Spillerbørs VIF: Flere svake prestasjoner

MAGNUS SJØENG - 4: Må ta det tidlige målet på sin kappe. Noen gode igangsettinger.

CHRISTIAN BORCHGREVINK - 4: Fremoverrettet backspill og god kjemi med Håkans i førsteomgang. Helt ute av det i andreomgang. Frustrert. Flott frispark.

AARON KIIL OLSEN - 5: Skaper fart i laget. En stor svekkelse for laget da han måtte ut med skade etter 43 minutter.

MARTIN KREUZRIEGLER - 2: Flere farlige balltap. For sent inne i flere dueller. Det siste han gjør er et håpløst skudd fra 40 minutter. Ut etter 35 minutter.

SIMEN JUKLERØD - 3: Uvenn med ballen nesten hele kampen. Fin mågivende.

PETTER STRAND - 5: Løper utrettelig. Mange offensive bidrag. Timer løpet perfekt på scoringen. Kunne scoret flere.

ELIAS HAGEN - 3: Dirigerer og peker på posisjoneringen i laget, men klarer ikke å styre tempoet i kampen. Ut med 20 minutter igjen.

FIDEL ALBINA - 4: Vinner noen fysiske kamper på midten, men taper den viktigste rett før pause. Feilene kom i økende grad utover i kampen.

DANIEL HÅKANS - 3: Trøbbel med en gang farten skrus på. Mangler sluttproduktet. Anonym da Vålerenga måtte opp.

MAGNUS BECH RIISNÆS - 4: Alltid energisk og på tilbudssiden, men kommer ikke til gode posisjoner i dag.

OLA KAMARA - 3: Løper og sliter. Men mye av det blir imellom.

ALEKSANDER KJELSEN - 3: Kommer inn i det vinden snur. For sent oppe i Conteh selvom fokuset så ut til å være der. Blir løpt opp før det femte målet selvom han kan nå ballen først.

NATHAN FASIKA - 3: Iskald innbytter midt i stormen før pause. Tar høy risiko med ballen, men kan redde seg med høy fart.

Jones El-Abdellaoui, Stian Thorstensen og Filip Thorvaldsen spilte ikke nok til å bli vurdert.