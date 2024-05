Målfest da Gamle Oslo endelig vant igjen: – Skikkelig, skikkelig gøy

VALLHALL (Dagsavisen): Det var både deprimerende og demotiverende å måtte inn i en hall for å se 3. divisjonfotball mandag, i det som var en av 2024s beste dager til nå med tanke på vær og vind.

– Det er litt kjedelig å spille inne, men sånn er det i blant. Noen dager er det fint vær ute, men vi har valgt å spille her inne for å ha kontroll på arrangement. Så sånn er det, sier trener Adam Larsen Kwarasey etter Gamle Oslos oppgjør med Skeid-rekruttene.

Fotballen som ble levert gledet de aller fleste som er glad i breddefotball, med høyt tempo, mye finesse og mange mål. Hele seks i tallet, fire til Gamle Oslo og to til Skeid 2, som stilte med en rekke A-lagspillere.

– Vi er gode i 1. omgang, men slipper, som vanlig, inn to billige mål. Vi må lære oss de greiene der. Det er for lett å score på oss for tiden, men det positive er at vi scorer mange mål og skaper mange sjanser. Vi er farlige fremover nesten hver gang, men vi må bli bedre bakover, sier Kwarasey.

– Det her var skikkelig, skikkelig gøy. I dag følte jeg vi var tilbake til det vi jobbet med i fjor. Vi fikk kjent litt på ball og spiller med selvtillit. Vi møter et ungt lag med gode fotballspillere, men de gir oss så mye bakrom, og vi er jo raske fremover. Det tar seks minutter før vi går opp i 1-0, og derfra og ut er vi best, sier målscorer Severin Sørlie, som også hadde to målgivende.

Severin Sørlie scoret Gamle Oslos første mål, og hadde senere i kampen også målgivende til André Marti (Even Lübeck)

– Trengte en seier nå

Gamle Oslo er dermed tilbake på vinnersporet etter to strake tap og tre kamper uten seier. Sist de vant var for akkurat én måned siden, da de slo Frigg 3-1 borte. Seieren tar de opp på ti poeng, på en 5. plass.

– Vi trengte en seier nå. Vi har ikke vært så bekymret, for jeg føler vi har gitt både Bærum og Asker seieren. Vi deler mål ut til dem. Vi har flere nøkkelspillere defensivt ute med skade nå, men jeg tror tre av dem blir klar til neste kamp, sier treneren og peker på at verken Ivar Furu, Lars Kvarekvål, Eirik Bækkelund, Sondre Mølsæter eller Nikolai Aarø var med mandag.

– Vi har møtt veldig gode lag, er nyopprykket og har møtt seks av de beste lagene i starten. Vi spiller bra mot Bærum, men gjør noen personlige feil som gjør at vi ikke tar poeng. Mot Asker har vi et kvarter der vi slipper inn fire mål. Når man gjør sånt i 3. divisjon, får man ikke med seg poeng, men i dag var vi heltente på å vise at vi er å regne med, sier Sørlie.

– Jeg velger å se på det sånn at vi har hatt det tøffeste kampprogrammet så langt. Nå begynner de beste lagene å møte hverandre og plukke poeng, og vi skal bare fortsette å kjøre på, sier Kwarasey selvsikkert som alltid.

– Og du var andrekeeper?

– Ja, verken Lars eller Morten (Vang) var med. Det hadde vært en forsterkning om jeg hadde kommet innpå, sier treneren og ler.

Livlig åpning og tidlig scoring

Skeid 2 kom ut i 100 og fikk en kjempesjanse etter bare to minutter. En corner traff pannebrasken til Lars Fahre på bakerste stolpe. Han stanget ballen i tverrligger og ut.

Men det var Gamle Oslo som tok ledelsen etter seks minutter, etter at Skeid 2 hadde skapt en god mulighet like før. Skeid 2 trillet ball inne på Gamle Oslos halvdel før en skjebnesvanger feilpasning sørget for at Gamle Oslo vant ball ved egen 16-meter.

Fitim Azemi så at Sørlie hadde en hel banehalvdel for seg selv og spilte en lekker gjennombruddspasning til Gamle Oslos nummer 10. Fire-fem sekunder senere lå ballen bak Filip Lazarevic i Skeid 2-buret.

Scoringen var Sørlies sjuende denne sesongen. Han er på delt 2. plass på toppscorerlisten sammen med Roman Fazi fra Asker og Oliver Midtgård. Lasse Bransdal er overlegen på topp med 12 mål, men han har ikke scoret på tre kamper nå.

– Jeg trodde de hadde sett på noen kamper og fått med seg at jeg er farlig i bakrom. Jeg fikk bare satt fart, og da er det gøy, når man kan løpe. Det var godt å få en scoring tidlig og kjenne at man har farta si selv om man begynner å bli eldre, sier Sørlie og ler.

