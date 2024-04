Sjokkert Vålerenga-trener: – Vi river hverandre ned

CONSTO ARENA (Dagsavisen): Aaron Kiil Olsen og resten av laget gikk rett til en frustrert fanskare som krevde svar etter fadesen. Å slippe inn fem mål i OBOS-ligaen er en skandale for opprykksfavorittene Vålerenga.

– Vi gikk bort og beklagde alle sammen. De fortjener mye bedre. Og vi vet at vi kan mye bedre, sier en haltende Kiil Olsen til Dagsavisen. Han måtte ut med skade noen minutter før pause og det ble et vendepunkt til det negative for Vålerenga som til slutt slapp inn fem etter lange perioder med rot, feil og flere feil.

Ingenting å ta med seg

Geir Bakke er forundret over at laget presterte så dårlig i en kamp mot et lag som forrige sesong slet med å holde seg i 1. divisjon.

– Vi hadde energi og entusiasme før kampen, og så presterer vi ikke. Det går inflasjon i feil som får følgefeil. Vi jobber en og en og ser ikke ut som et lag. Det er enkle balltap og problemene startet tidlig. Det ble en voldsom dose med ting som ikke funker, sier Bakke til Dagsavisen.

I de tidligere kampene har han i det minste sett noe som er verdt å bygge videre på. Denne kampen ble ikke en av de.

– Jeg har møtt på mange tunge tape mine perioder i Vålerenga. Men at vi presterer så dårlig i dag, med så mange feil i en og samme kamp, det forundrer meg. Det er som at vi mister hodet, sier han.

Martin Kreuzriegler ble tatt av ti minutter før pause etter å ha pådratt seg gult kort og kommet sent inn i flere taklinger.

– Han er for heit i toppen og spiller helt på grensa. Vi ville unngå utvisning, derfor tok vi han ut, sier Bakke. Men det var ikke planen å ta av Kiil Olsen fem minutter senere.

– Jeg kjenner ikke igjen laget, sier Kiil Olsen om det som skjer etter at han hinket seg inn i garderoben. Han kan fortelle at hele leggen har spor etter knotter.

– Jeg blir taklet med voldsom kraft. Det er feil med gult, men vi har jo ikke noe VAR i 1. divisjon, sier han.

Vålerenga-trener Geir Bakke gikk på nok et hjemmetap, etter at laget igjen skapte nok sjanser og slapp inn billige baklengsmål. (Pål Karstensen)

Henger etter allerede

Sesongen er fortsatt ung, men Vålerenga har allerede et gap opp til der klubben var forventet å være fra start av, på toppen. Ett poeng i snitt kan ikke fortsette.

– I de andre kampene er det trekk som er bra. Denne kampen er heller med på å rive oss ned. Vi er nødt til å ta en runde med oss selv. Kanskje vi har en tilnærming til kamper som er riv ruskende gal. Eller er det utførelsen som alltid er for dårlig. En klubb av denne dimensjonen, med ambisjoner, som er i OBOS, må ha i det minste ta to poeng i snitt. Vi har fem poeng nå, men burde hatt det dobbelte, sier Geir Bakke.

Nå må Vålerenga forsøke å reise kjerringa nok en gang. Et cupoppgjør mot Tromsø venter på hjemmebane onsdag før Bryne kommer til neste seriekamp lørdag.

Frustrasjonen fra supporterne var synlig på Consto Arena. Keeper Magnus Sjøeng var en av flere spillere som gikk i dialog.

Dette ahar vi sett av VIF-spillere lenge nå.

– Vi vil komme sterkere tilbake, sier Kiil Olsen.