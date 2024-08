Kruttsterk Frigg-seier over topplag – nysignering scoret: - Så jævla deilig!

TØRTEBERG (Dagsavisen): 3-1-seieren gjør at Frigg hentet inn ytterligere tre poeng på andreplasserte Asker, som nå har tapt to kamper på rad. Og nå har Nordstrand en gyllen mulighet til å stikke fra i tet om de slår Sarpsborg 2 mandag. Da kan eventuelt Nordstrand være fire poeng foran Asker og sju foran Frigg.

Mye av æren for triumfen lørdag skal Karim Bata ha. Midtbanemannen fikk to innhopp for Grorud i OBOS-ligaen i 2022, som 18-åring, men har ikke spilt all verden for barndomsklubben de siste årene. Etter bare fem innhopp i år valgte han for en uke siden å melde overgang til Frigg. Lørdag scoret han det viktige 2-1-målet og spilte ellers en meget god kamp på midten.

- Jeg scorer jo ikke så mye, så det var ekstra deilig å score i debuten fra start. Jeg har funnet meg godt til rette her, alt har gått veldig raskt. Gutta har tatt meg godt imot. Det tar tid å sette seg inn i Frigg-spillet, men jeg prøver hardt hver dag, sier han.

- Å dra fra Grorud var fordi jeg hadde et ønske om å få mer spilletid. Jeg dro et sted der jeg kan utvikle meg og jobbe med det offensive, samtidig som jeg kan spille minutter på høyest mulig nivå. Det passer meg perfekt i Frigg.

- Mer solide og slipper ikke til mye

Magnus Aadland hadde følgende å si:

- Vi har vært fryktelig dårlige lenge. Etter MIF 2-kampen lurte jeg på om vi klarte å sette sammen to pasninger. Mot Asker handlet det mest om å få opp tryggheten defensivt og få litt flere folk i angrep de gangene vi brøt gjennom. Vi skaper ikke all verden, men vi er mer solide og slipper ikke til så mye. Vi klarer å låse Asker fra å få til mye offensivt spill. De har en del ball rundt midtstreken, og det er en litt rufsete periode på 1-1, hvor vi slår litt sprekker. Vi vil gjerne frem, men bommer på en del, sier han og fortsetter:

- Men vi klarer å spille en jevn kamp hvor forskjellen er Karims fine scoring. At vi scorer to sene gjør at vi det ligger en selvtillit og tro på at vi er ganske gode et eller annet sted, gjemt langt bak der. Det er deilig at det vipper litt i vår favør, så kan det hende at spillerne tar med seg den selvtilliten litt oftere.

Vakker scoring

Etter en rolig start på kampen tok Frigg ledelsen etter 12 minutter. Etter å ha etablert spill inne på Asker sin halvdel headet hjemmedebutant Karim Bata ballen til Ulrik Ferrer. Spissen flikket ballen til høyreback Noah Risberg, som klinket ballen rett i nettaket.

Målet var hans andre i Frigg-trøya etter overgangen fra VIF foran årets sesong og hans første i serien.

- Ulrik flikker og da var det bare å banke til. Jeg tenkte å treffe mål og jeg ser det er åpent. Det er ikke sleiv, for jeg tenkte å sette den i nærmeste, sier Risberg.

Han knivet lenge med Marius Cassidy om høyrebackplassen, men nå som han har dratt til Moss, åpner det seg opp for Risberg.

- Jeg har jo vært skadet over en lengre periode og. Men selv om Marius og jeg er gode kompiser, gjorde det ikke noe at han dro til Moss, sier Risberg og ler og legger til at han er glad på kameratens vegne.

Asker halvfarlige

Etter scoringen roet kampen seg kraftig og vi noterte faktisk ikke en eneste sjanse til noen av lagene før det var spilt 31 minutter. Frigg fikk kampen i sitt spor og brukte så god tid på enkelte frispark og dødballer at dommeren truet med å gi Egil Evensen kort etter halvtimen ved et utspark.

- Ja, ja, ja, kom det oppgitt fra Evensen, til latter fra de fremmøtte.

Etter 31 minutter var Asker halvfarlig frempå da Roman Fazi spilte Magnus Bækken alene gjennom. Fra 17 meter sleivet Bækken ballen langt over på direkten.

Så var det Erik Kristiansen som fikk skutt under press fra 14 meter, men det forsøket reddet Evensen greit. Dermed sto det 1-0 til pause.

Utligning og Frigg-kjør

1-0 ble til 1-1 12 minutter ut i 2. omgang. I kjølvannet av en corner havnet ballen på pannebrasken til Eskild Fredriksen. Han stanget ballen inn via stolpen.

Minuttet etter var Sawaneh nær å sende Frigg opp i 2-1 igjen, men skuddforsøket fra 20 meter ble stoppet av Erik Hejer. Enda nærmere var de på den påfølgende corneren fra Samuel Grat, som gikk gjennom hele feltet og på innsiden av stolpen!

Frigg fortsatte å kjøre etter 1-1-målet og skapte flere store sjanser på corner.

Avgjorde på tampen

Og til slutt kom scoringen for Frigg. Karim Bata fikk tid og rom til å skyte fra distanse etter 80 spilte minutter. Hvorfor ikke, tenkte Bata, og prøvde lykken. Sekundet etter lå ballen i mål. Frigg var tilbake i ledelsen!

- Det var uforventet, for å være ærlig. Det var ikke der jeg siktet, men scoring er scoring, er det ikke det man sier, sier Bata lattermildt.

Fem minutter senere, etter at Asker presset på for scoring, sto det 3-1. Stian Barane ble spilt gjennom av Ferrer og var kontant alene med keeper. Han hamret ballen i nærmeste til 3-1. Flere mål ble det ikke, og dermed vant Frigg 3-1.

- Vi er fornøyde med kampen. Vi har ikke vært så veldig gode i høst så langt, så det ser ikke like pent ut som alltid. Men vi drar i land seieren og det er en sterk seier. At vi slår et topplag som Asker viser at det bort et stort talent i oss. På vårt beste kan vi slå hvem som helst, så det var deilig å få en bekreftelse på det, sier Risberg.

- Hadde dere slått Flint (3-3), hadde dere bare vært to poeng bak Nordstrand nå. Er det ekstra surt?

- Ja, selvfølgelig. Hadde vi fått tre poeng der, hadde vi jo vært enda nærmere. Men jeg har troa på oss i høst, sier han lurt.

---

KAMPFAKTA

Frigg-Asker 3-1 (1-0)

Mål: 1-0 Noah Risberg (12), 1-1 Eskild Fredriksen (57), 2-1 Karim Bata (80), 3-1 Stian Barane (85).

Gule kort: Karim Bata, Trygve Kvalbein Løberg, Stian Barane, Frigg.

Frigg: Egil Evensen - Noah Risberg, Trygve Løberg, Øyvind Heia, Samuel Gray - Karim Bata, Benjamin Rio-Moe, Stian Barane - Ebrima Sawaneh, Ulrik Ferrer (Lars Evensen etter 90), Adonai Kidane.

---