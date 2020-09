SV-topp vraket

Saken blir oppdatert

I dag har Sosialistisk venstreparti to stortingsrepresentanter fra Oslo, Kari Elisabeth Kaski og Petter Eide. De to stod på henholdsvis 1. og 2. plass på stortngslista til Oslo SV før valget for tre år sida.

Nå har nominasjonskomiteen i partiet foreslått en ny liste som skal vedtas seinere i høst. Der har komitéen ikke funnet plass til Eide.

Petter Eide kom inn i SV etter å ha brukt en mannsalder i ulike organisasjoner. Blant annet har han vært generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Leder i nominasjonskomitéen i Oslo SV, Andreas Tangen Borud, svarer slik på spørsmålet om hvorfor de ikke har funnet plass til Eide i år:

– Vi har hatt veldig mange sterke kandidater som har meldt seg for partiet og som har ønsket høye plasser på lista i år. Med det første utkastet vi har laget nå mener vi at vi ivaretar både kontinuitet og fornyelse. Kari Elisabeth Kaski er en av SVs fremste profiler, og har veldig sterk støtte i fylkeslaget. Vi har to talenter i Andreas Sjalg Unneland, som inntil nylig var ungdomspartileder, og Marian Hussein som har vært vararepresentant på Stortinget i den siste perioden, som begge kommer til å gjøre en god jobb, sier Borud.

Nominasjonskomitéen har innstilt tidligere partisekretær Kaski enstemmig på førsteplassen. Det er tatt ut dissens på andreplassen. Et flertall på fire ønsker tidligere leder av Sosialistisk Ungdom Andreas Sjalg Unneland på andreplass, mens et mindretall på to ønsker Marian Hussein på andreplassen.

KARI ELISABETH KASKI. FOTO: MIMSY MØLLER

I dag har Oslo SV to stortingsrepresentanter, men på enkelte målinger i det siste har SV fått inn tre representanter fra Oslo.

De fem første plassene på nominasjonskomitéens innstilling er disse:

1. Kari Elisabeth Kaski

2. Delt innstilling: Andreas Sjalg Unneland (flertall på fire), Marian Hussein (mindretall på to)

3. Delt innstilling: Marian Hussein (flertall på fire), Andreas Sjalg Unneland (mindretall på to)

4. Cato Ellingsen

5. Stina Hassel