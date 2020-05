– Jeg er fortsatt motivert for å gjøre en jobb for partiet, for klimaet og for reduserte forskjeller, sier Kari Elisabeth Kaski.

I 2017 ble hun valgt som Oslo SVs førstekandidat til Stortinget etter at Heikki Holmås trakk seg. Det skjedde ikke helt uten dramatikk. Også Ingvild Reymert fra partiet ønsket seg førsteplassen på stortingslista, men Kaski sikret til slutt førsteplassen, som på den tida var SVs eneste helt sikre stortingsplass.

Også andrekandidat Petter Eide sier han ønsker gjenvalg. Han er i dag justispolitisk talsperson for SV på Stortinget.

– Jeg har aldri vært i tvil. Hvis jeg får en ny periode til vil jeg fortsette å kjempe for SVs saker, spesielt for de som faller utenfor. Å få være på Stortinget er fantastisk givende og det er en stor ære å få representere Oslo SV, sier Eide.

– Privilegium

Denne våren har Kaski vært travelt opptatt med å håndtere koronakrisa fra Stortinget som SVs finanspolitiske talsperson.

– Det har vært et stort privilegium å sitte på Stortinget de siste årene. Jeg har fått en kjempestor mulighet til å kjempe for de sakene jeg mener det er viktig å få gjennomslag for, og det har jeg lyst til å fortsette med, sier Kaski.

Hun peker på at den neste stortingsperioden vil bli avgjørende for om Norge lykkes med omstillingen vi står i.

– Vi må kutte i klimagassutslipp og få økonomien i en grønnere retning. Det har jeg jobbet mye med på Stortinget, særlig den siste tida, og det vil jeg fortsette med, sier stortingsrepresentanten.

Vold i hjemmet

Eide, som kom inn på Stortinget etter mange år i organisasjonslivet, har representert SV i justiskomitéen.

– SVs prosjekt er å hele tida se samfunnet nedenfra. Norge er et godt land og Oslo er en god by, men det er mange som faller utenfor. Det finnes skyggesider få er klar over, sier Eide.

Han trekker fram blant annet arbeidet mot vold i nære relasjoner og for situasjonen for de innsatte i norske fengsler som særlig viktige saker han vil fortsette å jobbe med. Han har tidligere vært generalsekretær i Amnesty Norge, der han jobbet med menneskerettigheter.

– En av fire utsettes for vold i hjemmet, og en av ti norske kvinner blir voldtatt i løpet av livet. Det er ekstreme tall. Politiet greier ikke håndtere så store mengder anmeldelser, og 7 av 10 saker blir henlagt på landsbasis, sier Eide, og legger til:

– Gjentatte ganger har jeg tatt opp i Stortinget at politiet trenger ressurser til å håndtere den type kriminalitet, noe jeg absolutt vil fortsette med. Jeg har også foreslått en samtykkelov etter modell av den de har i Sverige. Der har vi blitt nedstemt i Stortinget, men dette området har jeg et stort personlig engasjement rundt.

Eide har også fortsatt sitt internasjonale engasjement etter at han kom på Stortinget. Han er blant annet leder av Palestinas Venner på Stortinget. Han har også vært aktiv i lokalpolitiskes spørsmål som å stanse riving av Y-blokka og situasjonen for Oslos rusavhengige.