Vesker av T. rex-lær: Dinosaurforskere slår alarm

Det amerikanske selskapet VNL annonserte nylig at de i fremtiden vil kunne tilby vesker og sko av Tyrannosaurus Rex-lær. Selskapet hevder å kunne produsere læret basert på kollagen fra den 68 millioner år gamle dinosauren gjennom fossilisert T. rex-kollagen, et vanlig protein som gir struktur til hud og andre typer vev. Gjennom syntetisk DNA og cellekonstruksjon planlegger de å gjenskape læret i laboratoriet.

Tilbudet blir markedsført som et bærekraftig og dyrevennlig alternativ til tradisjonelt lær. Ifølge selskapets utviklere skal det laboratoriedyrkede materialet være fullstendig biologisk nedbrytbart og strukturelt identisk med konvensjonelt lær. Produktet beskrives også som «innovativt og etisk forsvarlig», ifølge professor i vevsteknikk ved Newcastle University, Che Connon.

Les portrett: Sigurd Wongraven: – Jeg begynte å høre på metal da jeg var 6 år (+)

Urealistisk og uoriginalt

– «Gimmicken» er på et svært tidlig stadium, melder Tom Ellis, professor i syntetisk genomteknikk ved Imperial College London, til NBC News.

Også han sier at han tviler på at vår kunnskap om dinosaurutvikling er god nok til å kunne designe et kollagen spesifikt fra T. rex. Han forklarer at egenskapene til kollagen i dette prosjektet sannsynligvis vil ligne på kollagen-egenskapene til en ku eller en kylling.

Altså, ville produktene både sett ut som, og føles som, alle andre alternative skinnprodukter, ifølge Ellis.

Les også: – Vi har vært fiskere så lenge jeg vet, i alle fall mer enn hundre år (+)

– Virker som en fantasi

Thomas Holtz jr., paleontolog med spesialisering i virveldyr ved University of Maryland, uttalte til WordsSideKick.com at han mener påstanden om T. rex-lær er «villedende».

– Det dette selskapet gjør virker som en fantasi, skriver han etter å ha lest selskapets kunngjøring.

Å fremstille ekte T. rex-lær ville kreve tilgang til DNA fra det utdødde rovdyret – noe som ikke eksisterer. I tillegg har forskere kun funnet spor av T. rex-kollagen i bein, ikke i hud, og det er nettopp hud som danner grunnlaget for lær, melder eksperter.

Holtz forteller også at det ikke finner noe genetisk materiale fra T. rex. Han påpeker også at det er svært få bevarte hudprøver fra tyrannosaurider, ettersom bløtvev sjelden overlever fossiliseringsprosessen. Uten slike prøver vet forskerne lite om hvordan huden til T. rex faktisk var. Det finnes noen få hudavtrykk, men disse gir begrenset informasjon om strukturene under hudoverflaten, forteller han.

DNA begynner å brytes ned rett etter at et dyr dør. Selv om enkelte fragmenter kan overleve i opptil noen millioner år, har forskere aldri funnet DNA som stammer fra dinosaurenes tidsalder. Det eldste kjente bevarte DNA-et – hentet fra et urgammelt økosystem i Grønland – er rundt 2 millioner år gammelt. Til sammenligning døde Tyrannosaurus rex ut for 66 millioner år siden, sammen med resten av de ikke-fuglelignende dinosaurene.

WordsSideKick.com skriver at de har forsøkt å kontakte VNL for ytterligere kommentarer, uten å lykkes.

Les også: Sanne har over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)