Frigg herjet med Ullern – vant for tredje gang på rad

TØRTEBERG (Dagsavisen): I solskinnet på Tørteberg hadde Ullern to gigantiske muligheter på tampen av 1. omgang. Det var også det eneste de skapte av store muligheter, mens det var smått utrolig at Frigg ikke scoret både tre, fire, fem, seks og sju – kanskje også åtte! – mål, som Nordstrand gjorde tidligere lørdag mot Åssiden.

Frigg hadde uansett full kontroll, vant 2–0 og tok sin tredje seier på rad, etter en blytung serieåpning med tre strake tap. Ni poeng på rad tar de opp på 5. plass, forbi lørdagens motstander Ullern. Opp til topplagene i avdelingen i Nordstrand, Asker og Bærum er det fem og tre poeng.

God Frigg-åpning før scoring

Frigg kom ut i 100 og skapte en brukbar mulighet etter fem minutter. Marius Cassidy tok med seg ball inn i banen og slapp til Peder Nomell, som flikket til Ulrik Ferrer. Målkongen fikk grei klem på skuddet fra 16 meter, men Jesper Wold i Ullern-buret hadde kontroll.

Det hadde ikke Wold etter elleve minutter, da Frigg tok ledelsen 1–0. Ebrima Sawaneh både startet og avsluttet angrepet – startet det ved å forsere inn på Ullerns halvdel før han slapp til Nomell – og avsluttet angrepet ved å få igjen ballen av Nomell og pirke den forbi Wold til 1–0.

Halvspilt 1. omgang sto på kampuret da Ferrer fikk en ny god mulighet. Spissen ble igjen chippet gjennom av Nomell, men denne gangen sleivet Ferrer da han skulle skyte, og forsøket gikk et par meter til side for mål.

Store muligheter før pause

Først etter halvtimen var Ullern farlig frempå for første gang. Albert Aleksanjan, som kom inn for Jacob Francke etter 21 minutter, spilte vegg med Julian Skaret. Egil Evensen hadde bra kontroll på skuddet, men måtte likevel slå den over til corner.

Like etter var Frigg uhyre nær 2–0. Hjemmelaget rullet flott opp ute til venstre før Samuel Gray slo et vakkert innlegg på første stolpe. Ferrer kom igjen på ballen, men denne gang smalt ballen i stolpen fra fem meter.

Så var det Ullern for alle penga før pause. Først fikk Bendik Foss Evensen ball på 15 meter. Spissen fikk tid til å stille inn siktet, men skuddet gikk et par meter til side for mål. Svakt utnyttet av Ullerns toppspiss.

Så skapte gjestene en gigantisk dobbeltmulighet, og det var smått utrolig at det ikke sto 1–1. Først fikk Aleksanjan skutt fra ti-elleve meter, og han hadde egentlig Evensen på feil bein, men målvakten klarte akkurat å redde med foten. På returen skulle bare Foss Evensen sette ballen i nærmest åpent mål, men på uforståelig vis sentret han ballen i fanget på en liggende Egil Evensen. Dermed sto det 1–0 til pause.

2–0 og helt vanvittige sjanser

Og når Ullern ikke setter sjansene sine, skjer det som ofte pleier å skje i fotball – mål andre veien. 47 minutter var spilt da Frigg gikk opp til 2–0. Peder Udnæs prøvde å drible seg ut fra eget forsvar og surret det noe voldsomt til for seg selv da han mistet ball på 30 meter. Joakim Holmedahl takket og bukket da han kom alene med Wold og satte ballen i høyre hjørne til 2–0.

2–0 var nær ved å bli 3–0 etter timen spilt ved Nomell. Etter litt om og men fikk han med seg ballen før han skjøt fra 12–13 meter. Skuddet snek seg utenfor den venstre stolpen til Wold. To minutter senere fant Nomell Ferrer ute til høyre, som var uselvisk da han kom alene med Wold. Han slo tvers over tilbake til Nomell, men der hadde Udnæs akkurat rukket å bryte foran. Ballen gikk i stolpen og i klypene på Wold.

Frigg fortsatte å kjøre og var fullstendige overlegne utover i 2. omgang. Etter halvspilt 2. omgang fikk Holmedahl skutt upresset fra 16 meter. Wold reddet, han måtte gi retur og ballen spratt forbi målvakten. Med et skikkelig tigersprang klarte målvakten å hente ballen nærmest ut av mål.

Hjemmelaget hadde god kontroll på tampen av oppgjøret, og på overtid fikk også reservekeeper David Kanck det siste minuttet. Det endte til slutt 2–0 på Tørteberg.

---

KAMPFAKTA

Frigg-Ullern 2–0 (1–0)

Tørteberg kunstgress, 100 tilskuere

Mål: 1–0 Ebrima Sawaneh (11), 2–0 Joakim Holmedahl (47)

Gule kort:

Frigg: Egil Evensen (David Kanck etter 90) – Marius Cassidy, Trygve Løberg, Øyvind Heia, Samuel Gray – Varg Støvland (Jakob Jørgensen etter 74), Joakim Holmedahl, Adonai Kidane (Filip Pleym Mardal etter 74) – Peder Nomell (Lars Evensen etter 74), Ulrik Ferrer (Ola Meløy etter 74), Ebrima Sawaneh.

Ullern: Jesper Wold – Sigurd Rørstad, Jacob Francke (Albert Aleksanjan etter 21), Philip Fjellmann, Mathias Farnes Gabrielsen (Olav Sæthre etter 68) – Christian Aagesen, Julian Skaret, Peder Udnæs, Thomas Støfring (Oliver Fitzgerald etter 68) – Bendik Foss Evensen, Ilia Boyadzhiev (Sindre Lundh etter 35) (Nicolas Karlsen etter 46).

---

