mamma Camilla.