Tomålsscorer Hickson får skryt av sjefen: – Veldig godt å få tillit

TØRTEBERG (Dagsavisen): Forrige gang KFUM Oslo var på besøk møtte de et heltent Frigg-lag med selvtillit som virkelig ga Kåffa kamp. Derfor var trener Johannes Moesgaard veldig klar på at Frigg måtte tas på største alvor, og det gjorde sitt til at nivåforskjellen ble for stor til at det ble spennende onsdag.

– Jeg er superfornøyd med det vi viser i dag. Forrige gang vi var her fikk vi nesten ikke låne ballen, så vi visste at hvis Frigg fikk ting i gang ville de bli vanskelig å slå. Det at vi bytter ti mann, og får en så god prestasjon med bra trøkk, godt gjenvinningsspill og at vi holder dem unna vår banehalvdel i 90 prosent av kampen, er utrolig solid, forteller Moesgaard til Dagsavisen.

Tok lærdom fra 2021

Han var med i Kåffas støtteapparat tilbake i 2021, da Petter Nosa Dahl for alvor viste seg fram, og har fått kjenne på kroppen hvor vanskelig det kan være å komme til Tørteberg.

– Jeg kom hit med en liten følelse av at det kunne bli ubehagelig, da Frigg er et godtspillende lag, som ordentlig våkner når de møter motstand i divisjonene over dem. Med det i mente er jeg veldig godt fornøyd med at vi holder nullen, scorer tre mål, og nesten ikke slipper til sjanser, forteller Moesgaard.

David Hickson scoret på volley etter en duell på corner etter bare fem minutter i den første omgangen, og da Mame Mor Ndiaye scoret i starten av andre omgang var kampen så godt som avgjort. Med de tidlige scoringene fikk Kåffa kontroll på kampen, og kunne egentlig slappe en del av med ball, og ro det i land.

– Vi vet at Kåffa er et lag som bruker mye kortepasninger, og for oss var det viktig at hvis vi ikke klarte å bryte den første pasningen, så skulle vi ta den andre eller tredje. På den måten slapp vi også å løpe s langt, da vi brøt dem tidlig og slapp de lange returløpene på 60-70 meter tilbake. Det gjør at vi også får kontroll på kampen ganske tidlig, sier Kåffa-treneren.

Kåffa-trener Johannes Moesgaard var veldig fornøyd med gjennomføringen borte mot Frigg, og spillerne som kom inn på laget. (Pål Karstensen)

Takknemlig Hickson

David Hickson punkterte kampen med sin 3-0-scoring da Kåffa fikk et gunstig brudd og den tidligere Skeid-spilleren fikk sette fart på mot 16-meteren før han skjøt i det lengste hjørnet og i mål.

– Det er deilig å score mål, uansett konkurranse og hvem målene kommer mot. Vi visste at Frigg var et veldig spillende lag, og Johs var veldig klar på at vi måtte ta dem på alvor. Det synes jeg vi viser, da vi behandler Frigg som et eliteserielag og får med oss tre mål og holder nullen, forteller Hickson til Dagsavisen.

Den tidligere Skeid-spilleren har fått mye spilletid siden overgangen til Skeid, da han egentlig rykket ned til 2. divisjon, men selv tok steget opp i Eliteserien.

– Jeg er veldig takknemlig for tilliten jeg har fått fra Johs og trenerteamet etter overgangen i vinter, og har hatt det veldig fint i Kåffa siden dag 1. Jeg lærer stadig noe nytt, og når du har en trener som tror på deg kan du egentlig bare slippe ned skuldrene og gi det du har i trening og kamp, sier Hickson og fortsetter:

– Selv om det er et langt steg opp for min del, så ligger det veldig mye arbeid bak at jeg har kommet meg hit. Jeg hadde forhåpninger om å spille da jeg kom hit, og er takknemlig for hvert eneste minutt. Det å spille fotball er det kjekkeste jeg vet, så jeg koser meg hver dag, forteller Hickson.

David Hickson får en god klem av sine lagkamerater etter sitt første av to mål mot Frigg. (Pål Karstensen)

– Alt kan skje med David

Allerede i fjor, før Kåffa signerte Hickson, uttalte Johannes Moesgaard at Hickson var den spilleren i Oslo-fotballen han gjerne ville ha signert. En spiller etter Kåffa-trenerens hjerte, med x-faktor og det lille ekstra.

– David har kommet inn og gitt oss akkurat det vi trenger. Han har masse flair og x-faktor, og tar steg for hver uke og hver kamp han spiller. Treningsgruppa vår er ikke enkel å komme inn i, men han har tatt det nivået godt, og jeg mener han fortsatt har et ekstra nivå inne som han ikke har rørt, sier Moesgaard og fortsetter:

– Jeg elsker spillere som har det ikke alle andre har. Det har David, da du vet at når han får ballen kan det skje ting. Både på godt og vondt, men nå peker den pilen mer mot godt på et stabilt nivå, sier Kåffa-treneren og ler.

I trekningen som ble foretatt onsdag kveld, ble det klart Kåffa må ta turen til Sogndal i 3. runde. Før det kommer Brann på besøk, til den aller første kampen i Eliteserien på Ekeberg.

– Det kommer til å bli veldig kjekt å få Brann på besøk. Vi gleder oss til den, og skal gjøre alt riktig nå frem til den kampen, og må ta dem på alvor også, forteller Hickson.

