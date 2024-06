Rambow fra Furuset lager hymner til bydelen sin, og har rappet med en av Sveriges beryktede rappere. Han ser likheter mellom Sverige og Oslo Øst.

– Jeg vet at han har vært FN-general, sier Rambow (20), eller Simon Tedros Negash, som han egentlig heter, om Trygve Lie.

Rambow har hørt mer på poeten Curtis Jackson, bedre kjent som 50 Cent, enn han har hørt på den gamle FN-generalen som skimtes bak han, der han står utenfor Furuset Senter. Statuen av Lie, som også er fra Furuset, vel å merke.

Bare ett år etter Rambows debutalbum «Mager Men Metter Mager» kommer album nummer to: «Voksen Mann Uten Slips». Albumet åpner med låta «Trygve Lie».

Rambow refererer til at Trygve Lie vokter over Furuset på sitt siste album. (Kari Kristensen)

Men grunnen til at han nevner Lie i låta, er noe annet: «Vil du finne meg, spør Trygve Lie, Trygve Lie veit, Trygve Lie har sett».

– Trygve observerer alt. Hadde du satt et kamera på den statuen, så hadde du sett alt som skjer på Furuset, sier Rambow, og gir likevel et klart bilde av gamle Lie, som også «voktet» over verden gjennom FN.

– Vi er bare hans ansatte som patruljerer gatene her, skjønner du hva jeg mener?, sier Rambow med et lurt glis.

Men der stopper også kanskje likheten mellom de to. Der Trygve Lie var diplomat, skyter Rambow fra hofta. Vi snakker bars.

Rambow sier «fuck din bitch og klikken du claimer, det er Rambow F-town i huset, du vet det smeller», og sender oss i første linje i retning nittitallet, New York, og han som sjonglerte mellom sosiale temaer og knallhard gangsta-rap: Tupac Shakur.

50 Cent og «onkel X»

– Det er «onkel X»!

Idet vi går inn på Furuset Bibliotek, går en voksen mann forbi og dulter borti Rambow.

«Onkel X» er kulturarbeideren Eskinder Roth, som var med i gruppa Breaknecks. Det var han som oppdaget Rambows rap-talent allerede som seks-syv-åring.

Her vokste Rambow opp - i et musikkstudio på Furuset Bibliotek og Aktivitetshus. Wu-Tang Clan? Det har han ikke noe forhold til. For han er det 50 Cent som gjelder. (Kari Kristensen)

– Jeg har hørt masse på 50 Cent siden jeg var liten. Han var ikke så veldig diplomat han heller, sier Rambow om det verdenskjente G-Unit-medlemmet som slo an som både rapper og skuespiller det året Rambow ble født, med både album og film med samme tittel: «Get Rich, Or Die Tryin’».

Rambow selv er stolt og takknemlig for å ha hatt en mamma og pappa som har oppdratt han, som han mener har gjort en skikkelig bra jobb.

– Jeg setter pris på det. Med hjelp fra X som har tatt meg inn i studio, og gjort drømmen min til realitet. Og manageren min Akram, som hjelper meg å fortsette den realiteten, sier den unge rapperen, med opphav fra Etiopia og Eritrea.

Allerede som seks-syv-åring begynte han å rappe – i en alder der de fleste ikke kan lese og skrive.

– X tok meg i ørene og dro meg inn i studio. Mor og X ble skikkelig gode venner. De snakka mye. X er jo oppvokst her, så han vet litt mer enn mor og far. Han fortalte dem at det fantes en ungdomsklubb, og at vi fikser ting i fellesskap.

Så da gikk lille Simon til klubben, med storebror. De danset og så på film, sammen med en haug av andre ungdommer. Så ble det studiosessions, hvor de første tekstene hans handlet om lærerne og rektor.

Det er 1052 Furuset det handler om. Her har noen markert Rambow inn i et kunstverk. (Kari Kristensen)





16-årig debutant

Det førte til at han som 14-åring ble castet til NRK-serien «Rektors kontor», før han slapp sin første låt «Bentley» som 16-åring, og ikke engang hadde kommet i stemmeskiftet. «Bentley» fikk raskt 250.000 strømminger på Youtube. I skrivende stund har videoen over en halv million strømminger. Og siden har det gått radig, med mixtaper, singler og album. I fjor kom bydel-hymnen «Rett ut fra Furuset».

