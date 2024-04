Lyn med tredje strake 1-1 kamp hjemme

Dette var Lyns tredje hjemmekamp for sesongen og for tredje gang endte det 1–1. Men ett poeng er mye bedre enn tap, er den enkle logikken fra Lyn-trenerne.

– Det er andre år på rad at har måttet ta et nytt nivå, og det er det vi holder på med, sier trener Jan Halvor Halvorsen til Dagsavisen.

Lyn startet og sluttet best

Lyn gikk ut i hundre på sin liksom-hjemmebane Nadderud og tok kontroll over hendelsene.

Etter 1-1-kampen mot VIF ble det mye snakk om manglende innlegg fra Lyn, noe som har vært styrken til dette laget i flere år. Dette ble det tydeligvis jobbet med den siste uka, for i denne åpningsfasen kom de fra begge kanter.

Signalgule Ranheim hang ikke med i svingene og var heldige som kom unna denne perioden uten baklengs.

Andreas Hellum kom til noen muligheter, men traff ikke på samme måte som mot Vålerenga.

En elegant scoring

Men det kompenserte han da Lyn tok ledelsen rett før pause. Pasningen hans, som nærmest var en flikk, åpnet Ranheim-forsvaret totalt og Anders Bjørntvedt Olsen kunne fullføre løpet sitt med stil da han sendte ballen ned i det høyre hjørnet.

Trenerne Jan Halvor Halvorsen og Kåre Ingebrigtsen har jobbet sammen før og kjenner hverandre godt.

Og der Halvorsens Lyn tok initiativet fra start, var det motsatt etter hvilen.

Motsatt kampbilde

Nå var det plutselig Ranheim som angrep fra alle vinkler, med den forskjellen at de fikk uttelling umiddelbart da John Hou Sæter fikk skrudd ballen bort i keepers høyre hjørne. En god avslutning.

Bare minuttet senere smalt ballen i tverrliggeren bak Lyn-keeperen, nå var det Dennis Gaustad som avsluttet fra 16-meterstreken. I forspillet ropte Ranheim på straffespark, men dommer vinket situasjonen videre.

Her var kampbildet snudd opp ned fra første omgangen.

Og kjøret fortsatte. Lyn kom seg ikke ut av egen halvdel og måtte ta bølge av bølge av Ranheim-angrep. Men avslutningene gikk enten over eller utenfor eller ble stoppet av en sterk Lyn-keeper i Alexander Pedersen.

Da Mathias Emilsen fikk ballen i fri posisjon på seks (!) meters hold så de fleste på Nadderud ballen i mål, men den tidligere VIF-spilleren klarte å sette ballen over tverrliggeren. Da skjønte også Lyn-spillerne at de var ganske heldige.

Lyns sluttspurt

I stedet kom Lyn plutselig på en hyperovergang og Andreas Hellum kom helt fri på venstrekanten og banket ballen i nettveggen. Hadde han tittet opp kunne han sendt en ny målgivende til Bjørntvedt Olsen.

Og da var det plutselig Lyn som kjørte kampen igjen. To minutter før slutt var det Jørgen Sjøl som fosset fram, men Ranheim-keeper Simen Vidtun Nilsen fikk en hånd på ballen. Lyn-spiss Mathias Johansen prøvde å ta seg ballen til corner med det resultat at Nilsen dyttet Johansen i bakken. Bastionen ropte på rødt kort, dommeren svarte med å be spillerne roe seg ned. Og det var nok en riktig avgjørelse.

Lyns neste oppgave er Egersund borte, laget som har overrasket mest positivt i OBOS-ligaen så langt og som snøt Lyn for direkte opprykksplass i 2. divisjon i fjor.

---

FAKTA

1. divisjon menn, 5. serierunde søndag:

Lyn – Ranheim 1–1 (0–1)

Nadderud stadion: Ca. 3000 tilskuere.

Mål: 1–0 Anders Bjørntvedt Olsen (45), 1–1 Dennis Gaustad (47).

Dommer: Magnus Koløy, Bjørndal IL.

Gule kort: Jørgen Sjøl, Lyn, Håkon Røsten, Ranheim.

Lyn: Alexander Pedersen – Herman Solberg Nilsen, Daniel Schneider, William Sell, Jørgen Vedal Sjøl – Tobias Myhre (Julius Skaug fra 66.), Even Bydal, Henrik Kristiansen – Anders Bjørntvedt Olsen, Andreas Hellum, Mathias Johansen.

Øvrige resultater: Mjøndalen – Vålerenga 5–3. Spilt lørdag: Aalesund – Raufoss 1-4, Bryne – Sogndal 1-0, Kongsvinger – Start 3-0, Moss – Egersund 1-2, Sandnes Ulf – Levanger 2-2, Åsane – Stabæk 2–2.

---

