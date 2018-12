– Vi har ikke kommet så langt at vi har morsomme bilder av hvordan det vil se ut. Men vi vet at det vil bli et 25x12 meter stort basseng i en plasthall på Økern, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen til Dagsavisen.

Milliardbad

I 2020 skal Tøyenbadet rives, og et flunkende nytt badeanlegg til minst en milliard kroner skal bygges opp på samme sted.

Slikt arbeid tar tid. Og for at skoleklasser, mosjonister og idrettsfolk skal ha muligheten til å svømme og bade også i de tre årene det tar å bygge et nytt badeanlegg skal kommunen sette opp et midlertidig erstatningsbad.

Nå er det bestemt hvor dette badet skal ligge, nemlig på Økern, noen få kilometer nordøst for der badet ligger i dag.

– Tøyenbadet er ryggraden i svømmetilbudet i Oslo, både for publikumssvømming, for idretten og skolesvømming. Når vi river dagens Tøyenbad for å bygge et nytt må vi sørge for at de som bruker badet i dag kan være et annet sted, sier Hansen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Plast og stål

Det midlertidige badet skal bygges som et slags stort stålbadekar inne i en plasthall, ikke helt ulikt den midlertidige ishallen på Jordal. Bassenget blir 25x12 meter, som er halvparten av størrelsen på dagens Tøyenbad.

Det er satt av 50 millioner til den midlertidige hallen i budsjettet for neste år. Planen er at den skal stå åpningsklar samtidig som Tøyenbadet stenges i starten av 2020.

– Det nye Manglerudbadet skal stå ferdig i 2021, så det vil være halvannet til to år med dårligere badekapasitet enn i dag, sier Hansen.

Les også: Nå blir det kunstgress på Klosterenga likevel



Rina Mariann Hansen (t.v.) fotografert sammen med Agnes Nærland Viljugrein, leder i AUF i Oslo, Christine Evjen, leder i Oslo Grønn Ungdom og Sarah Lilleberg Safavifard, leder i Oslo SU, på Tøyenbadet i fjor i forbindelse med at byråden ønsket å senke prisene for ungdom. Arkivfoto: Siri Øverland Eriksen



Mister muligheter

I dag er Tøyenbadet Oslos eneste basseng på 50 meter. Når det midlertidige bassenget kun skal være 25 ganger 12,5 meter innebærer det at flere idretter vil ha vanskelig for å drive som i dag i perioden badet ligger brakk.

Daglig leder i Oslo Idrettslag Svømming, Hans Jacob Stoebner, er oppgitt over at det midlertidige bassenget bare vil bli halvparten så stor som dagens Tøyenbad. IOS organiserer idretter som synkronsvømming, stuping og vannpolo.

– Når du skal erstatte Tøyenbadet med et bad som er halvparten så langt trenger du ikke være rakettforsker for å skjønne at det skaper noen utfordringer. På Tøyen kan flere grupper bruke bassenget samtidig, noe som egentlig har reddet hele situasjonen i Oslo. Den muligheten mister vi nå, sier Stoebner.

Les også: Oslounger lærer ikke å svømme

Kritisk for stup

Vannpolospillerne og synkronsvømmerne vil legge beslag på hele bassenget når de skal trene. Dessuten blir bassenget egentlig for grunt for synkronsvømming, og stuperne mister kommunens eneste stupetårn.

– Det er ekstremt kritisk for stuperne. De står egentlig bare igjen med et anlegg i Oslo på idrettshøyskolen, og de tar skyhøye leiepriser, sier generalsekretær i Norges Svømmeforbund Bjørn Soleng.

– Vi ville helst hatt et større midlertidig anlegg slik at vi kunne hatt ordentlig aktivitet. Men det er nok publikumsbading som er den store taperen. Vi får se om vi får til en ordning med utvidet åpningstid for Frognerbadet, men det er ikke sikkert det tekniske anlegget der holder mål, legger han til.