Lyns matchvinner fulgte rådet fra faren: - Skyt når du kan

BISLETT (Dagsavisen): 21-åringens skademaraton med røkte korsbånd i begge knær, kunne satt en stopper for mange fotballkarrierer.

Men med tålmodighet og seig treningsvilje har han kommet tilbake til Lyns startellever der han for første gang var med i serien i år denne lørdagen.

– Det har vært mange mørke dager, men jeg har jo drømt om slike øyeblikk som dette, sier Hanstad til Dagsavisen når blussrøyken har lagt seg på Bislett denne lørdagen der Lyn slo Levanger 3-1.

Lyttet til rådet

Utenfor stadion er glade Lyn-supportere samlet på de nærmeste pubene rundt landets fremste friidrettsarena.

Lyns matchvinner er oppvokst i Lyn og har spilt der hele tiden med unntak av to år i Kjelsås.

Drøyt 20 minutter var spilt da et langt utspill fra keeper Alexander Pedersen landet ved Hanstads føtter.

Han vendte bare opp og fikk av gårde et skudd fra om lag 23 meter som kom overrumplende på de fleste, inkludert Levangers keeper, Morten Sætra.

– Du fulgte prinsippet om at det lønner seg å skyte?

– Pappa sa til meg før kampstart at jeg måtte skyte hvis jeg fikk muligheten. Han er gammel håndballspiller (Dag Vidar Hanstad heter han og er nå professor ved Norges idrettshøgskole (red anm.), så han har litt greie på det, sier en smilende, glad og lettet Lyn-spiller.

Han fikk vite at han skulle starte kampen dagen før.

Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen i aksjon på sesongens første kamp på Bislett. Han traff med laguttaket. (Vidar Ruud)

Endrer sjelden på laget

Trener Jan Halvor Halvorsen er kjent for ikke å endre på lagene sine hvis han ikke må.

– Jeg har ventet på at Jacob skulle komme i kampform, nå synes jeg han var der, derfor valgte jeg å starte med han. Det var vel et bra valg, spør Jan Halvor Halvorsen Dagsavisen.

Andre trenere i bransjen ville kalt det coaching i verdensklasse. Også Ibba Laajab, som spilte sin første kamp fra start i serien, var en viktig bidragsyter.

Men Hanstad bruker ikke Kjetil Rekdals velkjente sitat sjøl. Han innrømmer bare at han traff.

Les også: Spillebørs Lyn mot Levanger

Et sterkt kollektiv

Men Jacob Hanstad fokuserer på lagarbeidet i Lyn når han skal forklare seieren over at Levanger som ikke hadde tapt på bortebane siden 3. september 2022 (!)

– Uansett hvem som står på motsatt banehalvdel er vi et kollektiv som kan slå hvem som helst. Det er vanskelig å stå imot 90 minutter mot et fysisk sterkt lag som Levanger, men vi klarte det, sier Hanstad, som ble sliten utover i 2. omgang og gikk av drøyt ti minutter før slutt.

Dette var lagets første hjemmeseier i år i det som også ble deres første egentlige hjemmekamp.

Neste kamp spilles mot formsterke Stabæk på Lyns forrige hjemmebane, Nadderud stadion, 16. mai.

Lyn-supporterne hadde en fin lørdag på Bislett. (Vidar Ruud)

Plagsomme innkast

Jan Halvor Halvorsen var imponert over hvordan laget hans taklet utfordringen Levanger, som er høyt oppe etter cupseiere over Brann og Viking de siste ukene. De er som Lyn nyopprykket, men tapte ikke en eneste kamp på den reisen i fjor.

– Vi visste jo et Levanger er et vanskelig lag å spille mot. Men vi fikk hindret dem i å sette i gang det spillet de er veldig gode på før pause. Så satte de inn han med de lange innkastene (Sander Sundnes) etter pause, og det er et mareritt å forsvare seg imot. Men vi sto imot. Og husk: Vi hadde bare spilte bortekamper så langt i år, understreker Halvorsen etter gjensynet med Bislett.

Også Ibba Laajab var stolt av lagets prestasjon.

– Huff, jeg ble sliten, gressmatte er slitsomt å spille på, men det er dette vi må vende oss til. Og vi løste denne utfordringen perfekt, sier lagets 38 år gamle veteran.

Les også: Vålerenga valset over Aalesund

Les også: Lyn-jentene med spillemessig framgang

---

FAKTA

1. divisjon menn lørdag:

Aalesund – Vålerenga 0-2, Bryne – Mjøndalen 1-0, Kongsvinger – Raufoss 1-1, Lyn – Levanger 3-1, Moss – Stabæk 3-3, Ranheim – Egersund 1-3, Sogndal – Sandnes Ulf 5-1, Åsane – Start 1–0.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen