VIF med nye mål etter å ha nådd drømmen om CL: – Skal sette Enga på kartet

Helt siden Nils Lexerød tok over som hovedtrener, og også i årene før det, har Vålerenga hatt som mål å komme seg inn i mesterligaens gruppespill. VIF-damene kvalifiserte seg til mesterligaen tilbake i 2020/2021-sesongen, men da var det fortsatt rett til utlagsrundene. Sesongen etter ble formatet omgjort til det gruppespillet vi kjenner fra mesterligaen, før damene også legger om til det nye formatet neste år.

Etter tapet for Real Madrid i fjor, nådde Vålerenga målet om gruppespill ved å slå Anderlecht over to kamper, og skal i kveld få testet seg mot Juventus i den første gruppespillskampen på Intility.

– Jeg gleder meg veldig. Dette er noe vi har jobbet mot siden jeg kom hit. Det har vært spillernes ambisjon, klubbens ambisjon og min ambisjon og noe vi har jobbet for siden dag én. Prosessen fram hit har vært god, med stigning fra sesong til sesong, og nå får vi en kul avslutning på sesongen, forteller VIF-trener Nils Lexerød til Dagsavisen.

Les flere saker om VIF-damene her

Skriver skandinavisk historie

VIF-kaptein Janni Thomsen får æren av å lede laget ut på matta, noe hun har gledet seg til i 4,5 år.

– Vi har kjempet strukturert for å nå dette målet gjennom flere år, og virkelig satt sammen en megasterk tropp og gjort det vi kan for å få det beste ut av den. Når klubben har investert så mye i oss, er det en stor klapp på skulderen til alle spillerne som har prestert så bra og utviklet seg så godt til at vi nå fortjener å være en del av laget som har kvalifisert seg til mesterligaen, forteller Thomsen til Dagsavisen.

Begge innser at avansement blir viktig, men likevel er ikke VIF fornøyd bare med å være med.

– Vi må ha et mål om å prestere, og må bruke gruppespillet til å lære hva som trengs for å gå videre fra en sånn gruppe. Så er det jo et mål i seg selv å gjenskape den sesongen vi har levert i år, sesong etter sesong. Vi kan klare noe ingen lag i Skandinavia har gjort før, og det er å kombinere det å spille i gruppespillet med å bli seriemestere. RBK klarte det ikke, Häcken klarte ikke og verken Hammarby eller Brann klarer det. Vi kan bli de første som klarer det, forteller Lexerød.

Les også: Historisk Thomsen gleder seg til å lede VIF ut i mesterligaen: – Stolt (+)

VIF-trener Nils Lexerød og kaptein Janni Thomsen på tirsdagens UEFA-pressekonferanse. (Pål Karstensen)

Nye hårete mål

Det gjør at trenerteamet og spillergruppa allerede har satt seg nye mål de ønsker å oppnå.

– Vi skal sette Vålerenga på kartet i Europa, og være et lag som skal være med i gruppespillet år etter år, og på sikt også kvalifisere oss til kvartfinalen fra grupper som det her i fremtiden. Det er en sinnsykt stor drøm for oss, et mål og noe vi skal arbeide videre med som klubb. Det legger press på oss om å vinne serien i Norge hvert år, i tillegg til å øke økonomien for å legge ting enda bedre til rette, sier Thomsen.

Trener Nils Lexerød har klare planer for hva laget nå må bli bedre på.

– Ingenting kommer av seg selv, da det krever mye hardt arbeid hver eneste dag, både fra støtteapparat og spillergruppa. Vi er en gjeng som over tid har fått jobbe sammen, og har hatt få utskiftninger i støtteapparatet og den samme stammen med spillere fra 2022. Samtidig har vi klart å fornye oss og få inn nye impulser, uten at det har vært for store utskiftninger, sier Lexerød og fortsetter:

– Vi har fortsatt mye å gå på når det kommer til å legge til rette for en helproff hverdag for spillerne våre. Vi er på vei, men om vi over tid skal bli bedre på det nivået vi skal teste oss på nå, må vi bli bedre på tilrettelegging rundt reiser, hvile, og blir flinkere til å optimalisere trening og restitusjon, sier han.

Les også: Knalltøff trekning for Vålerenga: – Har en ambisjon om å hevde oss (+)

Vil ha egen gressbane

I tillegg peker han på en annen viktig ting, som også Ståle Solbakken var inne på i sin pressekonferanse foran Norges landskamp mot Slovenia på torsdag.

– Det er åpenbart at det er en forskjell å spille på gress kontra kunstgress. Det må vi bli enda bedre på, og da må vi ha tilgang til en treningsbane med gress så vi kan forberede oss best mulig til å spille gresskamper. Kommunepolitikken i Oslo skal ikke jeg legge meg opp i, men det er en kjennsgjerning at internasjonal fotball spilles på gress. Derfor mener jeg at norske klubber med internasjonale ambisjoner må kunne ha muligheten til å spille og forberede seg på gress, forteller Lexerød.

Allerede i lagets første bortekamp, på Emirates mot Arsenal, blir det å spille på gress.

– Det blir både uvanlig og vanlig. Rammene og omgivelsene blir annerledes, da vi skal besøke stadioner spillerne bare har sett på TV. Samtidig har vi en spillertropp med internasjonal erfaring fra landslag og andre klubber, så helt ukjent med det er de ikke. Mange har også spilt landskamper mot de beste i Europa siden de var 15-16 år gamle, så vi er ikke helt uforberedt på det som møter oss, sier Lexerød.

Les også: Disse lagene venter VIF og dette kan de tjene på mesterligaeventyret (+)

Gleder seg til Emirates

VIF-kaptein Thomsen gleder seg til å reise rundt i Europa og måle krefter med de beste.

– Det blir jo sinnsykt fett, og noe vi gleder oss veldig mye til. Det har vært et mål for klubben lenge, og nå får vi muligheten til å prøve oss. Det er samtidig også et godt utstillingvindu for oss spillere, da vi får muligheten til å vise oss fram. Og det å spille på baner som Emirates kommer til å bli helt magisk, sier hun.

Thomsen synes det er fint at kvinnenes mesterliga skiller seg ut fra herrene, både i design og musikk. Den klassiske CL-hymnen for gutta er byttet ut med en egen hymne for jentene.

– Det kan være at vi hadde fått litt mer omtale og drahjelp om vi var i samme mesterliga som herrene, men jeg synes det er viktig at vi kvinner viser oss frem fordi folk har lyst til å komme for å se på oss. Jeg ønsker virkelig at de som ser på kvinnefotball, skal se på det fordi de setter pris på det. Gjennom Champions League har vi vist at det er mulig å få over 90.000 til å se kvinnefotball. De kommer ikke fordi de er nødt, men fordi de har lyst til å se på. Det er en utvikling som går fremover, og jeg mener vi må dyrke kvinnefotballen som produkt. Det vil ta tid, men på lang sikt er det det sunneste, mener Thomsen.

Les kommentar: Fremtiden er så lys for Vålerenga at man trenger solbriller (+)