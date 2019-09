– Oslo MDGs kontakt med Oslo Venstre avklarte jeg som byrådsleder forrige uke. Dette er kun en naturlig respons på Venstres gjentatte initiativ gjennom mediene, skriver byrådsleder Raymond Johansen i en SMS til Dagsavisen.

Fredag skrev Dagsavisen at Miljøpartiet De Drønne og Venstre har opprettet kontakt for å vurdere om byrådet kan skrote Rødt som støtteparti for byrådet til fordel for Venstre.

Det har skapt sterke reaksjoner, blant annet fra LO i Oslo som advarer mot å lefle med Venstre.

Ingen forhandlinger

Johansen avviser nå at det dreier seg om noen forhandlinger mellom MDG og Venstre.

– Kontakten dreier seg ikke om noen form for forhandlinger mellom Oslo MDG og Oslo Venstre. Det er våre tre byrådspartier som skal forhandle. Vi har vært i dialog med Rødt som støtteparti, skriver han.

Videre skriver Johansen at han som byrådslederkandidat for alle de tre byrådspartiene ser jeg fram til å lede forhandlingene mellom våre tre partier.

– Sammen har vi lovet velgerne våre fire ny år, og vi har fått tillitt på ny, som vi skal forvalte på best mulig vis gjennom å snakke sammen i samme rom. Ikke gjennom media, sier Johansen.

Raymond Johansen avviser at det dreier seg om noen forhandlinger mellom Venstre og MDG, her ved Lan Marie Berg. Foto: NTB Scanpix

Venstre åpner for MDG

Samtidig som Johansen avviser MDGs Venstre-flørt, åpner Venstre døra for MDG.

– Venstre er åpne for samtaler med MDG. Vi mener det er grunnlag for tettere samarbeid mellom våre partier, sier Venstres førstekandidat Hallstein Bjercke til Dagsavisen.

Ifølge Bjercke opprettet Venstre og MDG kontakt forrige uke, og har avtalt et nytt møte denne uka. Hvor og når det finner sted, vil ikke Bjercke røpe, men Dagbladet skriver at det trolig skjer før helgen.

Hallstein Bjercke, Oslo Venstres førstekandidat, forteller at han gjerne snakker med MDG. Foto: Mimsy Møller

– Jeg har snakket fire min på telefon med leder av Oslo MDG, Einar Wilhelmsen. Det skjedde torsdag forrige uke. Da avtalte vi å snakkes nærmere denne uken, sier han.

LO reagerer

– Vi setter oss ned om en uke. Konstituering av nytt bystyre er 23. oktober, som er tidslinjen vår. Utover det har jeg ingen kommentar på nåværende tidspunkt, skriver Johansen.

Etter at det ble kjent at MDG og Venstre har opprettet kontakt har blant annet LO i Oslo og Fagforbundet reagert. Fagbevegelsen har lenge hatt et anstrengt forhold til Venstre.

– MDG har gjort et kjempevalg. Nå har de blitt veldig høye og mørke og har nok tatt litt mye Møllers tran, sier leder i Oslo LO, Ingunn Gjerstad, til Dagsavisen.

