3. divisjon: Frigg slo serielederen, Gamle Oslo med nytt tap

Avdeling 3

OPPSAL – NORDSTRAND 0–2 (0-1): Det var duket for et skikkelig Oslo-derby da Oppsal og Nordstrand møttes til dyst lørdag ettermiddag i nydelig solskinn på Trasop kunstgress. Oppsal kom best i gang og skapte flere halvsjanser, men det var Nordstrand som scoret kampens første mål åtte minutter før pause ved Otman Khris. Unggutten som er født i 2006 hadde allerede skutt i stanga da han scoret sitt andre mål i Nordstrand-trøya. Runar Frøhaug chippet en nydelig ball gjennom til Khris, som vippet ballen over Oppsal-keeper Sebastian Lihaug. 0–1 ble til 0–2 på overtid ved bror Walid Khris, da han pirket ballen i mål fra tre-fire meter etter en Nordstrand-kontring. Khris valgte å feire med å dra av seg drakta og fikk også gult kort. Det var også det siste som skjedde i kampen. Seieren tar Nordstrand opp på 3. plass med 11 poeng, mens Oppsal har seks poeng og er på 7. plass.

ASKER – GAMLE OSLO 4–3 (4-1): Gamle Oslo var et av to lag som var ubeseiret før de møtte Bærum forrige helg, da det ble 2-3-tap. Lørdag skulle de prøve å reise kjerringa, men det blir vanskelig når man slipper inn fire mål i 1. omgang, attpåtil etter å ha ledet 1–0. Storscorer Severin Sørlie sendte nemlig de signalgule gjestene i føringen etter ni minutter etter en horribel pasning fra en Asker-forsvarer. Sørlie var på alerten, plukka opp ballen på 16 meter og lobbet over Asker-keeperen. Så scoret Asker fire strake mål fra minutt 27 til 45 – i 27., 28. 33. og 45. minutt, som gjorde at hjemmelaget ledet 4–1 til pause på Føyka. Det hjalp lite at Gamle Oslo reduserte to ganger i 2. omgang – ved John Valstad etter 48 minutter etter en corner og på overtid ved Felix Leenborg Anthonessen etter en pen avslutning på volley. Gamle Oslo har nå tapt to strake kamper og ligger på 6. plass med sju poeng, mens Asker leder serien etter at Bærum tapte.

BÆRUM – FRIGG 1–3 (1-2): Frigg hadde fått en blytung start på sesongen med tre strake tap før de slo Oppsal 1–0 sist runde – uten storscorer Ulrik Ferrer. Han var tilbake søndag mot serielederen og presenterte seg med to mål, straffebom og en rekke store misser. Han satte inn 1–0 etter 36 minutter da han ble spilt gjennom av Ebrima Sawaneh, før han scoret sitt og Friggs andre like før pause, også det alene med keeper. Selv om Bærum var ubeseiret før kampen, var det Frigg som var best gjennom hele oppgjøret og fortjent gikk opp til 3–1 ved Ola Johan Meløy tre minutter før full tid. Dermed kunne Frigg juble for sin andre seier på rad. Les det fyldige referatet fra Dagsavisen, med intervjuer, reaksjoner og en rekke bilder.

SKEID 2. LAG – ÅSKOLLEN 1–1 (0-0): Skeid 2 stilte med to spillere som spilte for A-laget lørdag – Mikkel Lindbäck og Daniel Lunde. Ellers var det fullt juniorlag som delte poengene med Buskerudlaget Åskollen. Brooklyn Jenssen-Sæther sendte hjemmelaget opp i 1–0 etter 64 minutter da han dukket opp på bakre stolpe og pirket ballen i mål, men det holdt ikke. 80 minutter var spilt da Jens-Erik Johansen utlignet til 1–1 etter en bisarr situasjon. Dommer Himmet Boyar vinket spillet videre da Skeids målvakt Eskil Vestbø så ut til å bokse Johansen i ansiktet da spissen var alene gjennom. Men etter et kjapt blikk bort på linjedommeren dømte Boyar straffe og ga gult kort til sisteskansen. Vestbø gikk riktig vei, men Johansen satte likevel inn 1-1, som også ble sluttresultatet. Skeid 2 har fem poeng og ligger på 10. plass etter fem spilte kamper.

Mandag 19.00: ÅSSIDEN – KFUM 2. lag

Mandag 19.00: ULLERN – SARPSBORG 2. lag.

Øvrige kamper: Mjøndalen 2. lag – Flint 1–1.

Tabelltopp: 1) Asker 13, 2) Bærum 12, 3) Nordstrand 11, 4) KFUM 2. lag 7, 5) Åssiden 7.

Avdeling 5

AALESUND 2. Lag – READY 1–0 (1-0): Ready tok turen til Ålesund for å møte OBOS-ligalagets rekrutter søndag. Det har stormet rundt AaFK den siste tiden, men det har vært mest rundt A-laget. De oransjekledde fikk seg uansett en opptur da de tok alle tre poengene på Color Line Stadion søndag. De fleste tenkte kanskje at det kom til å bli en målfest da hjemmelaget gikk opp til 1–0 etter to minutter, men det ble også med det ene målet i søndagens kamp. Etter tapet ligger Ready midt på tabellen, på 7. plass, med fem poeng.

LOKOMOTIV OSLO – BJØRKELANGEN 2–2 (1-0): Bjørkelangen kom til kampen på Frogner stadion med bare 13 mann lørdag kveld, men fikk likevel med seg et knallsterkt bortepoeng. «Loket» tok oppskriftsmessig ledelsen 1–0 på straffe etter halvtimen ved Noah Bech Hermansen, da han banket ballen midt i mål. Gjestene utlignet etter 55 minutter, før Loket tok tilbake ledelsen 13 minutter senere da Erlend Storseth kriget inn 2–1 fra kloss hold. Men det endte 2–2 etter at Erik Dalstø fikk direkte rødt kort og lagde straffe fem minutter senere, som ble ekspedert i mål. Det ene poenget gjør at Loket er nummer tre med elleve poeng, to poeng bak opprykksfavoritt Træff. – Det er jo veldig skuffende. Vi kjører de så å si hele kampen, men vi klarer å gi bort en straffe og få rødt kort. Det er en kamp vi skal vinne ni av ti ganger. De var svært effektive og scoret på det de skapte, sier kaptein Mika Mykkeltvedt, som har hatt bihulebetennelse i tre uker og ikke spilt de siste tre kampene.

Øvrige resultater: Skjetten – Lørenskog 1-3, Funnefoss/Vormsund – Gjelleråsen 0-0, Hødd 2. lag – Træff 0–4.

Tabelltopp: 1) Træff 13, 2) Aalesund 2 12, 3) Lokomotiv Oslo 2, 4) Lørenskog 10, 5) Skjetten 10

---

FAKTA

Neste serierunde spilles slik:

AVDELING 3:

Lørdag 11. mai: 14.00: Nordstrand-Åssiden, 15.00: Frigg-Ullern, 16.00: Asker-Oppsal.

Mandag 13. mai: 19.00: Gamle Oslo-Skeid 2. lag, 19.15: KFUM 2. lag-Flint.

AVDELING 5:

Lørdag 11. mai: 12.00: Kristiansund 2. lag – Lokomotiv Oslo, 15.00: Ready – Fu/Vo.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen