Graham Hansen i praktslag da Barcelona smadret «norske» Hammarby 9-0

Fra start for Hammarby var både Emilie Joramo, Vilde Hasund, Julie Blakstad og Cathinka Tandberg. På benken satt Thea Sørbo og Anna Jøsendal.

Ti minutter ut i oppgjøret åpnet Graham Hansen scoringsballet for Barcelona etter flotte kombinasjoner. Om lag et kvarter senere doblet Claudia Medina ledelsen, før Alexia Putellas la på til 3-0 for katalanerne like før hvilen.

Kort tid etter pause sørget Mapi Leon for 4-0. Noen minutter senere gjorde Medina 5-0 med sin andre scoring. Snaue tjue minutter før slutt var Graham Hansen nest sist på ballen da Ewa Pajor la på til 6-0. Den norske stjernen økte deretter Barcelonas ledelse til 7-0. Like før slutt scoret Esmee Brugts 8-0, før Fridolina Rolfö gjorde 9-0 fra straffemerket.

Kan vinne gjev pris

Tirsdag ble det kjent at Graham Hansen er blant de fem nominerte i BBCs kåring av årets kvinnelige fotballspiller i 2024. Den prisen har Ada Hegerberg vunnet to ganger tidligere.

Også i 2021 var Graham Hansen blant de nominerte. Da stakk nederlandske Vivianne Miedema av med prisen.

Graham Hansen ble nylig kåret til den spanske ligaens beste spiller forrige sesong. På den samme gallaen fikk hun også Pichichi-prisen. Den tilfaller toppscoreren i den spanske ligaen foregående sesong. Graham Hansen stanset på 39 målpoeng, 21 av dem scoringer.

Les også: Caroline Graham Hansen nominert til prestisjetung BBC-pris

Gullballen-nominert

Under utdelingen fikk 29-åringen spørsmål fra Marca om Gullballen-utdelingen som finner sted senere i år. Også der skal forrige sesongs beste spillere hylles.

– Jeg håper en spiller fra Barcelona får den. Skulle det bli meg, vil det være en stor ære, svarte Graham Hansen.

Vinnerne av Gullballen vil bli kunngjort under en seremoni i Paris 28. oktober.

Graham Hansen var ikke overraskende blant spillerne som mandag ble tatt ut i landslagssjef Gemma Graingers tropp til kampene mot Albania i oktober. Også Hegerberg og Maren Mjelde er med.

Les kommentar: Det er bare å få gitt Graham Hansen en gullball (og en plass i EM) (+)