Rambow er ikke bare rapper - han er også skuespiller som har medvirket i flere NRK-serier. (Kari Kristensen)

– X og Breaknecks ga ut «Rett ut fra Groruddalen». Du holdt deg til postnummer 1052 da du ga ut din hommage. Hva sier de om deg på Tveita og Ellingsrud, da?

– Tveita har sine artister, Ellingsrud har Jonas Benyoub. Jeg vet at alle i Groruddalen kan relatere til det jeg sier. Men det er på Furuset jeg er født og oppvokst. Jeg har bodd der i 16 år, sier rapperen, som nå har flyttet til Jessheim.

Han legger til:

– Det er her på Furuset talentfabrikken er.

Boom bap og bøtelegging

De siste årene har Norge og andre land hatt en bølge med autotunebasert, tung og emosjonell rap. Rambow har funnet frem den klassiske boom bap’en fra østkysten på nittitallet: Bass og skarptromme, med rå og aggressiv lyrikk i fokus. Alt annet kommer sekundært.

– Jeg føler jeg har tatt old school hip hop tilbake, det gjør jeg. Jeg vil ikke gjøre som alle andre. Jeg vet at man kommer lengst med å være seg selv. Og det er det jeg er best i. Å være meg selv.

For omtrent et år siden, kapret Rambow forsidene til nettavisene, da han klarte å stoppe trafikken på E6 ved Furuset for å spille inn videoen til «Rett ut fra Furuset». Overskriftene kom selvfølgelig med i den ferdigproduserte videoen. Rambow mottok et forelegg på 12.000 kroner.

Rambow fikk mye oppmerksomhet da han og crewet stanset trafikken på E6 ved Furuset. Opptrinnet kan man se i videoen til låten «Rett ut av Furuset». (Just In Time Ent. )

– Hvor fornøyd er du med deg selv for det? Var det målet også – å få forsida på VG?

– Det var en feiring av en topp 50-plassering, men det ble jo PR og bot som konsekvens. Jeg er fornøyd uansett.

– Politiet da, smilte de?

– Politiet er glade når de kan gi bøter, vet du.

Kjærligheten og samholdet

I samme video hører vi stemmer fra nyhetene som forteller om skytinger og knivstikk på Furuset. Og på Rambows forrige album, kan vi høre et sample av Christian Tybring-Gjeddes sitat «innvandringen er i ferd med å rive norsk kultur i filler».

Rambow har levd med dette stigmaet siden han ble født, noe som også kommer fram i tekstene hans. Nå er Tybring-Gjedde vraket av Frp, men partiet slår an blant unge menn.

Men det følger ikke Rambow med på. Han ser dem mye på Tiktok, men selv driter han i politikken.

– Vi gjør musikk. Men det var selvfølgelig ikke tilfeldig at det samplet ble med på skiva mi. Vi lever et helt annet liv på øst, sier han.

For Rambow er Furuset noe helt annet enn det Tybring-Gjedde sitt bilde av det er:

– Furuset for meg er et sted med masse kjærlighet, en skikkelig bra barndom og et sterkt samhold. Alle på Furuset kjenner alle, og ungdomsklubben gir veldig masse til ungdommer, sier han, og fortsetter:

– Studioet på klubben har gjort at jeg har fått ut følelser. Jeg har aldri vært flink på skolen. Jeg kan én pluss én og sånn, men jeg tror ikke det er så mye man husker fra skolen. Det tror jeg veldig mange kan relatere til.

Fra høsten av kan du se denne asfaltgutten leve 100 år tilbake i tid på Farmen Kjendis. (Kari Kristensen)

Rambow droppet ut av videregående skole. Og her sitter han og skriver sterke tekster, gir ut hyppige utgivelser, jobber som skuespiller i NRK, og til høsten er han å se i «Farmen Kjendis», uten at han vil si så mye mer rundt det.

Rappet med omstridte Yasin

– Vi har jo jobba sammen. Jeg har hørt på han, men det er ingen inspirasjon der.

Det sier Rambow om den kontroversielle, men også svært populære svenske rapperen Yasin.

For ikke bare nordmenn hører på Rambow. Svenskene gjør også det. Forleden ble han invitert til svenske P3, hvor han gjorde en freestyle, og svenske Blizzy er med på det siste albumet hans.

