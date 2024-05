Stor Skeid-skuffelse etter tap: – Jeg er så jævlig skuffa

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): I comebacket til PostNord-ligaen har Skeid levert varene fram til lørdagens kamp mot Ull/Kisa. De fire første kampene mot Tromsdalen, Strindheim, Kjelsås og Follo hadde gitt ti poeng etter tre seire og en uavgjort, som holdt til 2. plass.

Men mot Ull/Kisa gikk det meste som kunne gå galt, galt. Skeid hadde det meste av banespillet, men klarte ikke den berømte ballen i mål. Da gikk det som det måtte gå – med tap og stor skuffelse.

– Jeg har egentlig ingen tanker. Jeg er så jævlig skuffa. Vet ikke hva jeg skal si. Jeg vet ikke. Jeg hadde tro på at vi skulle være mye bedre i dag. Det er hele laget sin feil. Vi må tilbake til treningshverdagen, sier Thor Lange.

– Det er et veldig surt tap. Vi føler mye gikk mot oss, men vi håper vi får komme sterkere tilbake. Dette var ikke oss på vårt beste. Vi har vært mye bedre, så dette var et steg tilbake, sier Kabamba Tumba Kalabatama.

Ikke helt bekmørkt

Også Ulrich Østigård Ness var skuffet etter 0-2-tapet.

– Det er dritkjedelig å tape. Det er et steg tilbake fra det vi har gjort tidligere, og da er ikke forskjellen større i denne divisjonen. Akkurat hvorfor vi taper vet jeg ikke helt, det er komplisert. Det er ikke to streker under det svaret. Vi er litt for unøyaktige fremover og er ikke hvasse nok fremover, sier han.

Likevel svartmales ikke situasjonen helt. Laget ligger tross alt på 3. plass og har slått flere av de største konkurrentene til opprykk.

– Ti poeng er greit, men ikke godt nok. Jeg vet da faen … Jeg er skikkelig skuffa akkurat nå, sier Lange.

– Jeg synes det var sterkt å hente opp 0-2 hjemme mot Tromsdalen i første kamp, før vi var bunnsolide i de tre neste. Ti poeng på de fem første er jo to i snitt, så det er absolutt brukbart. Vi ligger sånn sett i rute, men vi skulle gjerne hatt tre her i dag, sier Næss.

Én stor sjanse hver vei i 1. omgang

Den første omgangen var et eneste stort gjesp, med én stor sjanse til hvert lag. Per-Magnus Steiring var nær 1-0 på en corner etter 38 minutter. Han fikk headingen på mål, men Clement Buhake vartet opp med en lekker redning.

Så var det Flores som fikk en stor mulighet helt alene med Marcus Andersen rett før pause, da han kom alene. Andersen kom ut og gjorde seg stor, og fikk en hånd på forsøket fra Flores. Den påfølgende corneren ble det ingenting av.

Dermed sto det 0-0 til pause.

Nære drømmestart – så mål imot

Skeid holdt på å få en kjempestart på 2. omgang da Kalabatama vendte opp på en femøring etter pasning fra Bendik Rise. Spissen skjøt og skuddet hadde god retning, men forsøket i nettveggen.

Like etter prøvde Rise seg, og også dette skuddet hadde god retning, men denne gang gikk det via en gul forsvarer og ut til corner.

Så gikk Ull/Kisa opp til 1-0, noe mot spillets gang, etter 57 minutter. Ull/Kisa kontret og ballen endte ute til venstre hos Sebastian Fjose Berg. Han så at Jakob Skille hadde lurt seg inn på bakerste stolpe, på blindsiden av Steiring. Ett sekund senere lå ballen i mål til 0-1.

Snytt for straffe?

Thor Lange skrek for full hals for straffe etter 70 minutter. Rise chippet ballen gjennom til den tidligere Stabæk-spilleren, og Lange prøvde å finne Tjøstheim i boks. Dagsavisen satt like ved og det så ut som om ballen traff hånda til Sverre Bjørkkjær, men dommeren vinket spillet videre. Og journalisten er altså ingen dommer, men det kunne se ut som om Skeid ble snytt for straffe.

Thor Lange raste mot dommeren etter at han følte han ble snytt for straffe etter en mulig hands. (Even Lübeck)

Skeid fortsatte å kjøre på mot tampen av kampen. Mikkel Lindbäck var nære da han skjøt i blokka fra 10-12 meter etter en corner etter 80 minutter, før Lange var to centimeter unna 1-1 etter en ny corner to minutter senere.

Og det var på corner Skeid var farligst mot slutten. Enda en corner ble slått inn etter 83 minutter, der Katabamba skjøt fra fem meter. Forsøket gikk i blokka – igjen. Frustrasjonen spredte seg blant Skeid-fansen.

Katabamba ga alt han hadde på tampen, og måtte til slutt gå av etter å ha fått krampe. (Even Lübeck)

Mål imot og punktering av kampen

Og på overtid skjedde det som måtte skje – 2-0-ledelse til Ull/Kisa og punktering av kamp. Skeid ble kontret på og Filip Fjeldheim da Silva kriget til seg ballen på 25 meter. Han slo inn og fant Sander Werni i boks.

Den tidligere VIF-unggutten, som fikk én A-kamp for VIF i 2019 mot Faaberg med et innhopp på 20 minutter, vartet opp med en utsøkt scoring med hælen.

Werni har for øvrig to G18-landskamper for Norge da han var på sitt heteste med VIF, da han spilte med nummer 10 for Norge med spillere som Markus Solbakken, Jesper Daland, Kristoffer Klaesson og Jørgen Strand Larsen!

Uansett – det endte 2-0 til Ull/Kisa, som påførte Skeid årets første tap i serien. Neste kamp for Skeid er neste søndag 12.30 borte mot Junkeren, i det som er årets lengste bortetur.

---

Kampfakta

Fotball, 2. divisjon avd. 2

Skeid – Ull/Kisa 0-2 (0-0)

Nordre Åsen, 200 tilskuere

Mål: 0-1 Jakob Skille (57), 0-2 Sander Werni (90)

Gule kort: Emil Tjøstheim, Per-Magnus Steiring.

Dommer: Javi Jean-Marc Conny Leo Mertens, Øyestad IF

Skeid: Marcus Pedersen - Keivan Ghaedamini, Per-Magnus Steiring, Fredrik Flo, Thor Lange – Hassan Yusuf, Mads Aaserud (Emil Tjøstheim etter 60), Bendik Rise – Kabamba Tumba Kalabatama (Daniel Lunde etter 89), Ulrich Østigård Ness (Mikkel Lindbäck etter 75), Ousmane Diallo (Sulayman Bojang etter 46).

---

