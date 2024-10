Arsenal-manageren møter ikke VIF: - Ganske spesielt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Vålerengas damer spiller sin største kamp i historien onsdag kveld når laget løper ut på Emirates til deres andre kamp i gruppespillet i Mesterligaen.

Da var det mildt sagt en oppsiktsvekkende nyhet som møtte dem. Arsenals svenske manager, Jonas Eidevall, som har ledet laget i over tre år, trakk seg med umiddelbar virkning.

Sportslig motgang

Det blir førstelagstrener Renée Slegers som leder laget mot Vålerenga.

Årsaken skal være sportslig motgang. Laget tapte 2–5 for Bayern München i den første runden i mesterligaen i forrige uke, og lørdag ble det 1–2 tap for Chelsea foran over 45.000 tilskuere på Emirates.

London-klubben opplyser om Eidevalls plutselige avgang i egne mediekanaler tirsdag.

– Vi ønsker å takke Jonas for det han har gjort for klubben. Vi har stor respekt for den dedikasjonen han har vist førstelaget vårt, og vi anerkjenner den rollen han har spilt i veksten og utviklingen av klubbens kvinnelag. Han har gitt oss mange minneverdige opplevelser på banen, skriver klubben på egne nettsider.

Overrasket Lexerød

Vålerenga og trener Nils Lexerød møtte til den obligatoriske pressekonferansen i Uefa-regi tirsdag.

Han innrømmet at han var overrasket over nyheten. Det er sjelden kost at en trener trekker seg dagen før en viktig kamp.

– Men vi må forholde oss til det sportslige. Vi vet hva vi møter. Arsenal er et bedre lag enn Juventus (VIF-tap 0-1), men vi har sett skarpere Arsenal-utgaver enn dette, sa Lexerød på pressemøtet.

Han mener nøkkelen til VIF blir å utnytte rommene Arsenal etterlater seg når de går fremover med mange spillere.

– Vi bør få kontringsrom her, sier han.

Han hadde følge av Olaug Tvedten på pressekonferansen.

- Det er jo ganske spesielt. Men det endrer jo ikke på våre forberedelser, sier hun.

Maanum i Arsenal

Tidligere Lyn-spiller Frida Maanum har vært i Arsenal nesten like lenge som Eidevall. Han har vært en viktig person i hennes sportslige utvikling.

I lørdagens kamp mot Chelsea kom Maanum inn de siste 20 minuttene.

Eidevall har vært Arsenal-sjef siden juni 2021, da han ble hentet fra svenske Rosengård.

I 2022/2023-sesongen ledet Eidevall Arsenal til semifinale i mesterligaen.

Bak skjemaet

I den hjemlige superligaen er Arsenal nummer seks etter fire runder. Det er Chelsea som er i førersetet blant London-klubbene på kvinnesiden.

– Fokuset vårt retter seg nå mot å finne en ny hovedtrener, samtidig som vi støtter Renée foran to viktige kamper denne uken, heter det i en uttalelse fra Arsenal-ledelsen.

Vålerenga skapte de fleste sjansene i sitt 0–1 tap for Juventus og irriterte seg over at de ikke vant kampen.

Nå håper de på en god opplevelse før de kommer hjem og kan ta seriemestertittelen på Intility søndag.

Avspark på Emirates er klokka 21.00 og kampen sendes på VGTV.

---

FAKTA

Mesterligaen kvinner, gruppespillet (2. runde) onsdag:

Gruppe C:

18.45: Juventus – Bayern München, 21.00: Arsenal – Vålerenga.

Gruppe D:

18.45: St. Pölten – Manchester City, 21.00: Barcelona – Hammarby

---