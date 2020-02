Torshov: Ungdomsbråk og knust trikkerute

Politiet rykket ut med flere patruljer etter å ha mottatt melding om slåsskamp blant ungdommer på Torshov.

De skrev flere Twitter-meldinger om at det var svært mange ungdommer på stedet, og at stemningen var amper, men at ingen personer var skadd.

En rute hadde blitt knust inne i en trikken, og politiet anholdt to personer.

Til Aftenposten sa operasjonsleder Tor Jøkling ved Oslo-politiet, at trikkeføreren valgte å forlate trikken.

– Om det skyldes at føreren følte seg truet, vet vi ikke, men trikketrafikken er nå i gang igjen.

Trikken med knust rute fikk kjøre videre, mens ungdommene er i ferd med å trekke vekk fra området. Politiet blir på stedet til de er sikre på at situasjonen ikke eskalerer igjen.