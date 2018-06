Oslo

Gjennom sitt selskap Fidan Eiendom leier den tidligere bystyrepolitikeren for Høyre, Nordan Helland, ut over 140 rom i 21 leiligheter.

Rom av varierende størrelse til stive priser.

– Hvis vi som lager bofellesskap slutter med dette, ville det vært enda vanskeligere å komme inn på leiemarkedet, sier Helland til Dagsavisen.

Forkastelig

– Forkastelig, mener bystyremedlem og tidligere bystyrekollega Ivar Johansen (SV).

Han mener at Helland, som også var vararepresentant til Stortinget for Høyre fra 2001 til 2005, driver ren boligspekulasjon på måten han leier ut.

– Dette er parallellene til han i Hagegata 31 på Tøyen som har kjøpt en leilighet og delt det opp i åtte små enheter for å få mest mulig profitt. Dette er utnyttelse av boligmangelen i Oslo, sier Ivar Johansen til Dagsavisen.

– Det er dessverre ikke ulovlig det han gjør, men det er ikke nødvendigvis klokt og etisk riktig, sier han.

Leilighetene til Helland er bygget om til å inneholde bare små rom, samt kjøkken og bad. De færreste har fellesarealer som stue.

– Det er svakheter i regelverket. Det må opp på nasjonalt nivå for å endre lover og forskrifter. Det skal ikke være slik at folk spekulerer i boligmangelen, sier Johansen.

Moderniseringsminister Monica Mæland er klar over «hyblifiseringen», og svarte dette i april da SVs stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski spurte henne om dette på bakgrunn av Dagsavisens artikler:

«Det er muligheter i dagens regelverk for å hindre hyblifisering, men reglene for dette oppfattes som uklare og vanskelige å anvende».

«Å forsterke tiltakene mot boligspekulasjon og såkalt hyblifisering er blant løftene i regjeringsplattformen. Mæland mener det kan være nødvendig med endringer i lov eller forskrift for å hindre utleiere i å dele opp allerede små leiligheter i mindre enheter for å maksimere profitt», skrev Mæland videre.

Departementet vurderer i tillegg om eierseksjonsloven bør få regler som kan gi styret eller øvrige beboere verktøy til å forhindre uønsket hyblifisering av boligseksjoner i sameier.

Eksempler

På Finn.no annonserer Helland utleieobjekter som «7 pene rom i flott kollektiv» ved Sofienbergparken, «17 rom i flott bofellesskap» på «Øvre Grünerløkka» og «8 godt lydisolerte private rom med høy kvalitet» på Torshov.

Helland står oppført både som styrets leder og daglig leder i Fidan Eiendom. Dagsavisen har gått igjennom utleieselskapets annonser på Finn.no.

Her er noen eksempler på hva han leier ut:

* 8 kvm på Sagene til kr 5.900 per måned.

* 10 kvm på Frogner til kr 6.200 per måned.

* 7 kvm på Grünerløkka til kr 6.100 per måned.

* 9 kvm i Homansbyen til kr 6.500 per måned.

* 8 kvm på St. Hanshaugen til kr 6.500 per måned.

* 4,5 kvm på Grünerløkka til kr 5.600 per måned.

I tillegg kommer fellesutgifter på 600 kroner som dekker strøm, Internett, kabel-TV og møblering, samt kr 100 som går til felleskassen som disponeres av hussjefen som bor i kollektivet, for innkjøp av felles forbruksartikler.

Dagsavisen har vært i kontakt med Nordan Helland, og stilt ham flere spørsmål rundt utleievirksomheten.

– Kritikerne på Facebook, og din tidligere bystyrekollega Ivar Johansen, mener dette er ren boligspekulasjon. Hva er ditt syn på dette?

