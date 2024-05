3. divisjon: Nordstrand og Lokomotiv Oslo er ubeseirede

Her er kortversjonen av helgens kamper i 3. divisjon for Oslo-lagene:

Avdeling 3

NORDSTRAND – ÅSSIDEN 8–0 (5-0): Her var det full guffe fra start og Oliver Midtgård viste at han vil være med i kampen om toppscorertittelen igjen. Her fikk han sesongens første hat trick. Da tolv minutter var spilt hadde han nettet to ganger. Først var det Berger Kisaruko som serverte et hardt innlegg fra venstre som Midtgård møtte på første stolpe og banket inn. Da var det spilt ni minutter. Tre minutter senere kom 2–0 da Midtgård snappet ballen på midten, kom alene med keeper og satte ballen rolig i mål. Da hadde bortelaget akkurat hatt to store sjanser. Åssiden hadde også en avslutning i tverrliggeren før 3–0 kom. En langball landet hos Kisaruko som avsluttet tidlig, et skudd keeper kunne tatt. Det var Kisarukos første scoring denne sesongen. Fire minutter før pause satte Oliver Midtgård sitt tredje på straffe etter at Reda Chikh ble felt. Samme Reda Chikh økte til 5–0 rett før pause da han på en gjennomløpning trillet ballen i mål etter frispilling fra Otman Khris. Tre minutter etter hvilen satte Otman Khris 6–0 etter at han fikk tre skuddforsøk på rad. Reda Chikh satte den sjuende fra skrå vinkel alene med keeper før Adil Zahid var sistemann på scoringslista da han satte 8–0 tjue minutter før slutt. Det gjorde han ved å leke seg med småfinter helt til han var på mållinja. Dermed topper Nordstrand tabellen, de er mestscorende lag med 22 mål og står uten nederlag så langt.

FRIGG – ULLERN 2–0 (1-0): Joakim Holmedahl og Ebrima Sawaneh ble Friggs eneste målscorere i en kamp de burde vunnet mye større. Sawaneh satte inn 1–0 etter elleve minutter der han startet og avsluttet angrepet selv. Rett etter pause mistet Ullern ballen på vei ut, Joakim Holmedahl takket og bukket, kom alene med keeper og satte 2–0. At ikke toppscorer Ulrik Ferrer kom på scoringslista var lørdagens lille under, han kom alene med keeper to ganger, hadde en avslutning i stolpen og en som ble reddet på strek. Både hans og andres reaksjoner etter oppgjøret kan du lese utførlig om i Dagsavisens referat. Men Frigg tok sin tredje seier på rad og er i ferd med å rette opp den kriseartede sesongstarten.

ASKER – OPPSAL 2–2 (2-2): Oppsal fikk med seg et sterkt poeng fra Føyka lørdag der alle scoringene kom før pause. Kaptein Kalle Aase Roba sendte Oppsal i ledelsen etter et drøyt kvarter da han headet inn ballen etter en corner fra venstre, Askers Roman Fazi utlignet på et flott frispark og Aaron Lee Jones snudde kampen med en heading etter corner. To dødballer der altså. Men Yazdani Kamara utlignet igjen få minutter etterpå. To pasninger rett fram var nok før Kamara ble frispilt og vippet ballen elegant over keeper, hans femte scoring for Oppsal i år. Andre omgang ble målløs, dommer la til sju minutter, men ingen av lagene klarte å skape noen store sjanser da. Dette var Askers første poengtap på hjemmebane.

Mandag 19.00: GAMLE OSLO – SKEID 2. lag:

Mandag 19.15: KFUM OSLO 2. lag – FLINT:

Øvrige kamper: Åskollen – Mjøndalen 2. lag 2–2. Mandag; Sarpsborg 08 2. lag – Bærum.

Tabelltoppen: Nordstrand 14, Asker 14, Bærum 12, KFUM Oslo 2. lag 10.

Avdeling 5

KRISTIANSUND 2. lag – LOKOMOTIV OSLO 1–6 (0-0): Etter en målløs 1. omgang tok det fyr på Nordmøre stadion lørdag. Og ubeseirede Lokomotiv Oslo fortsatte sin strålende vårsesong. Erlend Knutsen Storseth startet det som skulle bli en målfest fem minutter etter pause. Han headet laget i ledelsen etter et hjørnespark fra venstre. Fire minutter senere var det Kasper Hoftvedt som kom på en kontring og satte et langskudd fra 18 meter via stanga og i mål. Nye fem minutter hadde gått da Lokomotivet utnyttet den gode plassen de fikk på venstresida og innlegget var enkel mat for Erlend Knutsen Storseth. Målskredet fortsatte og fire minutter senere var det Ulrik Bjerke som var sist på ballen etter en ny corner. Da var det spilt en drøy time og det sto plutselig 0–4. Den femte kom ved omtalte Knutsen Størseth, som dermed fikk sittt hat trick. Det var en ren gavepakke fra KBK-kapteinen som mistet ballen på egen 5-meter (!) Ulrik Bjerke headet inn 0–6 etter enda en dødball ti minutter før full tid. Så irriterer de seg sikkert over at de slapp inn et trøstemål to minutter på overtid. Men det var en vakker heading helt oppe i vinkelen etter et frispark. Lokomotiv Oslo er dermed to poeng bak lederlaget Træff som kommer til toppkamp på Frogner stadion mandag 2. pinsedag. Dette er de to eneste lagene i denne avdelingen som ikke har tapt ennå.

READY – FUNNEFOSS/VORMSUND 5–0 (2-0): For Ready ble det en festforestilling på hjemmebane selv om bortelaget lenge var best på Gressbanen kunstgress lørdag. Men dette var den store kampen til firemålsscorer Anders Engebretsen. Han startet sitt målshow etter 34 minutter da han tverrvendte fra skrå vinkel og satte ballen opp i motsatt hjørne. Rett før pause satte han 2–0 da Fu/Vo ikke fikk ryddet ballen unna og Engebretsen utnyttet nølingen ved å smelle ballen i mål. Mål nummer tre kom 20 minutter før slutt før Kristoffer Ødven brøt rekken ved å score nummer fire da han fikk et skudd i kroppen som gikk videre i mål to minutter før fulll tid. Engebretsen rundet av forestillingen med sin fjerde scoring på overtid da han skjøt ned i hjørnet fra 15 meters hold. Det bringer laget opp på 6. plass på tabellen, åtte poeng bak lederlaget.

Tabelltoppen: Træff 16, Lokomotiv Oslo 14, Aalesund 2. lag 12, Skjetten 11.

---

FAKTA

7. serierunde spilles slik:

AVDELING 3:

Torsdag 16. mai: 18.00: Ullern – Nordstrand, 19.00: Oppsal – Gamle Oslo, Åssiden – Åskollen.

Mandag 20. mai: 18.00: Flint – Frigg, 19.00: Bærum – Asker.

Tirsdag 21. mai: 18.00: Skeid 2. lag – Sarpsborg08 2. lag, 19.00: Mjøndalen 2. lag – KFUM Oslo 2. lag.

AVDELING 5:

Mandag 20. mai: 14.00: Skjetten – Ready, 15.00: Lokomotiv Oslo – Træff (Frogner stadion)

---