Og det er ikke første gang han er i Sverige – landet som nå rammes av en rekke drap i gjengmiljøet, som også har rammet to av Sveriges mest populære rappere og popartister: Einár og C. Gambino.

For flere år siden ga Rambow ut låta «Drept» sammen med det som var Sveriges største, ikke bare rapstjerne, men også landets største popstjerne, Yasin. Han ble senere dømt for medvirkning til kidnappingen av rapperen Einár.

– It’s a war zone over there, sier Rambow.

Rambow under Slottsfjell festival i 2022. (Mode Steinkjer)

Likevel – Rambows møte med Yasin for flere år siden var fint.

– Yasin er veldig ydmyk. Er du god med han, er han kjempegod mot deg.

– Går det inn på deg når du får høre om drapene?

– Ja, selv om jeg ikke har hørt så mye på Gambino. Vi mister jo så mange gode talenter. Men de lever jo i det miljøet også.

Advarer mot utviklingen på Oslo Øst

Rambow har vært en del i Sverige, og truffet det svenske rap-miljøet. Han mener det er stor forskjell på forstedene i Sverige sammenlignet med Furuset. Samtidig ser han også noen likhetstrekk.

– Dessverre. Det er mye som skjer her i Oslo også. Mennesker har fått baller til å begynne å skyte her også. Det er nedtur. Sånn blir det og sånn er det. Og om ingenting skjer snart, så blir det verre og verre. Garantert.

– Hva tenker du om at noen gir musikksjangeren deres skylda for drapene, framfor kriminaliteten i samfunnet?

– Jeg tenker at de to (Einár og C. Gambino) rappet mer gangsta-rap. Mer aggressivt. Jeg lager litt mer gangsta-rap med glimt i øyet. Med et lite smil. Det blir ikke tatt såpass negativt. Det følte jeg også 50 Cent gjorde. Et lite blunk. Han var mer på damefronten, og mindre på street cred, forklarer han, og fortsetter:

– Og der ligger mange rapperes feil, tror jeg. At de tror de må gjøre mer for gata, enn de må for seg selv.

Rambow er ute med sitt andre album «Voksen Mann Uten Slips». (Kari Kristensen)

Og på en fersk freestyle som ligger ute på svenskenes rikskringkasting, rapper Rambow om miljøet.

– Jeg har sett mye, og gjort mye. Man rapper om det man ser og gjør.

Mamma og pappa på konsert

– Jeg hører rykter om at mora og faren din kommer på konsertene dine?

– Ja, selvfølgelig! De har jo jobber, så det er ikke alltid de har tida. Men om jeg har konsert i Oslo, så kommer de.

– Hva sa de om da du stoppa trafikken på E6 og kapret VG-forsida, da?

– Pappa døde for det! Mamma var sånn «vær forsiktig, det er farlig!» Men de skjønte til slutt at det var smart. Mamma har alltid motivert meg til å gjøre musikk. Pappa har prøvd å lære meg piano. Det var jeg ikke så flink til, men de fortsetter å motivere. Det er mange barn som får bli lege og advokat. Jeg fikk bli min egen sjef.

52 for 1052 Furuset, Rambow viser tegnet. (Kari Kristensen)

Moren hans var skeptisk til tekstene hans i starten, og spurte pent om han ikke kunne «rappe snillere, gjerne om Nobels fredspris og sånn».

– Men nå er hun med meg. Vi skriker «fuck politiet» sammen. Når man er under 18, så blir det en del avhør, og da har man ikke noe annet valg enn å dra med mamma. Det endte med at vi begge to satt der og var oppgitt.

I 2022 sto Rambow på scenen sammen med Yasin. Der var ikke moren hans.

– Hun er ikke kjent med den nye generasjonens artister. Jeg har fortalt henne hvem Yasin er nå. Og hun vet at Einár og C. Gambino er drept. Hun leser avisene.

På spørsmål om hva beskjeden til politikerne er om utviklingen på Oslo øst, blir Rambow brydd. Han vil ikke si så mye, annet enn at de burde åpne flere ungdomsklubber.

– Det er deres jobb, de er politikere for en grunn. De hører nok ikke på en gategutt. De skal jo gjøre gateguttene smarte, avslutter Rambow.

