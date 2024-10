Historisk Tvedten-mål ikke nok for VIF som tapte fortjent mot Arsenal

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi slet i åpningen av kampen. Arsenal er selvsagt et godt lag som skaper trøbbel for oss. Vi kommer mer og mer inn i det i løpet av førsteomgangen, og i andre omgang klarer vi å gjøre det jevnt fram til 3-1-scoringen. Etter det er kampen over, sa VIF-sjef Nils Lexerød på VGs sending etter kampen.

– Hvis vi kan bygge på det vi gjorde i begynnelsen av annenomgangen framover, kan vi gi Bayern en god kamp i den neste runden, la han til.

Tvedtens historiske scoring kom med rett i underkant av ti minutter igjen til pause. 24-åringen lot seg ikke be to ganger etter flott forarbeid fra Karina Sævik.

– Karina gjør en veldig god jobb. Hun vinner ballen, og finner meg perfekt. Det er en fantastisk følelse, sa Tvedten om målet.

Vålerenga fikk det imidlertid tøft fra start i London onsdag. Allerede etter ett minutt kranglet Emily Fox inn 1-0 fra kloss hold.

– Det er en marerittstart for Vålerenga. Det er rett og slett en verst tenkelig start. Den spretter gunstig for Fox, som er på rett sted til rett tid. Vi får se hvordan Vålerenga responderer på det her, sa VGs kommentator Yngve Fystro-Gjerde.

Noen minutter senere hamret Alessia Russo ballen i mål, men scoringen ble annullert for offside. Kort tid senere var den engelske stjernen farlig frampå fra høyrekanten, men VIFs sisteskanse Tove Enblom avverget forsøket.

– I ferd med å bli et skikkelig fjell

Etter halvspilt førsteomgang forsøkte Janni Thomsen seg fra distanse med venstrefoten, men vertenes burvokter stanset skuddet. Med et drøyt kvarter til pause skapte Arsenal fire store målsjanser på rappen, men VIF fikk ryddet unna. Noen sekunder senere sørget imidlertid Caitlin Foord til 2-0 etter at Enblom måtte gi retur på et Arsenal-forsøk

– Det er på ingen måte ufortjent. Det som var en oppoverbakke for Vålerenga, er i ferd med å bli et skikkelig stort fjell, sa VGs Fystro-Gjerde.

Snaue ti minutter før hvilen utlignet gjestene fra Oslo etter glitrende gjenvinningsspill fra Karina Sævik. Hun fant angrepskollega Olaug Tvedten, som fant veien til nettmaskene.

– Arsenal er et godt lag. Vi må bli vant til dette tempoet. Jeg synes vi løfter oss. Forhåpentligvis gjør vi en bedre annenomgang, sa Tvedten til Uefa TV i pausen.

Kort tid etter pause fikk Sævik en stor mulighet til å utligne for VIF, men spissen tok ikke vare på sjansen. 30 minutter før slutt ble Frida Maanum byttet inn, og den norske landslagsspilleren var sentral da Mariona Caldentey punkterte kampen med sin 3-1-scoring med fem minutter igjen av ordinær tid. På overtid gjorde Stina Blackstenius 4-1 for vertene.

Jakter dobbel

Vålerenga innledet gruppespillet i mesterligaen med et knepent 0-1-tap hjemme for italienske Juventus sist uke. I eliteserien er blåtrøyene én trepoenger unna sitt andre strake ligagull.

24. november venter Rosenborg i cupfinalen på Ullevaal. Også i fjor gjorde de to storklubbene opp om NM-tittelen på nasjonalarenaen. Da vant trønderne 1-0.

VIF ble cupmester i 2020 og 2021.

Overraskende Eidevall-avgang

Storklubben Arsenal meddelte tirsdag at Jonas Eidevall var ferdig som hovedtrener. Svensken ledet London-laget i drøye tre år, og i 2022/2023-sesongen ledet han klubben til semifinale i mesterligaen.

I mesterligakvalifiseringen tok Arsenal seg forbi blant andre RBK.

Arsenal innledet Champions League-høsten med et tungt 2-5-tap mot Bayern München. I helgen tapte rødtrøyene London-derbyet mot Chelsea 1-2.

Etter fire serierunder er Arsenal nummer seks i superligaen. Det er et stykke unna der klubben ønsker å være.

