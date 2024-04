Skeid-seier ga tabelltopp etter genialt frisparkmål og rødt kort

Skeid har åpnet sesongen sterkt, selv om det ble cupexit i midtuka, kunne laget feire seier over Kjelsås i forrige serierunde. Nettopp Kjelsås slo Strømmen borte tidligere på dagen lørdag, slik at Skeid kunne ta over tabelltoppen med poeng borte mot Follo.

På Langhus kunstgress var det vertene som kunne fått en kjempestart, da Marcus Andersen holdt på å rote det skikkelig til for Skeid i starten av kampen. Follo klarte ikke å utnytte den gavepakken, da Follo-spiss Dliet Ghebar satte ballen over. Follo hadde et par brukbare skuddmuligheter i starten, da laget kom seg inn i bakrom ved et par muligheter i starten.

Markus Ottesen, som skulle erstatte Rasmus Vinge i Kjelsås, fikk den største av vertenes muligheter, men satte den utenfor alene med Andersen. Selv om vertene var friskest i starten, var det Skeid som skulle ta ledelsen etter halvspilt første omgang da gjestene frikk frispark omtrent på Follos 16-meter.

Genialt frisparkmål

Ulrich Østigård Ness så at keeper sto helt ute på stolpen for å dirigere muren sin, og prøvde seg med en kjapp variant som tok både keeper og muren på på senga. Med keeper helt ute av posisjonen benyttet Østigård Ness seg av muligheten til å bredside ballen i motsatt hjørne, og gi Skeid ledelsen med en sylfrekk frisparkvariant.

Etter det tok Skeid over initiativet i kampen og fikk seg et par skuddmuligheter og nesten-sjanser, før Bamba tvang vertenes keeper Sander Østbye ut i full strekk med et kjempeskudd fem minutter før pause. Østigård Ness nådde nesten frem på corneren, men det ebbet ut med 0-1 til pause i favør Skeid.

Det første kvarteret etter hvilen var relativt jevnspilt, der Follo hadde en del ball, men ikke klarte å skape så mye med den. Bendik Rise hadde et skudd som ble til en corner som Skeid ikke fikk utnyttet, men det var en nokså rolig start etter pausen på Langhus kunstgress.

Naustdal utvist

Den rolige starten ble brått brutt av at Torje Naustdal pådro seg to gule kort på fire minutter rundt timen spilt, og dermed ble utvist. Det første gule kortet var det ikke mye å si på, da han hindret Dilet Ghebar på vei frem, men det andre gule kortet fremsto noget billig. Naustdal var litt sent inne i en duell, men for at det skulle bli gult kort nummer to og dermed rødt kort var strengt dømt fra Abdulhadi Al-Fahad.

Det røde kortet endret ikke kampbildet for mye, da Follo fortsatt hadde mest ball, og Skeid forsvarte seg godt. Skeid la seg naturlig nok dypt på egen banehalvdel, som gjorde at det ble langt opp til Follos mål, men til gjengjeld skapte heller ikke vertene altfor mye. Ti minutter før slutt reddet Skeid et innlegg på streken, før skuddet på det påfølgende hjørnesparket gikk mange meter over.

Follo fikk aldri satt Skeid under et skikkelig press, og gjestene forsvarte seg med hud og hår. Det ble mange innlegg som Skeid stanget unna, og gjestene holdt også ut gjennom hele overtiden. Dermed kunne Skeid feire tabelltopp og ta tre nye poeng med seg den korte veien hjem til Torshov.

Kampfakta

PostNord-ligaen avd. 2 – runde fire

Follo – Skeid 0-1 (0-1)

Langhus kunstgress

Mål: 0-1 Ulrich Østigård Ness (22)

Gule kort: Torje Naustdal, Skeid.

Rødt kort: Torje Naustdal, Skeid.Abdulhadi Al-Fahad

Dommer: Abdulhadi Al-Fahad (Ekholt BK)

Skeid: Marcus Andersen – Keivan Ghaedamini, Fredrik Flo, Per-Magnus Steiring, Thor Lange – Torje Naustdal, Bendik Rise (Mads Aaserud fra 62.), Hassan Yusuf, Ousmane Diallo Toure (Emil Tjøstheim fra 62.), Ulrich Østigård Ness (Andreas Stensrud fra 72.) – Kabamba Kalabatama (Daniel Lunde fra 87.)