– Dette er «boligspekulasjon» i like stor grad som REMA 1000 driver «matspekulasjon» og Apple driver «smarttelefonspekulasjon». Begrepet er fullstendig misvisende. Vi skaffer til veie en type bolig som det er stor etterspørsel etter i Oslo sentrum. Det er meget krevende både finansielt og organisatorisk å anskaffe, utvikle, leie ut og drifte trygge og velorganiserte bofellesskap. Å sette sammen gode bofellesskap av leietakere som ikke kjenner hverandre fra før krever kompetanse innen organisasjon, ledelse og samarbeid. Vi er ikke en utleier som slutter å ta telefonen når leiekontrakten er signert, skriver Nordan Helland i en e-post til Dagsavisen.

– Alle våre utleieboliger er kjøpt og utviklet ut fra en erfaringsbasert forståelse om hva markedet er interessert i. Motivet er altså å skape et variert tilbud av ulike typer rom, for dem som ønsker å bo i bofellesskap. Vår erfaring er at mange kommer til Oslo uten å kjenne noen her fra før, og synes det er hyggeligere å bo sosialt sammen med andre – enn å bo alene. Vi fokuserer på aldersgruppen 19-29 år (det er ingen absolutt grense for hvem som får leie, bare hva vi har hodet når vi utvikler eiendommene) og er bevisste hva denne gruppen trenger i det daglige. Alle våre rom har plass til seng, garderobe og arbeidsplass og de fleste har i tillegg plass til stuefunksjon og eget kjøleskap, sier han videre.

Han er ikke enig i at han overpriser rommene, og sammenligner prisene med å betale over 100.000 per kvadratmeter ved kjøp.

– Er det forsvarlig å betale over 100.000 kroner per kvadratmeter for leiligheter i sentrum når du kjøper bolig? Alle våre utleieboliger ligger i sentrum og er svært kostbare å finansiere. Vår låneandel er meget høy. Hver gang vi kjøper en ny utleiebolig, er den 100 prosent lånefinansiert. Vi leier dessuten ut fullt møblert og anskaffer alt av hvitevarer, garderober, senger, arbeidsplasser osv. Vi leier ut til dem som ønsker komfort og service og ønsker å flytte inn kun med en koffert med sengetøy, klær og toalettsaker. Leieprisen reflekterer dermed prisen på anskaffelsen, driften og vedlikeholdet av boligene og inventaret. Fidan fokuserer på kvalitet, trygghet, ro og orden og godt vedlikehold i våre bofellesskap. Dette koster også i form av arbeidskraft, og vi opplever at dette verdsettes av våre leietakere, sier Nordan Helland.

Nav-klienter

I Dagsavisens artikler tidligere i år om de åtte somaliske kvinnene på Tøyen, som er stuet sammen på åtte små rom i en ombygd leilighet, er det Nav som betaler leien på 8.000 i måneden. I andre enden sitter eier av leiligheten og håver inn.

Også Nordan Helland leier unntaksvis ut via Nav, noe han oppgir utgjør under fem prosent av porteføljen.

– Våre leietakere har normalt egne inntekter og egne penger til depositum, men det hender også at vi leier ut med Nav-garanti. Av de 100 rommene som er utleid, er det mindre enn fem prosent som er gjennom Nav. For eksempel har vi tatt imot og bosatt flyktninger, som Nav stiller garanti for. Det er hyggelig å kunne være med og hjelpe til, så det kommer vi til å fortsette med, selv om Nav ikke akkurat er lettvint å jobbe med, sier han.

– Vårt konsept er bofellesskap med private rom. Konseptet er utviklet gradvis. De siste årene har vi lagt oss på at et privat rom skal være ekstra lydisolert og inneholde seng, garderobe, arbeidsplass, stuefunksjon og eget kjøleskap. Beboerne deler da kjøkken med spiseplass, ett eller flere bad og gangarealer. Vi får svært gode tilbakemeldinger fra interessenter og leietakere på dette konseptet, og det er godt likt av folk i alle aldre, sier Nordan.