Skeid-rekruttene fortsatte å kjøre på etter baklengsmålet og skapte en stor mulighet like etter 1-0. Daniel Lunde dro seg inn i boksen og skjøt fra 12-13 meter. Han burde fått den på mål uten press, men skuddet gikk langt over.

To raske Gamle Oslo-mål

Og da ble Skeid 2 straffet knallhardt, for to minutter senere sto det 2-0. En corner havnet ut i mellomrom der Remi Jensen Telle skjøt fra distanse. Lazarevic reddet, men måtte gi retur. På to meter takket og bukket Azemi, som pirket ballen i mål.

2-0 ble til 3-0 etter 27 minutter. En corner fra Remi Jensen Telle ble slått inn på fem meter. Der dukket Felix Anthonessen opp og headet ballen i mål foran nesa på Lazarevic, som var på halvdistanse. Tre mål på tre sjanser for de hvitkledde!

Gjestene i svart fikk en gigantisk mulighet på overtid etter en corner da Muhammad Shahid fikk hodet på ballen fra to meter, men forsøket gikk like til side for mål. Dermed sto det 3-0 til pause, i en kamp der resultatet ikke gjenspeilet banespillet.

To raske Skeid-mål

Også etter pause rant målene inn. Skeid-rekruttene fikk blod på tann med to mål på to minutter etter 64 og 66 minutter. Mohammad Samih Tleimat kom inn etter timen og var Skeid 2s beste etter innhoppet. Han markerte seg umiddelbart da han etter 64 minutter fant Daniel Lunde på to meter. Han hadde sneket seg inn foran Fredrik Graham Hansen og pirket ballen i mål.

Litt over to minutter senere sto det 2-3. Mikkel Lindbäck spilte vegg med Emil Tjøstheim før han fikk tilbake ball på 25 meter. Han skrudde ballen vakkert i hjørnet og skapte ordentlig liv i kampen igjen.

Breddefotballprofilen André Marti fikk imidlertid hjemmefansens puls ned med flere hakk da han økte til 4-2 bare minutter senere. Christiaan Wielens spilte en lekker pasning gjennom til Sørlie, som var uselvisk da han slapp ut venstre til Marti. Han var iskald og sendte ballen i høyre hjørne.

André Marti kom inn etter 67 minutter, og brukte ikke mange minuttene på å sette inn 4-2 som drepte Skeids momentum. (Even Lübeck)

– Enkle feil

Etter scoringen skjedde det lite i begge bokser, og dermed vant Gamle Oslo 4-2.

– Vi taper på enkle feil, og sliter med de lange ballene deres i bakrom. Det er snakk om marginer, da vi er med i hele kampen, men er ikke gode nok i de avgjørende situasjonene, sier Mads Aaserud, som spilte 30 minutter søndag mot Junkeren i 2. divisjon og 75 minutter mandag.

– Nesten hele laget vårt i dag startet jo mot dem i cupen, og da gjorde vi hva vi ville med dem. I dag ble det litt mer menn mot gutter, spesielt på dødballer, sier han og sukker, og måtte se sitt Skeid 2 havne under streken i det som er en tett og jevn avdeling.

---

Kampfakta

3. divisjon avd. 3 – runde 6

Gamle Oslo – Skeid 2 4-2 (3-0)

Vallhall, 100 tilskuere

Mål: 1-0 Severin Sørlie (7), 2-0 Fitim Azemi (13), 3-0 Felix Anthonessen (27), 3-1 Daniel Lunde (64), 3-2 Mikkel Lindbäck (66), 4-2 André Marti (72).

Gule kort: André Marti, Gamle Oslo. Lars Fahre og Eduard Hjelde, Skeid 2.

Gamle Oslo: Emil Moe – John Valstad, Fender Bowe, Sebastian Salgueiro, Fredrik Graham Hansen – Remi Jensen Telle (Mikael Weenas etter 79), Daniel Tavakoli (André Marti etter 67), Felix Anthonessen (Paul Driscoll etter 79) – Christiaan Wielens (Joacim Sereba etter 85), Fitim Azemi (Noah Skar Lentze etter 67), Severin Sørlie.

Skeid 2: Filip Lazarevic – Ousmane Diallo (Mohammad Samih Tleimat etter 59), Lars Fahre, Eduard Hjelde, Robin Jenssen-Sæther – Andreas Stensrud, Mads Aaserud (Kristoffer Aarflot etter 74), Mikkel Lindbäck – Emil Tjøstheim (Kasper Abrahamsen etter 74), Daniel Lunde, Muhammad Usman (Leo Luukkonen etter 59).

---